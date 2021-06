Interprètes vedettes du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Max Verstappen et Fernando Alonso étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Voici pourquoi.

Étoiles

Pierre GaslyAlphaTauri volait à Bakou : Gasly menait les chronos aux essais finaux et égalait la meilleure performance qualificative de sa carrière avec une quatrième, deux millièmes de seconde plus lente que Verstappen. que le pilote Ferrari lors de leur ravitaillementMalgré la perte d’une place face à Vettel, et souffrant d’une perte de puissance moteur, Gasly a remporté la dernière place du podium avec une superbe défense de Leclerc en fin de courseSebastian VettelA manqué d’atteindre la Q3 de moins de trois centièmes d’une seconde après avoir bloqué au virage 15 en Q2. « Sinon, il aurait été assez facile de [reach] Q3″, a-t-il admisA utilisé ses pneus neufs pour prendre des places à Norris et Bottas au départLed pendant quatre tours après avoir retardé son arrêt au stand jusqu’à ce que les leaders aient été pris en charge de Leclerc et Gasly au redémarrage de la voiture de sécurité pour la quatrième placeLes décès de Verstappen et Hamilton l’avant a ouvert la voie à la deuxième place, alors qu’il gardait Gasly et Leclerc derrièreMax Verstappen

A estimé qu’il avait pris la mauvaise direction lors des réglages lors des deuxièmes essais, mais qu’il était satisfait du rythme de la voiture. A franchir la barrière du virage 15 lors des derniers essais, mais a déclaré qu’il était rapidement revenu dans le rythme en Q1 A été assez rapide pour la pole position mais avait moins de remorque que Hamilton et Leclerc lors de son premier run en Q3, le laissant troisième et n’avait aucune chance de faire un autre tour. Il a dépassé Leclerc pour la deuxième place et a devancé Hamilton grâce à un arrêt au stand plus rapideAvait la course complètement sous contrôle lorsqu’une défaillance de pneu l’a mis en place le mur à cinq tours de la maisonFernando Alonso A passé en Q3 mais n’a pas été impressionné par le nombre d’accidents de ses rivaux et le fait qu’ils n’avaient que peu d’importance pour leurs positions de départ. par pendant le relais intermédiaire, laissant Alonso 10e au redémarrage finalAi pris Tsunoda, Ricciardo et Sainz avec un superbe final de deux tours pour remporter la sixième place

Luttants

Valtteri Bottas Bottas a travaillé à Bakou. On soupçonne qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec la voiture de Mercedes après avoir terminé la deuxième séance d’essais 16e. A atteint la Q3 mais n’a pas eu de remorquage lors de sa première manche et a été plus d’une seconde plus lent que Hamilton, le laissant 10e sur la grille. et a même été dépassé par l’Alfa Romeos. a été 0,4 seconde plus rapide que son coéquipier dans le secteur un avant de commettre une erreur sur son meilleur tour A des problèmes avec ses freins pendant la course et a perdu du temps à Schumacher, puis a eu un arrêt qui l’a retardé davantage A pu rejoindre le tour de tête lorsque la course était neutralisé et dépassé Schumacher après le redémarrage à l’arrêt, seulement pour perdre la dernière traînée vers la ligne Une embardée soudaine vers son coéquipier alors qu’il était dépassé dans le dernier tour était dangereuse et devrait faire l’objet d’une enquête d par les stewards

