Nouvelles connexes

La Faculté d’enseignement de l’Université de Saragosse est devenu viral cette semaine en diffusant une vidéo hilarante dans laquelle ils racontent les avantages de ce qu’ils sont venus appeler Pauses actives. C’est « l’action la plus importante du projet ISEAS (Innovation sociale pour une éducation active et saine) », expliquent-ils sur leur site Internet, mais il s’agit apparemment de faire des danses et des jeux pendant les pauses entre classe et classe, quelque chose qui a été moqué sur Twitter.

Les pauses actives ont commencé ce cours et impliquent « de courtes pauses qui sont prises pendant la journée de travail ou d’étude pour faire une activité physique modérée, se déconnecter, changer de posture et se préparer à continuer la tâche ». Selon les responsables de la faculté, ils contribuent à « se réactiver physiquement et intellectuellement », ainsi que de « réduire le temps que nous passons à des activités sédentaires, en réduisant les risques pour notre santé ».

Ils sont réalisés du lundi au vendredi et durent environ cinq minutes. Ils sont programmés après le premier bloc d’une heure et 50 minutes, et avant que les élèves ne quittent la salle de classe. Les enseignants et le personnel administratif et de service participent également dans ces pauses, « volontairement », assurent-ils. Les étudiants de quatrième année conçoivent les activités du premier semestre et les étudiants de troisième année du second semestre dans le cadre de leurs travaux sur certaines matières.

« Quel bon moment nous avons passé »

De plus, les animateurs sont aussi des étudiants qui « participent volontairement, encouragent et encouragent tout le monde à participer aux Pauses Actives » et la figure de l’enseignant et du PAS facilitateur a été créée, qui Ils interviendront dans différents domaines de travail tels que le conseil, le secrétariat, la bibliothèque, les bureaux communs des enseignants…« La vidéo explique non seulement tout cela, mais les images des séances sont entrecoupées et elles ne sont pas gaspillées :

Dans le cadre du projet ISEAS, les #pausasactivas (créées et dynamisées par les étudiants) sont développées quotidiennement, qui visent à promouvoir la santé et le bien-être de notre communauté éducative. Voici un petit échantillon du plaisir que nous avons eu en plus de prendre soin de nous 👇💚 pic.twitter.com/SQCspO3FWH – FacultadEducaciónUZ (@FacultadEducaUZ) 17 novembre 2021

Voir les collégiens danser le danse kuduro et jouer dans les salles de classe a provoqué des moqueries sans fin que la Faculté a voulu arrêter en limitant les commentaires sur la publication. Cependant, cette censure n’a réussi à transférer les moqueries et les critiques que sur les tweets susmentionnés, où nous avons pu lire des commentaires aussi cinglants que ceux-ci :

Celles des lettres lors des examens… 🥳 https://t.co/1U3yhKp2RX – gerardo__04 (@ gerardo0418) 18 novembre 2021

Ils ne nous ont pas laissé une balle à la récré https://t.co/58EZW7Oug6 – Angelsaanchezv (@angelsaanchezv) 18 novembre 2021

Dynamiser l’éducation comme si nous campions ou vivions chez les Frères Maristes 🤡 https://t.co/jUJkA5CW6y – Cucones Cars (@cochescucones) 18 novembre 2021

MAGISTÈRE. Donc, avec des majuscules. https://t.co/7bOu9Dndft – Gianni Viladessi (@jvilades) 18 novembre 2021

imaginez qu’après une heure et demie de cours vous êtes obligé de danser tête épaules genoux et orteils devant des inconnus https://t.co/TzgtMEnpwB – un pédé de Judée✨ (@papadablo) 18 novembre 2021

Faire le cocon même au collège. https://t.co/jcSaKN3wKg – Priapo malgré moi. (@ Iguana30037852) 18 novembre 2021

Jeune mais bien préparé https://t.co/KVb6hfDHF0 – Laura Miró (@mirob_laura) 17 novembre 2021

Je trouve très drôle que face à la question de savoir comment promouvoir la santé et le bien-être des étudiants du collégial, quelqu’un ait pensé que le plus efficace était celui-ci. https://t.co/NXDt8OzVoP – 𝐴𝑙𝑏𝑎🛸 (@Arubaruli) 17 novembre 2021

La question éducative (et universitaire) dans ce pays fait déjà peur https://t.co/HBQCnyvEnB – Juan Francisco (@ Juanfran1982_) 17 novembre 2021

À la récréation universitaire, ils reviennent déjà au « vous l’avez compris » et au jeu de chaises. Je suppose qu’il leur manque juste le buff de l’aveugle (désolé, aveugle) et la cachette anglaise (désolé aussi, parce que quelqu’un sera offensé pour une raison quelconque). https://t.co/pIEGNWdpZx – José María Sánchez Galera (@sanchezgalera) 17 novembre 2021

Bien que pour beaucoup plus de tweeters, les Pauses Actives semblent être une pantomime, la vérité est que de la part de la Faculté, ils croient qu’elles encouragent la responsabilité sociale de l’étudiant, qu’elles favorisent la formation d’enseignants attachés à un mode de vie sain, qu’elles contribuent à la promotion d’une éducation de qualité. l’acquisition de connaissances et la participation à des expériences pratiques, il implique toute la communauté et collabore avec des initiatives d’innovation pédagogique. Il n’y a rien.

Suivez les sujets qui vous intéressent