Interopérabilité du réseau parapluie Ethereum et Binance

Le service décentralisé d’Oracle Umbrella Network a été lancé sur la plate-forme Ethereum, permettant des transactions inter-chaînes entre Binance Smart Chain (BSC) et la plate-forme Ethereum.

Il a également permis aux utilisateurs de parier et de cultiver des jetons de crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum via le pont inter-chaînes. La société a également noté qu’elle était en train d’activer la connectivité inter-chaînes avec Cardano (ADA / USD), Solana (SOL / USD), Polygon (MATIC / USD) et Avalanche (AVAX / USD). Cependant, aucune limite de temps n’a été prévue pour l’intégration.

Umbrella a également déclaré que le protocole offrira un prix moins cher et plus rapide que ses concurrents. Il permettra aux utilisateurs de connecter facilement les données des marchés financiers traditionnels, les dérivés cryptographiques, ainsi que les cryptomonnaies au comptant.

Demande accrue d’entrées de données fiables

Oracle est considéré dans l’industrie comme un composant important pour les contrats intelligents car ils offrent des sources de données précises provenant de différentes sources, leur permettant d’augmenter leur domaine d’activité.

La demande d’entrées de données fiables a augmenté ces derniers temps alors que l’industrie continue d’adopter la technologie des contrats intelligents. Certaines juridictions cherchent à fournir plus de données aux utilisateurs. Par exemple, le marché boursier principal du Brésil cherche des moyens de fournir des données alors que le pays cherche à développer la monnaie numérique de sa banque centrale.

Les protocoles DeFi ont également démontré leur volonté d’intégrer des oracles de données, le principal fournisseur d’oracles de maillons de chaîne (LINK / USD), après s’être lancé dans la solution de mise à l’échelle de couche deux d’Ethereum, a consolidé sa place sur le marché. D’autres protocoles accroissent également leur intérêt.

Les contrats intelligents deviennent de plus en plus une industrie gourmande en données. Les services Oracle aident à combler le fossé.

Umbrella pour profiter des capacités d’Ethereum

Umbrella Network a développé le pont inter-chaînes qui a souligné la nécessité de transférer des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques entre les contrats intelligents et la plate-forme Ethereum. Umbrella compte actuellement plus de 1 200 paires de données sur Ethereum.

Des exploits récents dans le monde DeFi ont mis en évidence le besoin de nouvelles solutions de gestion des risques dans l’écosystème. En conséquence, Umbrella dit que le plan est de tirer parti des capacités uniques d’Ethereum et d’avoir une gouvernance décentralisée équilibrée et une immuabilité.

Le protocole a été conçu pour offrir ces possibilités, car il s’inspire des conceptions d’usine initiées par la fonctionnalité de jeton Balancer et Uniswap.

