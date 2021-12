Interprètes ft TXT, Aespa et plus

Le festival de musique annuel SBS Gayo Daejeon 2021 a lieu le 25 décembre et la liste des artistes de la soirée a suscité une frénésie sur les réseaux sociaux avant même son début. SHINee’s Key sera l’un des hôtes de la soirée et Hyunjin des enfants errants sera dans une performance spéciale. Consultez la liste complète de la programmation SBS Gayo Daejeon 2021 ci-dessous.

Diffusé par Seoul Broadcasting System, SBS Gayo Daejeon 2021 a promis non seulement des stars de la K-pop, mais aussi une performance spéciale de Noël avec des artistes de K-hip-hop tels que Simon Dominic, Gray, Loco et Lee Hi.

LIRE LA SUITE: SBS Gayo Daejeon 2021, heure, programmation et comment regarder le festival de musique exploré



NCT 127 se produira au SBS Gayo Daejeon 2021 (Photo de Steve Jennings/WireImage)

La programmation de SBS Gayo Daejeon 2021

SBS Gayo Daejeon 2021 a taquiné un certain nombre de scènes de collaboration spéciales ainsi que des performances de groupe principal.

Représentations spéciales de SBS Gayo 2021

Hyunjin, idole de Stray Kids, Moonbin d’ASTRO, Taeyang de SF9, Juyeon de THE BOYZ et WOODZ (Cho Seung Youn) se réuniront pour une performance sur scène inédite SBS Gayo 2021.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Une autre étape spéciale du groupe féminin comprendra Minnie de (G)I-DLE, Lee Chae Yeon, Ryujin d’ITZY et Isa de STAYC.

Scène Hip-hop spéciale Noël

Aux côtés des superstars de la K-pop promettant une soirée mémorable, les artistes AOMG Simon Dominic, Gray, Loco et Lee Hi présenteront une scène spéciale K-hip-hop de Noël pour le SBS Song Festival 2021.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Liste des artistes de la cérémonie principale

Si les scènes spéciales ne suffisaient pas, SBS rassemble le fandom K-pop avec plus de 25 artistes et groupes se produisant pour la cérémonie principale. Jetez un œil à la liste des artistes ci-dessous.

NCT 127 NCT Dream SHINee’s Key NU’EST Red Velvet

Red Velvet participe à SBS Gayo Daejeon 2021 (Red Velvet Twitter/ Red Velvet teaser image de Queendom) Oh My Girl ASTRO Brave Girls The Boyz Stray Kids Ateez

Photo de Chung Sung-Jun/.Itzy TXT STAYC Aespa Enhypen

Ce contenu n’a pas pu être chargé

IVE WOODZ (Cho Seung Youn) Taeyang (G)IDLE de SF9 Minnie

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .Lee Chae Yeon Simon Dominic Gray Loco Lee Salut

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Hôtes de SBS Gayo Daejeon 2021

SBS Gayo Daejeon 2021, diffusé depuis le gymnase d’Incheon Namdong sera animé par la chanteuse emblématique SHINee Key, Boom et Itzy’s Yuna.

LIRE LA SUITE: F4 Thailand, temps d’antenne, aperçu et comment le regarder en ligne

Ce contenu n’a pas pu être chargé

À quelle heure est SBS Gayo Daejeon 2021 ?

SBS Gayo Daejeon 2021 avec le thème « bienvenue » débutera le 25 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. Un événement sur le tapis rouge lancera l’événement principal à partir de 16 h 00 KST / 02 h 00 HE.

Où regarder SBS Gayo Daejeon 2021 ?

SBS Gayo Daejeon 2021 sera diffusé sur SBS. Les téléspectateurs internationaux peuvent assister à l’événement sur la chaîne YouTube SBS K-pop. Gardez un œil sur cet espace pour les liens mis à jour et les vidéos de performances.

SBS Gayo Daejeon débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE le 25 décembre. Jetez un œil à certaines des performances les plus mémorables de SBS Gayo Daejeon ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, « Christmas Tree » de BTS V détrône la piste de Mariah Carey en seulement une heure