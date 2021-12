Internet va-t-il s’arrêter ? Des panneaux autour de Seattle soulèvent la question avant la date unique, 12022021

Une variation sur les panneaux « extrémités Internet » qui apparaissent autour de Seattle. Celui-ci était le long du Burke-Gilman Trail à Fremont. (Photo . / Todd Bishop)

Si Internet se termine cette semaine, cette histoire et toute preuve que j’ai pris la peine d’y penser, ira avec. Mais pour l’instant, alors que les lumières sont toujours allumées… qu’en est-il des panneaux autour de Seattle indiquant que « Internet se termine » jeudi ?

En utilisant Internet, j’ai fouillé pour essayer de trouver des réponses.

Tout d’abord, le jeudi n’est pas n’importe quel jeudi. C’est 12022021, et c’est une date palindrome et il y en a un tas cette année – 22 en fait – qui se lisent de la même manière en avant et en arrière.

« Les deux seules années d’un siècle qui contiennent 22 dates palindromes sont celles qui se terminent par 11 et 21 », a déclaré le Dr Aziz Inan, professeur de génie électrique à l’Université de Portland, au Farmers’ Almanac. « L’année 2011 en comptait 22, et au siècle prochain, on les retrouvera en 2111 et 2121. »

Il y a neuf dates consécutives de palindrome à cinq chiffres commençant mercredi, allant du 12-1-21 au 12-9-21. Le jeudi est considéré comme le plus long, à huit chiffres, lorsqu’il est tapé sous la forme 12022021.

Rien de tout cela n’explique qu’Internet se terminera par une panique de style An 2000 à cause de certains nombres liés. Mais cela s’est rappelé dans la conscience de certains à Seattle qui repèrent des signes étranges et publient à ce sujet sur Twitter et Reddit.

INBOX : « J’ai trouvé que la fin d’Internet est soit : 1) Sur le viaduc N 80th Ave, ou 2) qui se déroulera le 2 décembre 2021. Quoi qu’il en soit, grande nouvelle. » pic.twitter.com/PKXlNam0Cl – Chase Burns (@chaseburnsy) 28 juillet 2021

Quelqu’un a écrit une lettre à l’éditeur de The Stranger en juillet (le dernier tweet ci-dessus) après avoir repéré un panneau sur un viaduc de l’autoroute North Seattle.

Sur le Reddit sub r/SeattleWA, une photo publiée le mois dernier à l’angle de Mercer Street et de Boren Avenue semble montrer un homme attachant l’un des panneaux à un poteau de circulation. Ici, au cœur du quartier de South Lake Union, où Amazon a créé une petite entreprise en utilisant Internet, la fin d’une telle entreprise pourrait être quelque chose à surveiller de près par les dirigeants du géant de la technologie.

«Je suis sûr que c’est un concert rémunéré pour le marketing viral. Aucun adolescent qui s’ennuie n’a l’argent pour acheter des fournitures de montage d’enseignes », a déclaré un Redditor.

Y mettre fin ? Une capture d’écran de 12022021endofinternet.com

Un site Web avec une URL qui correspond en quelque sorte aux signes présente une carte des fondements techniques d’Internet. Et il y a un compte à rebours. Restez dans les parages et attendez que cette chose expire et se transforme en autre chose au risque de voir vos propres yeux sur Internet.

La chose amusante à propos de quoi que ce soit – Campagne de marketing ? Coup de geek tech-bro ? Un vrai malheur ? – est-ce que la réaction sur Twitter et ailleurs aux images est une sorte de « fais-le ! » collectif

Quand il s’agit d’un monde sans Internet (pas seulement un endroit en Virginie-Occidentale avec un mauvais service), les gens semblent… prêts ? Découvrez ces réponses Twitter :

« C’est un endroit que je veux visiter. »

« Ça ne peut pas venir assez vite. »

« Oh Dieu merci. »

« Finalement. »

Comme nous avons tous perdu de vue notre propre pouvoir de nous éloigner des appareils qui nous apportent cet Internet redouté, nous devons encourager une mystérieuse puissance supérieure à prendre la décision à notre place.

A jeudi ?