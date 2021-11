Internet par câble Vodafone 3Gbps maintenant disponible grâce à DOCSIS 3.1 High Split | La technologie

La lutte pour atteindre la vitesse Internet la plus élevée a conduit les entreprises à allouer des millions d’euros pour innover et améliorer leurs réseaux. Là, seuls nous, les clients, gagnons.

Il semble qu’hier, les connexions cuivre et 2Mb/s étaient la norme, mais cela fait en réalité pas mal d’années.

Je me souviens notamment être passé à la fibre optique en 2011 avec une ligne à 50 Mb/s. C’était comme voyager dans le futur en quelques heures (le temps qu’il a fallu aux techniciens pour assembler le nouveau routeur et épisser la fibre dans mon salon).

Aujourd’hui, environ 10 ans plus tard, Vodafone vient d’annoncer la norme DOCSIS 3.1 High Split qui permettra à ses clients d’atteindre un débit de 3 Gb/s. C’est 50 fois plus rapide qu’en 2011.

Ce réseau câblé a commencé à être installé en Espagne, n’étant disponible que dans 5% des foyers de notre pays, nous avons donc encore le temps de le voir pleinement déployé.

Les 7 566 094 ménages désormais couverts par Vodafone sont entièrement mis à jour vers DOCSIS 3.1, le standard avec lequel fonctionnent les réseaux HFC et qui offre désormais jusqu’à 1,8 Gbps de téléchargement et environ 100 Mb de téléchargement.

Malgré la forte augmentation représentée par cette augmentation de 1,8 Gb/s par rapport à 3 Gb/s, en Espagne, il existe déjà des entreprises de télécommunications qui offrent 10 Gb / s, comme c’est le cas de DIGI dont nous avons parlé il y a quelques mois.

L’Espagne, mais ayant des zones rurales reculées, parvient à se maintenir au niveau européen en termes de connexions Internet, avec des services fiables et à haut débit. Et, comme on vous le dit toujours, cette concurrence ne profite qu’à nous tous : les clients.