Internet le perd sur les tenues de Powerpuff Girls en direct ⋆ .

J’attendais ce moment, quand le monde a eu son premier aperçu des Powerpuff Girls en direct de The CW, en haletant, car je savais au fond de moi que cela irait de deux manières. Premièrement, leurs tenues seraient inspirées de la série mais plus pratiques car nous sommes en 2021 et si vous allez vous battre, vous pourriez aussi bien le faire avec une armure ou un costume à la Supergirl. Ou deux, leurs tenues seraient directement de Party City ou Spirit Halloween. Malheureusement, c’est finalement ce dernier.

TMZ a annoncé la nouvelle et a publié des photos des versions adultes des Powerpuff Girls. Ils ont également inclus une vidéo de Chloe Bennet volant dans les airs en tant que Blossom. Elle se joint à Dove Cameron dans le rôle de Bubbles et Yana Perrault dans le rôle de Buttercup. Le professeur Utonium, le père et créateur des filles, est joué par Donald Faison et était également sur le plateau. Et la maison dans laquelle ils tournent ressemble exactement à la maison de la série de dessins animés de 1998, c’est donc un bonus en soi.

Tout le monde n’est pas satisfait de l’apparence de ces personnages emblématiques, cependant, et on a l’impression que The CW a vu les plaintes concernant le destin de Netflix: La saga Winx et est allé de l’avant avec des tenues qui ressemblent certes au dessin animé. Mais les Powerpuff Girls ont grandi maintenant, alors n’auraient-elles pas déjà obtenu une mise à niveau qui a changé à mesure qu’elles mûrissaient? Parce que d’où je me tiens, ces tenues ne sont pas pratiques et ont l’air bon marché.

Jetez-leur une armure, The CW! Les fans de longue date savent déjà qu’ils sont des badasses, mais si vous allez dans le monde entier, vous devez vous asseoir et écouter votre public. Faites mieux par Bennet, Cameron et Perrault. C’est tout ce que nous demandons.

POURQUOI LES DÉPARTEMENTS DE L’ARMOIRE POUR LES ACTIONS EN DIRECT GARDEZ-MOI ÉCHEC, premier winx club maintenant powerpuff girls pic.twitter.com/BPIECuK3pB – ⁷ | BLM (@Tannies_twt) 7 avril 2021

Cher TV: Veuillez arrêter d’acheter les costumes de votre personnage à Spirit Halloween. Merci. pic.twitter.com/vWakTiv1VY – Chelsea Steiner (@ChelseaProcrast) 8 avril 2021

puisqu’ils filment maintenant l’action en direct de powerpuff, prenons juste une minute pour apprécier les vraies filles de powerpuff <3 pic.twitter.com/9QJaJdS6vZ – stacie ♡ (@toniblossoms) 7 avril 2021

Powerpuff Girls semble allumé pic.twitter.com/DgA8KxcpIC – ♑️ (@jasminerawrs) 8 avril 2021

Si c’est à cela que ressemblent les Powerpuff Girls, Dieu sait à quoi ressembleront le professeur et Mojo Jojo. pic.twitter.com/o56wS27dhy – Out of Context Simpsons Couch Gags (@OOCCouchGags) 7 avril 2021

la série powerpuff girls a un peu l’air à petit budget pic.twitter.com/VWYpecfD8m – alex (@enctrI) 7 avril 2021

Mfs à CW a regardé cet épisode de Powerpuff Girls et a dit: « Ouais, et si nous pouvons adapter cela dans la vraie vie? » pic.twitter.com/ZzIUDPwOMX – Spider Kaiju (@Spiders_Might) 7 avril 2021

QUELLES SONT CES TENUES Powerpuff Girls sont ruinées 3 pic.twitter.com/p4sr0oF350 – emily ⴵ 64 (@wyattsromanova) 7 avril 2021

leurs stylistes doivent être licenciés immédiatement. IMMÉDIATEMENT. pic.twitter.com/nfgnD9A2ne – ⁷ vs uni (@missydilemma) 8 avril 2021

(Image: Screencap de The Powerpuff Girls)

