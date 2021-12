Interprètes vedettes du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 – .

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jnr et Yuki Tsunoda étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021. Voici pourquoi.

Étoiles

Max Verstappen a remporté une pole position critique avec un tour en Q3 fulgurant et assisté par remorquage……mais a dû commencer la course avec un jeu de pneus tendres après avoir trouvé un jeu de médiums à plat au début de la Q2, compromettant son départ au départ de la ligneAvait un rythme de course supérieur pour tous les pilotes sur la grille tout au long de la course – à l’exception de son principal adversaire HamiltonMais lorsqu’il a eu l’opportunité de sprinter dans le dernier tour jusqu’à l’arrivée, il l’a remporté avec une passe parfaitement exécutée au virage cinq pour remporter la course – et son premier championnat du monde, malgré un appel potentiel, Lewis Hamilton s’est retrouvé au premier rang avec une chance de prendre la tête lors du premier tour. Un départ fantastique l’a amené en tête, bien qu’il ait eu la chance de ne pas faire l’objet d’une enquête pour avoir coupé la chicane du virage six-sept tout en défendant sa position contre Verstappen. est devenu un non-facteur car il a sorti plusieurs dixièmes par tour, à chaque tour Si la course s’était terminée sous Safety Car, il aurait parcouru 44 tours jusqu’au drapeau à damier sur un jeu de pneus durs frottés – mais lors du redémarrage fatidique, il n’avait tout simplement pas l’adhérence dont il avait besoin pour éliminer VerstappenA terminé deuxième et a été remarquablement gracieux dans la défaite après un renversement de fortune renversantCarlos Sainz Jnr Sainz a terminé sa saison sur le podiumQualifié cinquième, devant son coéquipier Leclerc pour la quatrième fois en cinq coursesPartant en soft, il a gagné une place au premier tour, s’est arrêté au 19ème tour pour de nouveaux pneus dursA devancé Leclerc des feux aux drapeauxA couru quatrième avant que Perez ne se retire, l’élevant à la troisième place dans le dernier tour – il a ensuite résisté à Bottas et Tsunoda pour assurer son quatrième podium de 2021 – et cinquième au championnat des pilotesYuki TsunodaSuperbe effort de qualification : passé de Q2 à Q3 en pneus médium, -qualifie Gasly pour la première fois de la saison en huitième position A sauté devant Valtteri Bottas dans le premier tour, et a pu garder le pilote Mercedes sortant derrière jusqu’à son arrêt au stand du 23e tour. Était déjà prêt à égaler son meilleur résultat de 2021 en sixième, avant le la voiture de sécurité pivot lui a donné la chance de passer au stand pour de nouveaux pneus tendres. quatrième podium en F1

Luttants

Kimi raikkonen La dernière course de Raikkonen était à oublier. à un problème de frein terminalMalgré son rappel discret, il a néanmoins remporté le sondage Pilote du jour de F1 à la suite d’une campagne menée par des influenceurs

Et le reste

Valtteri BottasMême avec un moteur plus ancien, se qualifiant sixième, à une demi-seconde de Hamilton, était toujours un choc. Tsunoda et Gasly dans le dernier tour, mais la sixième place dans sa course d’adieu pour Mercedes était encore suffisante pour assurer au constructeur un huitième championnat des constructeurs consécutifSergio PerezSa première manche qualificative a été sacrifiée au profit de Verstappen, après quoi il était à huit dixièmes de sa Red Bull coéquipier et derrière Norris en quatrième Il a dépassé Norris dans le premier tour pour passer à la troisième place derrière Hamilton et Verstappen, exactement là où Red Bull avait besoin de lui pour avoir une chance de remporter le titre des constructeurs. secondes d’avance sur Verstappen, à seulement une seconde, sauvant les espoirs de championnat de son coéquipierReçu une récompense pour ses efforts après avoir été contraint à l’abandon de la troisième place avec un problème de moteur suspecté – un doublé Red Bull aurait très bien pu être possible

