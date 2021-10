Internet réagit au nouveau nom « Meta » de Facebook

Les employés de Facebook dévoilent un nouveau logo et le nom ‘Meta’ sur le panneau devant le siège social de Facebook (.)

Facebook a annoncé qu’il allait changer son nom en « Meta » afin de refléter sa nouvelle orientation sur la création d’un « métaverse » pour les internautes.

Le patron du milliardaire Mark Zuckerberg a fait cette annonce hier soir dans le cadre de l’événement virtuel Connect de l’entreprise.

Et il n’a pas fallu longtemps pour qu’Internet commence à peser avec ses réactions.

La société de médias sociaux rivale Twitter n’a pas tardé à souligner qu’elle gardait son nom tel qu’il est.

« BIG NEWS lol jk toujours Twitter », a écrit le compte Twitter officiel de Twitter.

La chaîne de supermarchés Aldi est également intervenue.

Il est même allé jusqu’à se maquiller un nouveau logo.

En plus de se moquer du changement de nom, beaucoup y voient un moyen pour Facebook d’essayer de détourner l’attention du flot d’accusations négatives dont l’entreprise a été victime ces derniers mois.

Dianne Abbot a tweeté : » Mark Zuckerberg renomme son entreprise. Mais Facebook encourage toujours le contenu toxique s’attaquant aux enfants et aux adolescents. Cela attise aussi la division. En fin de compte, il fait passer ses profits astronomiques avant les gens.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les politiciens n’étaient pas non plus impressionnés.

Le sénateur Richard Blumenthal a tweeté : Un nouveau nom de plume peut dérouter et distraire, mais n’effacera pas des années de pratiques sournoises et de mépris pour la vie privée, le bien-être des enfants, la propagation de la haine et le génocide.

D’autres ont adopté un point de vue similaire.

Je ne suis pas sûr que changer le nom en Meta va tout régler. — Dr Julia Grace Pattersonð?????? (@JujuliaGrace) 29 octobre 2021

Toute cette émission de merde sur Facebook Meta a de vrais signes d’une entreprise où personne n’a le courage ou le cache pour dire à Mark Zuckerberg que ses idées sont d’une stupidité embarrassante. – Dan Pfeiffer (@danpfeiffer) 28 octobre 2021

Le mouvement est conçu pour représenter l’élargissement du portefeuille d’activités de Facebook au-delà des réseaux sociaux.

Le métavers sera à terme un monde en ligne où les gens pourront se rencontrer, jouer et travailler virtuellement, souvent à l’aide de casques VR.

Alors que le nom plus large de l’entreprise est rebaptisé Meta, le service principal de Facebook restera inchangé.

Ceci est similaire à la façon dont Google a créé un nouveau nom de société mère, Alphabet, en 2015 pour représenter son changement au-delà du simple fait d’être un moteur de recherche.

Zuckerberg a déclaré que la marque actuelle est «si étroitement liée à un produit qu’elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd’hui, et encore moins à l’avenir».

« Au fil du temps, j’espère que nous serons perçus comme une entreprise métaverse et je veux ancrer notre travail et notre identité sur ce vers quoi nous construisons », a-t-il déclaré lors d’une conférence virtuelle.

« Nous venons d’annoncer que nous apportions un changement fondamental à notre entreprise. Nous examinons et présentons maintenant nos activités en tant que deux segments différents, l’un pour notre famille d’applications et l’autre pour notre travail sur les futures plates-formes.

« Et dans ce cadre, il est temps pour nous d’adopter une nouvelle marque d’entreprise pour englober tout ce que nous faisons pour refléter qui nous sommes et ce que nous espérons construire. »

Dans le cadre du plan, la marque Oculus, utilisée pour les produits de réalité virtuelle de l’entreprise, sera retirée à partir de l’année prochaine.

Andrew Bosworth, directeur de la technologie entrant, qui dirige actuellement la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour l’entreprise, a déclaré qu’à partir du début de 2022, Oculus Quest de Facebook sera remplacé par Meta Quest, tandis que l’application Oculus deviendra l’application Meta Quest.

En attendant, ayez une pensée pour l’artiste musical Meta, qui vient de se faire prendre toute son identité par l’une des plus grandes entreprises mondiales de la planète.



