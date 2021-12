Internet japonais réagit à l’annulation de Cowboy Bebop de Netflix

Comme indiqué précédemment, Netflix annule la série Cowboy Bebop en direct après une saison. Vous savez peut-être ce que vous pensez de l’émission, mais voici ce que les téléspectateurs japonais en ont pensé et l’annulation qui a suivi.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des commentaires de certains des sites les plus populaires du Japon, notamment 2ch, My Game News Flash et Yaraon Blog. Les remarques devraient vous donner une idée de ce que les gens au Japon, du moins ceux en ligne, pensaient être bon et mauvais à propos de la série, ainsi que leurs opinions sur les adaptations d’anime en direct en général.

« Attendu. »

« Les adaptations en direct ne sont pas nécessaires. »

« C’est parce qu’il y avait un vieux mec qui faisait du cosplay. Il n’y avait rien d’attrayant.

“Je me demande pourquoi parce que c’était agréable…”

« Les anime et les drames originaux de Netflix ne sont pas intéressants. Cependant, j’aime Amazon Prime.

« Eh bien, en premier lieu, vous diriez de regarder l’anime au lieu de regarder l’adaptation en direct. »

« L’anime japonais n’est pas conçu pour une adaptation en direct. »

«Je ne savais pas qu’ils avaient fait ça. Semble intéressant. »

« Il semblait que même les étrangers s’en moquaient. »

« Pourquoi ont-ils pensé à faire de l’action en direct ? »

« Eh, c’était en fait plutôt bien. Je suppose que les fans internationaux n’étaient pas dedans.

« Ce serait mieux de faire un nouvel anime. »

« Il y avait un respect [for the original anime]… Vous ne pouvez pas prendre un anime tel quel et l’adapter en action réelle, car il y a tous ces sentiments inconfortables lorsqu’un anime est adapté en action réelle.

« Ils auraient dû arrêter de faire une adaptation en direct quand celui avec Keanu s’est enfui. » (Keanu Reeves était autrefois attaché à jouer Spike dans un film d’action en direct Cowboy Bebop maintenant abandonné pour Fox.)

« Cela ressemblait à un jeu de cosplay. »

« Il n’y avait aucune sensation de vitesse dans les scènes d’action. »

« Netflix est l’endroit où les productions vont mourir. »

« C’était grossier, comme [the adaptation of] Fantôme dans la coquille.

« Pour être honnête, j’ai toujours pensé que la moitié de la popularité de Bebop était due au ‘Tank !’ ouverture. »

« C’est dommage car tous les petits détails étaient incroyables. »

« C’était agréable (je ne l’ai pas vraiment regardé). »

« Les étrangers sont sûrs de réduire rapidement leurs pertes, hein. »

« C’est parce que l’anime original n’était pas vraiment populaire. »

« En fait, je veux le voir …… Ouais, non merci. »

« Je voulais voir le Bebop mis au rebut avec Keanu Reeves. »

« Il y a des choses qui ne peuvent être faites que dans l’anime. Il y a aussi des choses qui ne peuvent être faites qu’en direct. »

« Quelqu’un voulait-il regarder ça ? »

« La seule bonne chose était l’ouverture. »

« Je l’ai regardé parce que l’anime original est si populaire, mais je me suis ennuyé et je l’ai éteint. »

« La star principale ressemblait trop à une personne ordinaire. »

« Pour être honnête, les drames coréens sont plus intéressants. »

« Cela a été décidé rapidement !

« La recréation de l’ouverture de l’anime était si bâclée que c’était risible (T_T) »

« Et c’était tellement excité et pourtant, ça. »

« Keanu aurait été bon. »

« Faites quelque chose d’original avec ce budget.

« Y a-t-il une raison de faire une adaptation en direct d’un anime qui a une bonne ambiance? »

« Cela semble inconfortable lorsque la langue est changée du japonais. L’acteur qui a joué Spike n’était pas mauvais, mais il n’était tout simplement pas très semblable à Spike.

« Cela ressemble à une grosse production mise en place par le lycée. »

« Fais Be-Bop High School au lieu de ça. »

« Waouh ! Je jouais en regardant ça pendant les vacances du Nouvel An. Vaut-il mieux ne pas regarder ça ?

« Je l’ai aimé. Mais dès le début, je suis entré avec de faibles attentes.

« C’est ainsi que le [live-action] One Piece va se révéler.

« Je ne l’ai pas vu, mais Spike a la vingtaine et il semblait que l’acteur était beaucoup plus âgé. »

«Je l’ai vu, et il semblait que cela avait été créé par des gens qui ne comprenaient pas Cowboy Bebop et qui, pour le moment, ont juste giflé le nom dessus. «

« Eh, ce n’était vraiment pas si mal. J’ai bien apprécié.

« Refaites-le avec Keanu. »

« Respectez l’œuvre originale. Le réalisateur n’a pas besoin d’interpréter ou de changer les choses.

« Je l’ai bien aimé, mais peut-être que je l’ai apprécié à cause du doublage. »

« Peut-être que s’ils étaient fabriqués au Japon, ce serait mieux… non? »