La performance sensationnelle de Lando Norris en Q3 l’a placé troisième sur la grille ; a battu Ricciardo pour la 15e fois cette saison. Ce n’est pas son meilleur départ sur la ligne, mais il s’est installé dans un rythme derrière Sainz et a terminé cinquième avec vingt tours à faire. a chuté à la neuvième place, puis a gagné deux places dans les derniers tours pour terminer septièmeDaniel Ricciardo Ricciardo a perdu en raison d’une décision de redémarrage controversée. Seulement dixième sur la grille, une demi-seconde derrière Norris en Q3 N’a pas pu trouver un moyen de dépasser Ocon, puis a été rattrapé par la Virtual Safety Car et les interventions finales de la Safety Car A piqué lors de la dernière Safety Car , cédant deux places dans l’espoir de pouvoir les regagner et plus après avoir changé de pneus. depuis les États-Unis, et pour la huitième fois cette saison A couru en dehors des points pendant une grande partie des 58 tours alors qu’Aston Martin luttait pour le rythme de course. Abandon de la voiture – frustré d’avoir terminé 13eSebastian VettelSeulement 15e sur la grille après une séance de qualification remplie d’incidentsA perdu trop de temps tôt dans le sillage de Giovinazzi, nuisant à ses chances de avançant dans les points A raté de peu un point en onzième après avoir été libéré de la file d’attente de la voiture de sécurité – mais a remporté le premier Overtake Award de la F1, ce qui signifie qu’Aston Martin remporte une forme d’argenterieEsteban Ocon Ocon a reçu une réprimande pour avoir retardé VettelMade Q3 pour la troisième fois consécutive, et a obtenu un match nul 11-11 avec Alonso dans les résultats de qualification face à face – pas une tâche facile compte tenu des antécédents du championA reçu une réprimande pour avoir entravé Vettel la majorité de la course devant Ricciardo, et juste derrière Alonso en pisteA terminé sa campagne 2021 avec la neuvième placeFernando AlonsoS’énerve contre les pilotes gênants pendant les qualifications et n’a pas réussi à se qualifier pour Q3Divergé de beaucoup de ses rivaux sur la stratégie, exécutant 36 tours sur des pneus durs frottés avant passer à de nouveaux médiumsA terminé huitième – juste devant Ocon et juste derrière NorrisCharles LeclercA été un solide septième lors d’une séance de qualification serrée dixième, en grande partie à cause de la retraite de PerezPierre Gasly Rejoindre le tour de tête a porté ses fruits pour Gasly. n’a raté la Q3 que pour la quatrième fois en 2021. A commencé 12e avec des pneus durs et a pu atteindre la cinquième place à la fin de son premier relais sur la stratégie alternative. A suivi Tsunoda devant Bottas pour prendre la cinquième place, signant sa meilleure saison de F1 pour rendez-vous sur une bonne noteAntonio GiovinazziA obtenu un autre grand effort de qualification en atteignant la Q2 et en surclassant Raikkonen pour la 15e fois en 2021. Il gardait les Aston Martin à distance après avoir devancé Stroll dans le premier tour Retraité de sa dernière course de Formule 1 – au moins pour l’instant – après une panne mécanique lors de l’exécution du 13e Mick Schumacher a terminé un balayage des qualifications en tête-à-tête en se qualifiant trois quarts de seconde devant MazepinA eu une bagarre animée avec le duo Williams dans le premier tour, gardant Russell et Latifi honnêtes jusqu’à un premier premier arrêt au standRan devant Latifi jusqu’à ce que le pilote Williams s’écrase et amène son lent Haas VF21 sous le drapeau à damier en 14e Nikita Mazepin Mazepin a raté la finale de la saison A été sur-qualifié par son coéquipier samedi, car il était à chaque course cette année où les deux temps établisTesté positif pour Covid-19 heures avant le grand prix et a raté la dernière course de l’annéeGeorge RussellStratégiquement compromis en Q1, le laissant derrière la ligne de coupe pour la troisième fois cette saison Abandonné pour durer dans le premier tour, a souffert de problèmes de refroidissement pendant une grande partie de sa course abrégée. il les a rejoints en 2019Nicholas LatifiA obtenu son deuxième résultat de qualification face à Russell et n’a raté la Q2 que d’environ un dixième de seconde pour démarrerRan devant Russell jusqu’à sa retraite, puis est tombé derrière Mick SchumacherClash avec Schumacher l’a forcé large et précipité son accident au tour 51 pour terminer la course

A toi

