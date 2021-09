Interopérabilité des données financières avec ISO 20022

L’interopérabilité des données est devenue un élément essentiel d’un monde façonné par les algorithmes, en particulier dans le secteur financier. Les banques et autres institutions financières sont sur le point de migrer leurs systèmes de paiement via les messages SWIFT vers la norme ISO 20022 hautement structurée et riche en données. Il deviendra une norme universelle pour les systèmes de paiement importants et de grande valeur de toutes les devises de réserve d’ici 2025. En outre, il prendra en charge 87% de la valeur des transactions et 80% des volumes de transactions dans le monde.

Alors, qu’est-ce que l’ISO 20022 ? Et pourquoi la normalisation ISO 20022 pour l’interopérabilité des données financières est-elle importante ?

Commençons par les bases!

Qu’est-ce qu’ISO 20022 ?

L’ISO, également connue sous le nom d’Organisation internationale de normalisation, est une fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation. Il s’agit d’un cadre standard pour les services financiers basé sur XML et d’autres technologies concurrentes. Le référentiel ISO contient plusieurs normes de message de paiement et des normes de message de paiement approuvées pour remplacer les anciennes normes EDI (Electronic Data Interchange) pour les organisations intéressées.

Actuellement, le système mondial de paiement n’a pas de norme unique pour les instructions sur l’échange de paiements entre les institutions financières locales et étrangères. Introduite en 2004, ISO 20022 (prononcé ISO vingt oh deux-deux) fournira un ensemble de règles et de pratiques standard pour améliorer les paiements internationaux, régionaux et locaux. Il fournit une plate-forme commune pour développer des messages à l’aide d’un ensemble de règles de conception XML et ASN.1, d’une méthodologie de modélisation et d’un dictionnaire central.

En termes simples, ISO 20022 est une norme émergente pour l’envoi d’instructions de paiement et propose des directives aux différentes institutions financières pour l’échange de données financières entre de nombreuses structures marketing. Le cadre flexible ISO 20022 offre une syntaxe et une sémantique des messages commerciaux qui sont convenues au niveau international.

En dehors de cela, ISO 20022 augmentera l’interopérabilité des données financières en suivant des approches basées sur XML, des alphabets non latins et des formats de coordination qui ne pouvaient pas fonctionner les uns avec les autres auparavant.

Pourquoi utiliser ISO 20022 ?

ISO 20022 publie et stocke les modèles, modèles et messages dérivés résultants dans son référentiel financier. ISO 20022 permet également aux membres des communautés financières de décrire et d’étendre des ensembles de messages en fonction de la syntaxe commerciale.

Les membres du réseau ont conçu des groupes de travail régionaux distincts qui peuvent proposer des directives de message pour les paiements transfrontaliers, les rapports, les systèmes de paiement de grande valeur, etc. ISO 20022 a déjà été mis en œuvre sur le marché des paiements instantanés en Australie, à Singapour, au Canada et aux États-Unis et dans des pays dotés d’une infrastructure de paiement moderne comme l’Inde, la Suisse et la Chine pour un système de paiement de grande valeur.

ISO 20022 affectera considérablement les processus bancaires, des contrôles KYC à la gestion des liquidités et de la banque électronique au reporting. Le succès d’une banque dépendra de la stratégie et de l’engagement de la banque et de l’investissement de temps et de ressources considérables dans le processus de migration.

En gardant la variété des approches dans les différents pays, les banques devront suivre de près et adapter les changements à l’adoption d’ISO 20022. Plus les banques adopteront la technologie pour leurs processus, mieux les autres associés du marché orienteront leurs paiements via des banques avec ISO 20022.

Avantages de l’ISO 20022

L’adoption d’ISO 20022 à l’échelle mondiale produira un langage et un modèle communs pour les données de paiement. Avec la mise en œuvre d’ISO 20022, une norme ouverte sera créée pour être adaptée en fonction des nouvelles approches et des besoins évolutifs au sein de l’industrie financière. Certains des principaux avantages que l’ISO 20022 peut offrir à une institution financière sont :

Meilleure transparence avec de meilleures données de remise pour une meilleure expérience client. Avec l’automatisation, ISO 20022 encerclera les processus commerciaux de bout en bout et des domaines commerciaux entiers pour augmenter le traitement direct et les nouveaux services. Système de paiement de bout en bout de données hautement granulaires. Flexibilité et données améliorées pour l’innovation des produits. ISO 20022 permet une prise en charge et un référencement efficaces pour les alphabets non latins.

Conclusion

ISO 20022 est là pour changer le concept de banque financière et fournir de meilleures normes pour l’innovation. Si vous êtes un représentant bancaire et que vous recherchez la mise en œuvre de la norme ISO 20022 dans votre application bancaire, vous pouvez engager un développeur expérimenté possédant des années d’expérience.

Auteur : Mahipal Nehra

