Internet peut-il « garantir » l’éducation ?

Une enquête a montré que seulement 25 % des enfants d’âge scolaire scolarisés ont accédé à l’éducation pendant les fermetures d’écoles à Delhi, malgré des niveaux élevés de connectivité Internet. Menée par les groupes de réflexion politiques LIRNEasia et ICRIER, elle a montré que 84 % des ménages du NCT de Delhi disposent d’une connexion Internet : 22 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale. Bien que l’enquête montre également que le niveau élevé de connectivité des ménages à Delhi l’a aidé à mieux s’adapter dans certains aspects pendant les blocages induits par Covid-19, cela ne s’est pas traduit par des gains en matière d’éducation.

Seuls 25 % des enfants d’âge scolaire ont eu accès à une éducation formelle pendant les fermetures d’écoles à Delhi. En revanche, 40 % avaient accès à l’éducation au Tamil Nadu. L’accès était même faible parmi les ménages disposant d’une connexion Internet, ce qui indique que si la connexion Internet permet l’accès à l’éducation, elle ne le garantit pas.

Cependant, des niveaux plus élevés de connectivité des ménages ont été observés permettant à 19% des résidents employés de Delhi de travailler à domicile pendant ce qu’ils considéraient comme le verrouillage le plus sévère: c’était près du double de la moyenne nationale de 10% ainsi que celle d’États tels que le Tamil Nadu et le Maharashtra. En outre, l’utilisation de la télémédecine à Delhi était supérieure à la moyenne nationale: 45% des personnes âgées de Delhi qui avaient besoin d’accéder aux soins de santé pendant ce qu’elles considéraient comme le verrouillage le plus sévère ont utilisé des services de consultations de santé en ligne, par opposition à la moyenne nationale de 38%. .

