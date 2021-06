Internxt Photos est la véritable alternative à la proposition de Google

Fran Villalba est le fondateur et PDG d’Internxt, une entreprise qui s’est imposée dans la façon dont nous interagissons avec le réseau. Et plus précisément dans la manière dont nous stockons nos fichiers. Répondez à nos questions et parlez-nous du rôle que vous souhaitez pour démarrer votre entreprise dans le processus de croissance.

Internxt, une proposition solide pour tout utilisateur

Internxt se développe à un bon rythme, quel est le futur challenge ?

« Internxt s’est concentré sur son projet Drive, pour le stockage cloud, et notre objectif est de créer une GSuite alternative à Google. Nous avons lancé Internxt Photos en mai, au moment où Google Photos commence à être payant. Il a les mêmes caractéristiques, mais lorsque vous utilisez la technologie blockchain, personne d’autre ne voit vos photos. Nous travaillons maintenant sur un projet similaire à WeTransfer. Nous voulons atteindre et dépasser le million d’utilisateurs actifs d’ici la fin de l’année. »

Comment et dans quelle mesure est-il sûr d’utiliser vos services cloud ?

« Les sociétés de stockage habituelles comme Google, Dropbox ou Amazon vous utilisent comme un moyen d’atteindre une fin. Ils exploitent vos données pour les vendre à des tiers. Internxt n’est pas comme ça, les fichiers sont cryptés et fragmentés. De telle sorte que ce qu’un serveur finit par avoir est un morceau d’un fichier crypté. Nous sommes plus en sécurité que tout autre service car nous ne sommes pas intéressés par vos fichiers, vos e-mails ou quoi que ce soit à votre sujet, uniquement pour fournir un service. Petit à petit le produit s’améliore, notre profil est désormais celui de personnes très soucieuses de leur vie privée. Des entreprises comme Google ont des milliers de personnes qui travaillent, nous sommes dans cette ligne et chaque fois nous embauchons plus de personnes pour offrir un service plus rapide et meilleur. Notre objectif est de toucher le grand public, de manière à ce qu’il ne trouve pas de différences entre un service et un autre. »

Malgré la croissance, Internxt est-il toujours à Valence ?

«Oui, nous travaillons tous depuis Valence.»

L’utilisateur espagnol doit-il encore se renseigner sur le traitement de la vie privée ?

« En général, les gens ne font pas attention et découvrent ensuite que leurs réseaux sociaux ont été piratés et leurs mots de passe pris. Ce n’est pas une bonne chose, mais petit à petit, il semble y avoir une plus grande prise de conscience. Et comme je l’ai mentionné précédemment, notre objectif est d’attirer le grand public. Nous avons une bonne projection pour l’avenir et nous avons l’intention de beaucoup grandir l’année prochaine. »