Interopérabilité des dépôts d’espèces, déploiement de recycleurs d’espèces dans les WLA pour favoriser la pénétration des distributeurs automatiques

En tant que client d’une banque où vous détenez votre compte bancaire, vous avez évidemment accès à une multitude de services proposés par la banque. Bien que beaucoup soient numériques, comme les services bancaires sur Internet, le paiement via des portefeuilles ou des cartes de débit, l’interface homme-machine entre en jeu lorsque vous allez retirer de l’argent et profiter d’autres services d’une banque ou d’un guichet automatique.

L’Inde a une pénétration moins qu’optimale des guichets automatiques bancaires. En fait, selon les statistiques des cinq dernières années, alors que l’Inde est juste après la Chine en termes de retraits d’espèces aux guichets automatiques, la pénétration des guichets automatiques de l’Inde par rapport à la population est l’une des plus faibles parmi les marchés émergents. L’Inde compte 18 guichets automatiques par lakh de population, par rapport à la Chine (63), au Brésil (81), au Japon (107) et à l’Australie (132). En Inde, moins d’un cinquième des guichets automatiques se trouvent dans les zones rurales, ce qui se traduit par environ cinq guichets automatiques pour chaque citoyen lakh, ce qui aggrave encore davantage ce problème. Dans de telles circonstances, il n’est pas exagéré de dire que le guichet automatique ou la succursale bancaire le plus proche peut être assez éloigné.

Le programme d’inclusion financière du gouvernement tel que Jhan Dhan Yojana et les transferts directs de bénéfices (DBT) ont équipé la plupart des Indiens d’un compte bancaire et d’une carte de débit et comme les subventions sont distribuées sous forme de virements en espèces sur leur compte bancaire, davantage de distributeurs automatiques de billets sont nécessaires dans les zones rurales. comme points de contact numériques pour accéder à cet argent et profiter d’une multitude de services bancaires d’une manière sûre et pratique.

Les guichets automatiques à marque blanche (WLA), exploités par des sociétés privées non bancaires et agréés par la RBI, qui se concentrent principalement sur les emplacements semi-urbains et ruraux pour le déploiement des guichets automatiques peuvent combler cette lacune, stimulant la pénétration des guichets automatiques tout en contribuant à l’inclusion financière. Les guichets automatiques en marque blanche (WLA) sont gérés par des opérateurs WLA. De plus, ce qui donnera un coup de fouet à l’industrie est le déploiement de machines de recyclage des espèces (CRM) dans les WLA et l’interopérabilité des dépôts d’espèces.

En termes simples, les machines de recyclage de billets permettent à la fois les retraits d’espèces et les dépôts en espèces dans la même machine. Grâce à l’interopérabilité des dépôts d’espèces, un client d’une banque peut déposer de l’argent dans une autre banque ou dans un CRM exploité par WLA en utilisant sa carte de débit ou simplement en saisissant les détails de son compte. Cela conduit à de nombreux avantages pour le client, dont l’un est que la chasse au guichet automatique insaisissable de la banque émettrice de la carte est inutile. En fait, les WLA ont obtenu une bonne réponse compte tenu de la faible pénétration des guichets automatiques dans les zones semi-urbaines et rurales et avec l’interopérabilité des dépôts en espèces, cela améliorera davantage la commodité pour les clients.

C’est une énorme aubaine pour les petits détaillants et autres commerçants qui peuvent déposer leurs gains quotidiens au guichet automatique ou au WLA le plus proche, sans avoir à conserver de l’argent liquide dans leur établissement ou à passer du temps improductif à les déposer dans une succursale éloignée.

Avec l’augmentation des déploiements WLA, le déploiement de CRM dans les WLA et l’interopérabilité des dépôts d’espèces, les niveaux de pénétration des guichets automatiques dans le pays, en particulier dans les régions rurales et semi-urbaines, s’amélioreront davantage, permettant un accès facile aux espèces et à une multitude de services bancaires pour les mal desservis financièrement. Cela aidera et soutiendra également le gouvernement dans la réalisation de sa vision d’inclusion financière.

(Par Rustom Irani, MD et PDG, Hitachi Payment Services)

