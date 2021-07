Interprètes vedettes du Grand Prix d’Autriche 2021

Max Verstappen, Lando Norris et Carlos Sainz Jnr étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix d’Autriche. Voici pourquoi.

Étoiles

Max Verstappen a revendiqué la pole position avec un tour qui a laissé beaucoup de temps sur la table, et était encore 0,27 seconde plus rapide que son coéquipier était pratiquement inégalable sur le rythme à chaque point de la course a maîtrisé le départ et un redémarrage précoce de la voiture de sécurité pour assurer la voiture derrière avec une vitesse de pointe plus élevée ne pouvait même pas penser à faire un dépassementA gagné confortablement malgré l’assouplissement de l’utilisation des trottoirs pour épargner sa voiture et en faisant un arrêt supplémentaire au stand pour se prémunir contre les problèmes de pneusAjout du tour le plus rapide pour marquer son premier «grand chelem» en carrièreCarlos Sainz JnrA pris son départ jeu de pneus durs jusqu’au tour 48 malgré le fait qu’il n’était pas complètement satisfait de l’équilibre de sa voiture était le pilote Ferrari le plus rapide à la fois en qualifications et en course, et a évité les ennuis. à cinquièmeContinue de paraître le plus compétitif des pilotes à avoir changé d’équipe pour 2021Lando Norris Norris a pris la troisième place – et aurait pu être deuxième. Il a revendiqué son tout premier départ au premier rang après une superbe performance de qualification qui l’a amené à moins de cinq centièmes de seconde de VerstappenOut-qualifie son coéquipier pour la sixième fois en 2021, par trois dixièmes de seconde. deuxièmeA été capable d’égaler les pilotes Mercedes au mérite sur le pneu dur après l’avoir utilisé lors des essais de vendredi. Défendu vigoureusement par Perez au départ – trop solidement au goût des commissaires – et a gardé la paire de Mercedes derrière pendant 20 tours

Luttants

Kimi raikkonen Le week-end de Raikkonen s’est terminé sur un accident. A raté la coupe pour accéder à la Q2 après s’être qualifié de 0,227 seconde de moins que son coéquipier. A effectué un long premier relais dans une tentative infructueuse de remonter l’ordre. A passé 18 tours coincé derrière la Williams de George Russell, qui s’est avérée rapide en ligne droite. , et n’est allé de l’avant que lorsque Russell s’est arrêté aux standsRetenu responsable d’une collision dans le dernier tour avec Sebastian Vettel alors qu’il se battait pour la 12e placeEsteban OconPour le deuxième grand prix consécutif, il n’a pas pu dépasser la Q1A été devancé par son coéquipier Fernando Alonso lors des essais et des qualifications une seconde n’a pu tourner que neuf au premier tour de la course avant d’abandonner avec les dommages causés par une collisionNikita MazepinEtait satisfaite des performances de qualification dans une voiture qui sortait du milieu du viragePas pour la première fois cette année, a fait l’objet de plaintes de rivaux qui ont dit il les a retenus au cours de diverses séancesS’est retiré de la dernière place au ravitaillement de Giovinazzi, a été immédiatement dépassé au redémarrageÉtait l’un des deux pilotes à recevoir une pénalité de 30 secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes

