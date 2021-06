Interopérabilité entre P8I et MH-60R et Sea Guardian : En savoir plus

La marine indienne utilise déjà le P-8I pour la lutte anti-sous-marine et la surveillance. Image : Compagnie Boeing

Même si la marine indienne attend l’approbation des drones haute altitude et longue endurance de la part de General Atomics, basée aux États-Unis, six autres avions de patrouille P-8I de la société Boeing sont attendus plus tard cette année. La marine indienne est déjà en train d’introniser quatre P-8I qui ont été contractés en vertu de la clause de compensation en 2016. Comme indiqué précédemment, ces avions font partie du 312A Naval Air Squadron basé à Arakkonam dans le Tamil Nadu.

Drones pour la marine indienne

Selon des sources, « lorsque la prochaine réunion du Conseil d’acquisition de la défense aura lieu, l’accord pour l’achat de 10+10+10=30 drones auprès de General Atomics basé aux États-Unis devrait être à l’ordre du jour. Le contrat de 30 drones d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars concerne les trois services.

Les drones MQ-9 Reaper ou Predator-B High Altitude Long Endurance (HALE) ont déjà été approuvés pour la vente en Inde par l’administration américaine. Les drones auront des configurations différentes car les charges utiles pour chaque service sont différentes.

L’année dernière, la marine indienne avait loué deux drones Sea Guardian à la société américaine pendant l’impasse actuelle entre les armées indienne et chinoise.

Comment ces drones vont-ils aider à la surveillance de la région de l’océan Indien (IOR) ?

La marine indienne utilise déjà le P-8I pour la lutte anti-sous-marine et la surveillance, une fois les Sea Guardians intronisés, équipés de missiles et de radars vont encore renforcer la reconnaissance maritime de la marine. Avec ces drones, la marine sera en mesure d’étendre davantage sa surveillance de l’IOR et de surveiller ses frontières et ses ressources côtières.

Comment ceux-ci aideront-ils la marine indienne ?

Eyes in the Sky va ajouter plus aux prouesses de la marine indienne dans la mer. Et, un autre aspect critique qui doit être souligné est que les QUAD (les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie) exploitent déjà des hélicoptères P-8I et MH-60R. L’Inde n’exploite pas le MH-60R et attend son arrivée, fait intéressant, tous les pays QUAD sont intéressés par les drones Sea Guardian.

Interopérabilité

Une fois que les Sea Guardians auront rejoint la Marine, ils voleront en synchronisation avec le P-8i, les hélicoptères MH-60R.

Tous les trois proviennent de sociétés basées aux États-Unis et comme en 2018, l’Inde et les États-Unis ont signé l’Accord de compatibilité et de sécurité des communications (COMCASA), toutes les plates-formes d’origine américaines recevront des systèmes cryptés. Cela améliorera encore leurs capacités, car cela portera l’interopérabilité entre les trois actifs au niveau supérieur. Et, lorsque des exercices conjoints auront lieu non seulement avec les États-Unis, mais avec le QUAD et le prochain exercice Malabar, les exercices seront

Opinions d’experts : Interopérabilité entre le P8I et le MH-60R

Milind Kulshreshtha, C4I, a déclaré à Financial Express Online : « Les MH-60R sont des hélicoptères maritimes multimissions conçus pour la guerre anti-sous-marine (ASW) et la guerre anti-surface (ASuW) avec les capacités C4I. Les capacités opérationnelles de ces ressources aéroportées sont améliorées de plusieurs manières lorsqu’elles opèrent dans le cadre de la Force opérationnelle de la flotte en mer. Ces hélicoptères spécialisés ont la capacité d’engager des cibles qui sont même au-delà de l’horizon. »

Selon l’expert C4I, « les P-8I eux-mêmes sont une plate-forme aéroportée avancée avec des capacités d’interopérabilité intégrées, ce qui en fait un avion multimission avec un concept d’opérations basé sur C4I. L’avion P-8I possède des capacités aéroportées de lutte anti-sous-marine (ASW) et peut détecter des sous-marins et des navires inconnus qui se cachent dans les eaux. Il peut également lancer des bouées acoustiques de détection de sous-marins (types actifs et passifs) dans le cadre d’opérations ASW pour même trouver les sous-marins qui se trouvent sous la surface de l’eau.

« De manière bien coordonnée, pendant les opérations de la flotte, le P-8I et le MH-60R peuvent fournir conjointement la couverture de l’écran ASW aux navires de la flotte. Les ressources aériennes ASW sont essentielles pour toute flotte se déplaçant en haute mer, sinon les navires de la flotte sont vulnérables à une attaque sous-marine surprise par un sous-marin furtif d’un adversaire. Les unités d’aviation peuvent s’ouvrir à des portées bien au-delà des sonars embarqués du navire de guerre et offrir une meilleure probabilité de détection des sous-marins. Ainsi, ces moyens aériens fournissent un écran ASW, dans le but de détecter et de neutraliser tout sous-marin hostile avant qu’il ne se rapproche d’une portée propice au tir d’une torpille. Par exemple, un P-8I peut non seulement détecter une cible, mais peut également la classer et l’attaquer en utilisant des torpilles et des grenades sous-marines embarquées. Les unités d’aviation comme les P-8I et MH-60R sont des plates-formes non seulement pour détecter les sous-marins, mais aussi pour tirer des torpilles pour les détruire bien avant que ces cibles n’apparaissent même sur l’écran sonar des navires de la flotte », explique M. Kulshreshtha.

Interopérabilité

« Comme les hélicoptères MH-60R peuvent participer à des missions opérationnelles dans le cadre des actifs lancés sur le pont de la Fleet Task Force, une communication numérique sur un canal de liaison de données crypté sécurisé est essentielle au sein des unités réseau. Ainsi, la liaison de données tactiques entre les navires de guerre/sous-marins participants de la Force opérationnelle et les ressources aéronautiques est établie. Au fur et à mesure que les P-8I terrestres ont été lancés pour participer aux opérations de la Fleet Task Force, une connexion de liaison de données tactique est établie avec les avions maritimes P-8I, ce qui fait de ces avions une partie des unités nettes qui sont maintenant contrôlé par le vaisseau amiral. Grâce à cela, les MH-60R et P-8I peuvent désormais partager la Common Operating Picture (COP) en temps réel afin de planifier et d’exécuter des missions avec un objectif commun, en étroite coordination avec les navires de guerre de la Task Force. Ainsi, le Fleet Commander dispose désormais d’une meilleure vision tactique pour améliorer l’efficacité des moyens à sa disposition en mer », ajoute-t-il.

« Lorsque l’Accord indo-américain sur les communications, la compatibilité et la sécurité (COMCASA) pour permettre l’interopérabilité entre les forces armées américaines et indiennes sera mis en œuvre, les navires de guerre MH-60R, P-8I et de la marine indienne pourront opérer dans le cadre du numérique réseau des QUAD Marines, avec des protocoles spécifiés par l’OTAN compatibles avec la liaison de données US Link-22/Link-16 », conclut-il.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.