Interprètes vedettes du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021 – .

Esteban Ocon, Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix d’Arabie saoudite. Voici pourquoi.

Étoiles

Esteban OconA atteint la Q3, contrairement à son coéquipier, et s’est qualifié à une honorable neuvième place, derrière les deux AlphaTauris. Il était jusqu’à la quatrième place après le premier drapeau rouge, puis a étonnamment repris la course en tête après un deuxième drapeau rouge et des manœuvres controversées entre Verstappen et HamiltonAttenu Ricciardo admirablement, et a donné à Bottas une tâche difficile pour le dépasser pour la position finale du podium A été vidé de perdre sur un podium par seulement un dixième de seconde, mais toujours heureux de marquer 12 points pour AlpineLewis Hamilton Hamilton a gardé son sang-froid pour la victoire à égalité de points. Le plus rapide au cours des deux premières séances d’essais et le plus rapide en qualifications – après avoir évité les pénalités de grille pour entrave présumée et une « fausse alarme » jaune à double vague A affirmé le contrôle dans les dix premiers tours de la course, mais a perdu le mener à Verstappen après le deuxième redémarrage du drapeau rouge lorsque son rival s’est enfui plus rapidement sur du caoutchouc plus fraisA gardé son sang-froid dans l’une des batailles de plomb les plus controversées de la mémoire récente de la Formule 1 pour prendre définitivement la tête avec huit tours à faireA remporté sa huitième course de la saison d’organiser une confrontation au championnat à Abu DhabiAntonio GiovinazziDe gros efforts en Q3 lui ont permis une chance de plus de terminer son mandat en F1 sur une bonne notePassé de la dixième sur la grille à la septième après deux drapeaux rouges et un arrêt au stand « gratuit » pour affronter des pneus dursDépenses la majeure partie de la course devant les Ferrari et la McLaren de Norris a été un grand coup de pouce pour la confiance, mais il n’a pas pu repousser Sainz et Leclerc jusqu’à la fin. il a terminé à la neuvième place de la saison lors de son avant-dernière apparition en F1

Luttants

Tsunoda était à nouveau dans les guerresYuki TsunodaUne autre apparition en Q3 et la huitième place sur la grille était suffisante pour renforcer la confianceAprès le deuxième drapeau rouge, redémarré en neuvième – sur la même stratégie de pneus que VerstappenA perdu une autre opportunité de marquer des points dans un autre affrontement inutile avec un rival, cette fois VerstappenSergio PerezQualifié cinquième, à près d’une demi-seconde de son coéquipier, malgré que Verstappen ait ruiné son dernier tour avec un accident.Tenit la position dans les dix premiers tours, mais a perdu trois places au ravitaillement lors de la première période de Safety Car, ce qui lui a coûté lorsque le drapeau rouge est arrivé surÉchec de la prise en compte de Leclerc à ses côtés au premier redémarrage, déclenchant un crash désordonné