Et le reste

Lewis Hamilton Jusqu’à l’avant-dernier tour, Hamilton avait piloté superbementAvait d’abord demandé quand courir en qualifications, a choisi de suivre le sillage de Bottas et l’a battu de 1,2 seconde pour revendiquer une place au premier rangA eu un aileron arrière plus raide que son coéquipierA pris la tête de Leclerc au début du troisième tour Temps perdu avec un arrêt au stand lent qui a permis à Verstappen et Perez de le devancer. Après la retraite de Verstappen, il a eu la chance de prendre la tête de Perez au redémarrage, mais une erreur coûteuse avec un commutateur d’équilibrage des freins l’a renvoyé la piste et lui a coûté toute chance de marquer des pointsSergio Perez Toujours rapide pendant les essais et les premières étapes des qualifications, il était donc mécontent de terminer septième après que sa première manche en Q3 ait été compromise. avec les leadersAvait un rythme superbe avant son arrêt au stand mais s’est arrêté légèrement en retard sur ses marques, alors alors qu’il a sauté devant Hamilton, il n’a pas pu devancer VerstappenAurait terminé b derrière son coéquipier sans la crevaison de Verstappen, mais a évité tout problème avec Hamilton au redémarrage pour remporter sa deuxième victoire en carrièreLando Norris a payé un prix élevé pour avoir hésité lorsque des drapeaux rouges sont apparus en Q1 alors qu’il approchait de l’entrée de la voie des stands à grande vitesse : Norris a décidé de rester à l’extérieur serait plus sûr que de s’engager sur la route d’entrée, et a continué, seulement pour se voir infliger une pénalité de trois places sur la grilleLaissé Ricciardo derrière en Q2 où il était sept dixièmes de seconde plus rapide A mal commencé, perdant trois places, puis a été dépassé par Ricciardo mais a repris son coéquipier A pris des places pendant la course et a produit un excellent redémarrage pour revendiquer la cinquième place à l’arrivéeDaniel RicciardoMalgré une chute en Q2, Ricciardo était optimiste samedi soir sur les progrès qu’il pensait avoir fait pendant le week-endA couru plus longtemps premier relais que Norris qui lui a coûté une place à Bottas, bien qu’il l’ait repris n’a pas pu retenir Sainz et a terminé neuvième derrière la FerrariLance Stroll Le premier des deux accidents effrayants a été subi par StrollHit the wall au virage 15 lors de son premier tour lancé en qualifications. “Je suis entré un peu trop chaud”, a-t-il admis. J’ai eu une autre chute en course – une bien plus grave – mais, comme Verstappen, il a semblé irréprochable. Dans l’intervalle, il a réussi à avancer efficacement après avoir commencé avec des pneus durs et pris six places des voitures plus lentes au départ Esteban Ocon a déclaré qu’il a été gêné au virage trois en Q2 et a ainsi frôlé le mur. Il était un peu moins de huit centièmes de seconde plus lent que son coéquipier, le dernier pilote à atteindre le top 10A problème de turbocompresseur a terminé sa journée tôtCharles Leclerc a planté sa voiture le nez le premier dans la barrière du virage 15 lors de la deuxième séance d’essai , aidé par un remorquage, Leclerc a été le plus rapide au début de la Q3, ce qui lui a valu la pole position car un drapeau rouge a empêché de nouvelles améliorations. Il a conservé son avance au départ mais a coupé le virage 15 au deuxième tour lorsqu’il a découvert des débris sur la ligne de course. Après avoir prudemment reculé pour éviter de prendre l’avantage, Hamilton l’a dépassé et la paire de Red Bull a suivi au cours des cinq tours suivants. Après avoir chuté derrière Gasly dans les stands, sa tentative de prendre l’avance au redémarrage de la voiture de sécurité a aidé Vettel à dépasser la paire d’entre eux. aller à Gasly au redémarrage final, mais encore une fois, le pilote AlphaTauri l’a refusé, ce qui signifie qu’il a dû se contenter de la quatrième. Carlos Sainz JnrFerrari a estimé que Sainz était potentiellement aussi rapide que Leclerc, mais pour la deuxième course consécutive, il n’a pas pu terminer sa dernière Q3 courir alors que quelqu’un s’écrasait juste devant lui. Cette fois, c’était Tsunoda, et Sainz s’est écrasé en essayant d’éviter l’AlphaTauri. Gasly et s’est écrasé trois virages dans sa dernière manche A bien combattu au milieu de terrain pour occuper la sixième place au redémarrage finalA perdu des places à Norris et Alonso lorsque la course a repris, mais a tout de même remporté un record personnel de septièmeKimi Raikkonen Pass on Bottas a assuré le premier point de Raikkonen en 2021, Giovinazzi hors-qualifié pour la deuxième fois seulement cette année en le gardant propre et en atteignant la Q2Sans un remorquage sur son dernier effort, et en utilisant des pneus usagés ayant traversé tant de nouveaux sets en raison de drapeaux rouges, il était à près de quatre dixièmes d’entrer dans la finale 10Dans la course, il a effectué un dépassement opportuniste sur une Mercedes, rien de moins, pour remporter son premier point de la saisonAntonio GiovinazziA été le deuxième pilote à s’écraser en qualifications, franchissant la barrière du virage 15. « Le vent a augmenté et c’était un peu plus difficile à piloter », a-t-il expliqué. “Désolé pour l’équipe, c’était mon erreur.” Commence brillamment depuis le dernier sur la grille, dépassant Stroll, la paire Haas, puis les pilotes Williams successivement. Je ne m’attendais pas à être appelé aux stands pour des pneus durs au deuxième tour – il a demandé à son équipe « avons-nous un problème ? » Cet arrêt anticipé l’a brièvement placé devant son coéquipier, mais un deuxième arrêt au stand l’a fait reculer et il a terminé là-bas en dehors des points, malgré une avance sur BottasMick SchumacherNarrowly a battu Mazepin en qualifications malgré une erreur au virage cinqS’est éloigné de son coéquipier à environ une seconde par tour au début de la courseAprès le redémarrage, Mazepin l’a dépassé, bien que Schumacher ait repris la place à la ligne, malgré son coéquipier se tissant vers luiGeorge Russel Les problèmes de boîte de vitesses ont mis fin à la journée de Russell. une seconde avant d’entrerA fait le même arrêt au stand que Giovinazzi et a suivi le pilote Alfa Romeo jusqu’à ce que sa boîte de vitesses tombe en panne avant le redémarrage finalNicholas LatifiSenti qu’il n’a pas eu de chance avec le timing des drapeaux rouges après être sorti en Q1, à 0,4 seconde de RussellEssayé de courir jusqu’à la fin après avoir été aux stands pour les pneus au 10e tour. A écopé d’une pénalité de 10 secondes avec arrêt et départ sur fond de confusion sur sa radio quant à savoir s’il était censé traverser les stands pendant la période de la voiture de sécurité. “Du côté opérationnel, il y avait quelques choses où nous devions être plus précis”, a-t-il déclaré par la suite

