Internet pourrait tomber en panne pendant des mois la prochaine fois que notre soleil fera une crise

in

Les scientifiques s’inquiètent depuis longtemps des effets d’une énorme tempête solaire sur l’infrastructure électronique de notre planète, mais une nouvelle étude explore comment, avec moins d’un jour de préavis, une tempête solaire suffisamment forte pourrait couper des continents entiers d’Internet pendant des jours ou même mois.

L’étude (PDF), présentée lors de la conférence SIGCOMM 2021 le mois dernier, provient de Sangeetha Abdu Jyothi, professeur assistant à l’Université de Californie, Irvine. Elle y décrit à quel point les câbles sous-marins – qui sont essentiels pour connecter les différents continents à un Internet commun – sont vulnérables à une éruption solaire massive comme celles qui ont frappé la Terre dans les années 1800 et au début des années 1900.

“Ce qui m’a vraiment fait penser à cela, c’est qu’avec la pandémie, nous avons vu à quel point le monde n’était pas préparé. Il n’y avait pas de protocole pour y faire face efficacement, et c’est la même chose avec la résilience d’Internet”, a déclaré Abdu Jyothi à Wired avant de présenter son article au “Notre infrastructure n’est pas préparée pour un événement solaire à grande échelle. Nous avons une compréhension très limitée de l’étendue des dommages.”

Pour être clair, les tempêtes solaires ne constituent pas une menace sérieuse et directe pour la vie sur Terre. Comme le notent nos collègues de LiveScience, nous sommes constamment bombardés par ce qu’on appelle les vents solaires : un flux constant de particules magnétisées qui sont redirigées par le champ magnétique terrestre vers les pôles et qui sont responsables des aurores observées aux latitudes nord et sud extrêmes. .

Si ces vents solaires représentaient une menace pour la vie, ces régions riches en biodiversité seraient des friches sans vie.

Mais de temps en temps, ces vents solaires se transforment en une véritable tempête solaire lors de ce que l’on appelle des éjections de masse coronale. Ce sont aux vents solaires ce qu’un ouragan est à une douce brise d’été, et ils ont le pouvoir de submerger le champ magnétique terrestre et de couvrir les basses latitudes de protons hautement magnétisés dans ce qu’on appelle une tempête géomagnétique.

Encore une fois, cela ne constitue pas vraiment une menace directe pour la vie sur le terrain (nous avons vécu de nombreux événements de ce type dans notre histoire), mais il s’agit essentiellement d’un événement de niveau d’extinction pour l’électronique. Lorsque la Terre a été frappée par l’une de ces tempêtes solaires en 1859 lors de l’événement Carrington, les lignes télégraphiques du monde entier ont pris feu et les machines électroniques ont échoué, parfois avec une éruption d’étincelles.

La résilience de notre infrastructure électronique, de notre réseau électrique à nos satellites et équipements de télécommunications, est une préoccupation de longue date, mais Abdu Jyothi a constaté que notre infrastructure Internet locale serait largement épargnée, grâce à l’utilisation de câbles à fibre optique pour relayer informations. Ces câbles ne sont pas vulnérables aux tempêtes solaires comme le sont les câbles en cuivre et les transformateurs électroniques – ou comme le sont les répéteurs de signaux électroniques utilisés pour transmettre des données via des câbles sous-marins.

(Crédit image : Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires/Flickr)

C’est cette dernière vulnérabilité qui pourrait faire des ravages sur notre infrastructure Internet, en particulier dans les latitudes septentrionales où bon nombre de ces câbles sont posés.

Ces répéteurs se trouvent environ tous les 30 à 90 miles (50 à 150 kilomètres) le long des câbles à fibres optiques sous-marins pour maintenir la force du signal sur de longues distances et pourraient être emportés par une tempête solaire, coupant efficacement de grandes parties de l’Amérique du Nord et de l’Europe du Internet plus large. En fait, un seul de ces répéteurs devrait tomber en panne pour que tout le câble tombe en panne.

Et comme il s’agirait d’un événement mondial, le risque de défaillance de plusieurs câbles à la fois est très réel, menaçant de couper de grandes régions ou même un continent entier d’Internet pendant une longue période. Alors que les transformateurs au-dessus du sol peuvent être remplacés en quelques jours ou semaines pour rétablir le courant, la pose de nouveaux câbles sous-marins peut prendre des mois.

“L’impact économique d’une interruption d’Internet pendant une journée aux États-Unis est estimé à plus de 7 milliards de dollars”, a déclaré Abdu Jyothi dans le journal. « Et si le réseau restait non fonctionnel pendant des jours voire des mois ? »

Un bon endroit pour commencer à protéger notre infrastructure, a-t-elle déclaré, consiste à renforcer la redondance à des latitudes plus basses, où il y a moins de risque d’une tempête géomagnétique majeure, ainsi que des tests de résilience généralisés d’Internet. Compte tenu du coût, certains pourraient hésiter à faire de tels investissements, mais son coût n’est rien d’une panne Internet de plusieurs mois.

Analyse : nous ne sommes vraiment pas prêts pour l’inévitable

Comme Abdu Jyothi l’a noté dans sa déclaration à Wired, nous n’étions pas vraiment préparés à la nouvelle pandémie de coronavirus en 2020, même si la vulnérabilité humaine à la maladie est à peu près la seule constante de l’histoire humaine aux côtés de la faim, de la guerre et des impôts. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, nous avons été pris au dépourvu avec des conséquences désastreuses.

Savez-vous ce que l’humanité a connu d’autre tout au long de son histoire ? Les catastrophes naturelles, et dans notre contexte moderne, une tempête solaire compte définitivement. Dans quelle mesure notre infrastructure de services d’urgence repose-t-elle sur l’électronique ? Quelle part de notre économie ?

Ouais, à peu près tout, et une tempête solaire vraiment méchante pourrait effectivement tout détruire, jusqu’au téléphone dans votre poche. En parlant de cela, de combien de numéros de téléphone vous souvenez-vous réellement sur votre téléphone ? Que se passe-t-il si vous perdez ce téléphone sans aucun moyen de récupérer ces données ? Avec combien de personnes allez-vous immédiatement perdre le contact sans même savoir si elles vont bien ?

Selon l’article d’Abdu Jyothi, les chances d’être touché par une tempête solaire majeure varient de 1,6% à 12%, par décennie. L’intensité peut aller d’assez localisée, comme celle qui a frappé en 1989 et a coupé le courant à toute la province canadienne du Québec en quelques secondes et a duré près d’une demi-journée, à des événements plus mondiaux comme celui de 1859 qui a vu une aurore s’étendre à l’équateur.

Si une telle tempête solaire devait frapper la Terre, nous aurions environ 13 heures entre le moment où l’éruption solaire a éclaté et le moment où son impact se ferait sentir sur la planète. Compte tenu de tout ce que nous avons vu depuis un an et demi, peut-on dire que nous sommes définitivement prêts à faire face aux conséquences d’un tel événement ?