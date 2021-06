Internet qualifie le nouveau programme de diversité de la NASA de «théorie de l’espace critique» 10z viral

La NASA a lancé cette semaine un nouveau programme destiné à recruter des personnes d’horizons plus divers, mais qui est également signalé sur les réseaux sociaux et un haut officier militaire comme une étape vers la «théorie de l’espace critique».

Le programme – Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities in NASA Programs, Contracts and Grants – vise également à rendre l’agence spatiale plus inclusive pour les minorités religieuses, les personnes handicapées et les personnes touchées par la pauvreté ou les inégalités persistantes.

« La NASA est une agence du 21e siècle avec des objectifs du 22e siècle. Pour réussir, il est essentiel que la NASA adopte une approche globale pour relever les défis en matière d’équité que nous voyons aujourd’hui », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué.

La NASA dit qu’elle visera à atteindre “les Noirs, les Latinos, les Autochtones et les Amérindiens, les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique et les autres personnes de couleur” ainsi que les “personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ+)”.

Alors que certains à la Maison Blanche ont fait l’éloge des intentions de la NASA, d’autres, comme l’ancien lieutenant-colonel de l’unité de l’US Space Force, Matthew Lohmeier, ont déclaré à Fox News que les actions de l’agence sont “potentiellement même illégalement discriminatoires”.

“Théorie critique de l’espace”, a écrit un utilisateur de Twitter à la NASA, faisant référence à la théorie raciale très controversée que certaines écoles enseignent aux étudiants.

Un autre compte a déclaré: “La foule réveillée est arrivée à la NASA.”

D’autres se sont plaints que la NASA devrait être financée et que l’agence devrait se concentrer sur l’excellence plutôt que sur l’inclusivité.