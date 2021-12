Internet s’est mis en colère contre Kim Kardashian pour avoir publié des spoilers sur « Spider-Man: No Way Home »

29 décembre 2021 / Publié par : Allison

contrairement à Kim Kardashian, je vous préviens que ce post contient des SPOILERS pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Habituellement, si une personne veut éviter de se faire gâter un énorme blockbuster, elle évite complètement Internet. Mais le compte Instagram de Kim Kardashian semble être un espace sûr pour éviter les spoilers de films de bandes dessinées, ou tout spoiler en général (à moins que votre nom ne soit Kanye West, et votre idée d’un becquet vous surprend avec la preuve du nombre de nouveaux stores verticaux que Kim a installés sur ses fenêtres). Et pourtant, le compte de Kim est temporairement devenu le point zéro de la rage au cinéma lorsqu’elle a pris une pause après avoir pris des photos de son visage sur Instagram pour remplir ses histoires Instagram de spoilers Spider-Man.

Page Six dit que tout cela s’est produit après que Kim ait regardé Spider-Man: No Way Home dans son cinéma maison lundi soir. Parce que la vie de Kim n’a de sens que si elle se plie à nous, elle a été obligée d’ouvrir les médias sociaux et d’offrir une preuve visuelle de sa soirée cinéma. Et ça s’est retourné contre lui.

Quand elle est arrivée à la fin du film, Kardashian a commencé à prendre des photos de l’écran et à les partager sur son histoire Instagram, révélant à ses 273 millions de followers que les anciens acteurs de Spider-Man Tobey Maguire et Andrew Garfield faire des apparitions surprises aux côtés Tom Holland, qui joue l’alter ego de Peter Parker depuis Captain America: Civil War en 2016.

Imaginez que Spider-Man No Way Home soit gâté pour vous par Kim Kardashian 😭😭 pic.twitter.com/YTIQttGQMQ – Craig (@__CS11) 28 décembre 2021

Ce n’est pas le plus gros spoiler du monde si vous passez du temps sur Internet. Je portais des cravates et des maillots de corps Avril Lavigne la dernière fois que j’ai vu un film de Spider-Man, et même je savais que No Way Home contenait tous les Spider-Man du passé. Il y avait une rumeur assez notable qui circulait l’année dernière à ce sujet. Mais encore, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment en colère que Kim gâte tous ces Spider-Cameos surprise si négligemment. Naturellement, elle a rapidement supprimé les histoires Instagram après avoir réalisé son erreur. Actuellement, Spider-Man: No Way Home n’est disponible que dans les cinémas et n’est actuellement pas disponible pour le streaming. Ce serait parce que Disney a un arrangement compliqué avec Sony (Sony possède la franchise Spider-Man, tandis que Disney possède Marvel. Et Spider-Man est une propriété Marvel).

Même s’il s’agissait probablement d’un coup de sponcon, Kim l’a vraiment fait cette fois. Et puisque les choses ont été si étranges et aléatoires en 2021, il conviendrait que les Kardashian soient ENFIN abattus par les fans énervés de Marvel.

Photo : Wenn.com