Et le reste

Valtteri BottasQualifié à un dixième d’Hamilton pour assurer la première ligne 100 % Mercedes de la course A été dépassé par Ocon et Ricciardo après le premier drapeau rouge, passant de la deuxième à la cinquième. Ocon en ligne pour la troisième place, donnant à Mercedes une solide prétention à un autre triomphe du championnat des constructeursMax Verstappen Verstappen a franchi la ligne – littéralement – dans son combat avec HamiltonCe qui ressemblait à un tour majestueux pour la pole position s’est terminé dans la barrière du virage 27A pris la tête lorsqu’une première période de Safety Car, sous laquelle les pilotes Mercedes se sont inclinés, est devenue un drapeau rouge, sous qu’il pouvait changer de pneus. A plongé hors de la piste au premier redémarrage et a forcé Hamilton à s’écarter alors qu’il rejoignait, ce qui l’a conduit à être relégué à la troisième place au redémarrage. sautant en tête N’a pas pu se débarrasser de Hamilton poursuivant et a dépassé à plusieurs reprises la marque tout en défendant sa position, en écoutant des pénalités pour avoir abusé des limites de la piste et ralenti excessivement tout en essayant de donner la tête à Hamilton « stratégiquement », dans un endroit qu’il était certain de perdre it againLes pneus moyens sont trop tombés à la fin, mais même avec des pénalités, il a terminé deuxièmeLando NorrisA avancé à Q3 en pneus tendres, puis qualifié septièmeA dépassé Gasly sur l’op dernier tour, mais s’est ensuite retiré de la sixième place pour les pneus durs, le laissant tomber à la 14e une fois que le premier drapeau rouge a été présenté. Apparition en Q3 – par cinq centièmes de seconde – et qualifié 11e. A gagné deux places dans le premier tour et quatre autres places après le premier drapeau rouge grâce à un arrêt au stand « gratuit » A pris de l’avance sur Bottas pendant la majeure partie de la course par la suite, mais a finalement concédé la position et a terminé une solide cinquième placeSebastian Vettel L’Aston blessé de Vettel a jeté des débris autour de Djeddah. Son résultat en qualification à la 17e place a clairement souligné les difficultés d’Aston Martin. Les pilotes (Raikkonen) – dont aucun n’était principalement la faute de Vettel – ont ruiné sa course et l’ont conduit à un abandon anticipé. du peloton après s’être arrêté au neuvième tour après la première voiture de sécurité s’est retrouvé dans le top 10 après plusieurs incidents devant lui, mais n’a pas eu la vitesse en ligne droite pour repousser Norris et a terminé hors des pointsFernando Alonso retour de son retour sur le podium au QatarS’est frayé un chemin dans le top 10 avant la première voiture de sécurité ; perte de sa position sur la piste après avoir été aux stands pour pneus durs au 10e tour Une vrille au 25e tour a compromis sa chance de marquer des points alors qu’il terminait le tour de tête en 13e A souffert de vibrations de pneus croissantes, l’équipe l’a donc appelé pour des pneus tendres vers la finCharles Leclerc Leclerc était de retour à son meilleur niveau en qualifications. Un autre superbe effort en qualifications l’a vu se qualifier devant Perez en quatrième position. Chuté à la sixième place après le premier drapeau rouge ; après le redémarrage, n’a nulle part où aller en collision avec PerezSouffrant de pneus crevés après la collision, ce qui a nui à son rythme – mais il a échappé à des dommages importants et s’est battu pour une septième placeCarlos Sainz JnrA été rapide lors des derniers essais mais n’a pas pu poster un tour représentatif en Q2 après avoir subi des dommages, le laissant 15e sur la grilleAvec un libre choix de pneus, il a commencé sur le caoutchouc dur et a bénéficié du drapeau rouge pour revenir dans le top 10Ran jusqu’à la septième position dans les derniers tours, mais est tombé derrière Leclerc à la huitième place après la chute de ses pneus médium usés à la finPierre GaslyPut dans un autre bel effort de qualification, à seulement 0,002 seconde de Perez en sixième. d’avoir été dépassé par Norris, Ocon et Ricciardo dans les premiers tours n’a pas eu d’ennuis pour remporter la sixième place devant les deux FerrariKimi Raikkonen qualifié 12e A traîné à la lisière des points avant d’entrer en collision avec Vettel à mi-distance. Schumacher était le premier abandon de la soirée Un autre travail de démolition complet sur son coéquipier lors des qualifications Malheureusement, il a effectué le mauvais type de travail de démolition sur sa voiture – et la barrière du virage 22 – pendant la course, après avoir dépassé Latifi au départ Nikita Mazepin un écart presque aussi grand que l’écart entre Schumacher et le pilote le plus rapide en Q1A gagné des places après un arrêt au stand «gratuit»A rejoint son coéquipier à la retraite alors qu’il fonçait à l’arrière de la voiture de Russell dans le chaos qui s’est déroulé après le premier redémarrage du drapeau rougeGeorge RussellAnother forte apparition en Q2 et 14e sur la grille lors d’un week-end émouvant A perdu trois places au premier tour, puis est tombé derrière Mazepin après avoir perdu à cause du drapeau rouge. a qualifié les deux Aston Martin dans le rythme, se classant 16e sur la grille. A pris soin de sa voiture alors que d’autres pilotes – y compris son coéquipier – se sont retrouvés es impliqués dans des accidents compromettantsDernier tour de tête en 12e position, à environ 20 secondes d’un autre point d’arrivée

