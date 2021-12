Interopérabilité de la blockchain à Dcentral Miami

Lors de l’événement Dcentral Miami, organisé depuis la ville de Miami, le PDG et fondateur d’Axelar, Sergey Gorbunov, Michael Huynh, directeur des opérations et Chjango de Cosmos and Osmosis ont parlé de l’interopérabilité de la Blockchain ou des chaînes de blocs.

Chjango est un évangéliste de crypto-monnaie et hôte du podcast Interchain.fm qui couvre également des projets de crypto-monnaie de pointe qui présentent des problèmes majeurs grâce à la technologie Blockchain. Lors de sa participation, il a exprimé qu’il s’était essayé au Bitcoin il y a longtemps pour des raisons idéologiques. Car, il a vu que le système financier traditionnel était, selon ses propres termes, « défaillant de différentes manières ». Ainsi, il considérait Bitcoin comme une sorte de solution à cela et à la crypto-monnaie dans son ensemble.

Pour sa part, l’autre panéliste expert qui a partagé la scène lors de cette conférence, Sergey Gorbunov, professeur adjoint à l’Université de Waterloo et qui faisait partie de l’équipe fondatrice d’Algorand, a commenté qu’il travaillait également dans l’espace crypto depuis des années. .

Osmose par Cosmos

Il a déclaré qu’il travaillait depuis des années sur divers protocoles. Il a aidé à concevoir et à construire une blockchain externe avant de travailler chez Axelar. Pour sa part, il a également déclaré qu’il était l’un des premiers constituants de Cosmos. Il a dit qu’il avait récemment commencé à travailler sur le projet appelé Osmosis, qu’il appelait « Une compilation dans le système du cosmos ». Il a expliqué qu’il s’agit d’un protocole AMM avancé construit avec le SDK Cosmos qui permet aux développeurs de concevoir, créer et implémenter leurs propres AMM personnalisés.

« L’hétérogénéité et la souveraineté sont deux principes centraux de l’écosystème du Cosmos. Et Osmosis prend ces deux valeurs et les étend aux fonctionnalités de base de ce protocole AMM.

Panel d’interopérabilité Blockchain à Dcentral Miami

Interopérabilité dans les blockchains

Ils ont également abordé la question de l’importance de l’interopérabilité de la Blockchain ou des blockchains. Ils ont expliqué lors de la présentation qu’Axelar est une sorte de réseau d’interopérabilité, par conséquent, ils développent des protocoles similaires pour faciliter la connexion de la blockchain. Ils conçoivent également un protocole aussi indépendant que possible de la chaîne. Ainsi, il est plus facile d’intégrer de nouvelles chaînes capables de transférer des actifs et des informations.

Ils ont ajouté que, dans Osmosis, vous pouvez contrôler l’application, la couche et la blockchain. Et ce faisant, vous pouvez faire des choses comme changer le fonctionnement de meempool, ajouter de nouveaux types de crypto à la blockchain, ou même modifier les frais de blockchain. « Ce sont certaines des choses qui peuvent être faites. » Ils ont pointé du doigt.

Pourquoi l’interopérabilité est-elle si importante ?

Maintenant, pourquoi l’interopérabilité est-elle si importante ? essentiellement parce que vous devez vous connecter à un tas de chaînes différentes et apporter des actifs à la chaîne Osmosis. L’interopérabilité est essentiellement la capacité de visualiser et d’accéder à des informations via divers systèmes de blockchain.

Le plus grand défi pour l’interopérabilité entre les blockchains tient au fait qu’il existe de nombreux systèmes de blockchain qui ne parlent pas le même langage. Pour commencer, de nombreuses plates-formes complexes utilisées sont livrées avec différents niveaux d’utilisation des contrats intelligents. Le schéma de transaction, ainsi que les modèles de consensus dans ces projets, diffèrent également considérablement pour toute forme d’interconnexion.

Par conséquent, le succès de la technologie blockchain dépendra de la manière dont les différents réseaux blockchain peuvent interagir et s’intégrer. Enfin, ils ont commenté que l’osmose est conçue pour être native de la chaîne croisée. Puisqu’il contient un IBC intégré, quelque chose qu’ils ont appelé « Blockchain Communication », c’était une sorte de protocole qu’ils ont développé pendant que Cosmos fonctionnait.

Le Dcentral Miami était rempli de nombreux panneaux remplis d’informations intéressantes concernant toute une communauté financière décentralisée. Qui a abordé des sujets tels que Blockchain Gaming, Metaverse et l’économie Play-2-Earn.