Et le reste

Lewis Hamilton était un petit 0,035 plus rapide que son coéquipier en Q3Fell 12 secondes derrière Verstappen lors du premier relais et a pris jusqu’au 20e tour pour trouver un moyen de dépasser NorrisTrailed avec des dommages dans le deuxième relais et a changé de pneus à nouveau après être tombé à la quatrième place Valtteri Bottas Bottas a récupéré la deuxième place de la cinquième sur la grille Estimant que l’équilibre de la voiture s’était amélioré depuis le Grand Prix de StyrieA été surqualifié par les deux Red Bulls, son coéquipier et une McLarenGardé avec le rythme de Verstappen au milieu de la course, mais on lui a dit de rester derrière Hamilton a retardé sa poursuite pour plusieurs toursSergio PerezA fait le travail pour lequel Red Bull avait besoin de lui en qualifications pour devancer la MercedesA fait un mouvement précoce sur Norris pour être le mitrailleur arrière de Verstappen, mais s’est retrouvé dans le gravier au virage quatreAvait un rythme soutenu malgré la circulation dans le trafic pour remonter n’a pas réagi après avoir été pénalisé pour sa défense contre Charles Leclerc et a écopé d’une deuxième pénalitéLa sixième place a permis à Red Bull d’étendre son avance aux pointsDaniel RicciardoÉtait la McLaren la plus lente en qualifications de 0,30s, ce qui signifiait la sortie avant la Q3A pris des places au départ et la voiture de sécurité redémarrer pour transformer sa courseA récupéré du creux mental du Grand Prix de Styrie avec une course productiveA été excellent sur les pneus durs lors de son deuxième relais pour faire pression sur les Ferrari et terminer septièmeLance StrollA atteint la Q3 pour le deuxième week-end consécutifA gagné une place à Russell au départLent dans le tour pour le premier arrêt au stand était coûteux et il ne s’en est pas remisUne pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans le les stands lui ont coûté plus de tempsA terminé en tant que premier pilote Aston Martin pour la cinquième foisSebastian Vettel est revenu en Q3 après quelques tours avec des difficultés de qualificationA reçu une pénalité sur la grille pour avoir ralenti dans l’avant-dernier virage des qualifications. stratégie d’arrêtCrash à quelques virages de la fin dans une collision avec RaikkonenFernando Alonso Le week-end d’Alonso a été gâché en Q2 Il était 0,579s plus rapide que son coéquipier en Q1, et s’est qualifié 14e. Attraper Vettel à la fin de sa dernière Q2 lui a coûté une chance de commencer dans le top 10. dans le premier relais et a été doublé au tour 44Une gestion prudente des pneus dans le deuxième relais lui a permis de remonter à Russell et de revendiquer la 10e place à la finCharles LeclercÉtait la Ferrari la plus lente en qualifications et n’a pas réussi à faire Q3Frustré que les problèmes de circulation l’aient retenu après deux moments hors pisteÉtait deux fois frustré par le refus de Perez de céder la ligne extérieure à la sortie des viragesA pris son train de départ de pneus médiums au 37e tour, plus longtemps que quiconqueLaisser son coéquipier passer pour s’assurer que Ferrari marque le plus de points possiblePierre GaslyQualifié sixième pour la quatrième fois en cinq coursesA dû sacrifier la cinquième place à un arrêt au stand précoce en raison d’un manque d’adhérence arrièreSur une stratégie à deux arrêts, il était souvent dans la circulation et mécontent A montré un rythme rivalisant avec Verstappen dans l’air clair et la charge finale du relais l’a porté à la neuvième place.Terminé à 4,70 secondes de la cinquième place, a imputé la stratégie à l’absence de Yuki Tsunoda Tsunoda a eu du mal à entrer dans les stands A atteint la Q3 et était 0,166 s plus lent que Gasly A immédiatement lutté avec des pneus tendres en course et a été le premier à se rendre au stand sous des conditions de drapeau vert A été pénalisé pour avoir franchi la ligne d’entrée de la voie des stands au mauvais moment – une erreur qu’il a ensuite répétée A terminé un tour 12e et jamais menacé de points après le premier arrêt au standAntonio Giovinazzi était le pilote Alfa Romeo le plus rapide en qualifications de 0,227 seconde et a atteint la Q2 A pris contact avec Ocon au premier tour et s’est arrêté pendant la période de la voiture de sécurité peu après. n’a pas la même forme après avoir à nouveau été aux standsPremier pilote à être doublé après le duo HaasMick SchumacherBattre Mazepin d’une demi-seconde en qualifications, l’avantage de rythme était le double de celui de la courseA dépassé Nicholas Latifi au premier tour et l’a retenu pendant plusieurs toursA pris moins de 30 tours être doublé par VerstappenÉtait massivement incohérent dans le dernier relais alors qu’il cédait la place à plusieurs drapeaux bleusGeorge Russell Russell a de nouveau brillé samedi. La sensation de se qualifier pour mettre fin à l’absence de Williams en Q3 et l’a fait avec le pneu moyen Perdu cinq places à partir de la huitième place sur la grille et a ensuite dû se battre pour se frayer un chemin dans le top 10 Une forte conduite défensive contre plusieurs pilotes s’est terminée quand Alonso l’a dépassé pour la dernière place des points A augmenté les attentes et le moral chez Williams, mais ils ont tous été déçus de rater leur objectif et de terminer 11eNicholas LatifiA été 0,288s plus lent que Russell en qualifications et a terminé 18e sur la grilleA commencé sur le milieu et les a gardés jusqu’au tour 33 , avec son rythme qui s’améliore toujours, a effectué un tour peu de temps après son arrêt au stand et était aux prises avec des drapeaux bleus à partir de ce moment-là, a déclaré que la voiture se sentait mieux que la semaine dernière dans différentes zones du tour.

A toi

