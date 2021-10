Internet Explorer 11 n’est plus compatible avec le moteur de recherche Google | La technologie

Google a définitivement tourné le dos à Internet Explorer 11 dans son moteur de recherche, même si vous pourrez continuer à l’utiliser avec une expérience de recherche plus rudimentaire.

La fonctionnalité que vous utilisez peut-être le plus lorsque vous accédez à Internet est le moteur de recherche Google, une page qui vous donne accès aux recherches auxquelles vous aspirez pour trouver la page Web dont vous avez besoin tout en résolvant tous vos doutes existentiels, mais si vous utilisez un vieux navigateur comme Internet Explorer 11Vous êtes sûrement déjà en train de vivre une série de changements.

Et c’est que bien qu’Internet Explorer 11 ait déjà conclu son support en août dernier, il a encore plus de 1% d’utilisateurs qui l’utilisent, et lorsque nous parlons du grand nombre d’appareils connectés à Internet, nous parlons de millions et des millions d’ordinateurs.

Microsoft a publié Internet Explorer 11 en 2013 dans le cadre de la version Windows 8.1, et il a également été utilisé pas mal sur d’autres systèmes mémorables comme Windows 7.

En tant que développeur Web, c’est l’une des annonces les plus heureuses depuis un moment : la recherche Google a mis fin à la prise en charge d’IE11 dans son produit principal 🎉 (vous pouvez toujours rechercher, mais vous obtiendrez une expérience de secours). Je poste principalement ceci pour que vous puissiez l’envoyer à votre patron 😛. Nous avons fait les maths. C’est l’heure. – Malte Ubl (@cramforce) 1er octobre 2021

Mais il semble qu’il ne soit plus rentable pour Google de rendre son moteur de recherche compatible avec Internet Explorer 11, et c’est que maintenir les différentes applications web et caractéristiques du moteur de recherche dans un navigateur déjà techniquement obsolète et sans support de sécurité peut être un risque.

Maintenant, selon un tweet de Malte Ubl, un ingénieur de Google, déclare qu’officiellement le moteur de recherche de Mountain View n’est plus compatible avec Internet Explorer 11.

Il convient de préciser que vous pourrez continuer à utiliser le moteur de recherche Google dans IE11 sans aucun problème, mais une expérience alternative vous sera désormais proposée, beaucoup plus rudimentaire.

Dans tous les cas, compte tenu du grand nombre de navigateurs sur le marché et entièrement compatibles avec les systèmes d’exploitation récents, la décision la plus appropriée est de laisser Internet Explorer 11 dans l’oubli afin de ne pas avoir de mauvaise surprise lors de la navigation sur Internet puisqu’il n’est plus a tout type de support de sécurité.