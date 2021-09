Interprètes vedettes du Grand Prix de Belgique F1 2021

George Russell, Max Verstappen et Lando Norris étaient les artistes vedettes des . lors d’un week-end de course du Grand Prix de Belgique qui n’a vu aucune course. Voici pourquoi.

Étoiles

George Russell a joué un jeu agressif dès le début des qualifications, laissant les stands sur le caoutchouc intermédiaire dès le départ en Q1Malgré qu’il n’ait remporté que le caoutchouc intermédiaire en Q3 et qu’il ait dû commencer cette session sur des pneus mouillés, il a pris d’assaut un départ remarquable en première ligne. , à seulement trois dixièmes de la pole positionMax Verstappen s’est écrasé à Malmedy à la fin des deuxièmes essais, bien que les dommages à sa voiture n’aient entraîné aucune pénalitéA pris la pole position – mais seulement – dans des conditions humides difficilesLando NorrisL’un des pilotes les plus rapides sur la piste dans les séances de qualification humides, menant Q1 et Q2, établissant le meilleur temps de qualification dans ce dernier A subi un grave accident à Raidillon en Q3 alors que la pluie était à son comble, l’obligeant à prendre une pénalité de cinq places sur la boîte de vitesses. Bien que cela puisse normalement l’exclure de la considération pour une distinction «étoile», étant donné que d’autres pilotes faisaient de l’aquaplanage en ligne droite à l’époque, il est peu probable que la session aurait dû se dérouler au moment où il s’est écrasé.

Compte tenu des circonstances extraordinaires de la course du week-end dernier, aucun pilote n’a été désigné comme « lutteur » pour le Grand Prix de Belgique.

Et le reste

Lewis Hamilton a eu du mal avec les réglages lors des premiers essais. Battu en pole position par Verstappen et – étonnamment – éliminé de la première ligne par Russell, après avoir effectué un réglage d’appui légèrement inférieur sur sa voiture. Valtteri Bottas était à près de deux secondes et demie de son coéquipier en Q3 ce qui, un jour où le pilote s’attendait à le remplacer, mettait une Williams au premier rang, était malheureux. Il a également perdu contre une McLaren, une Aston Martin et un AlphaTauriSergio Perez La voiture de Perez a été réparée pour une course qui n’a jamais eu lieu. Qualifié en septième position, plus de deux secondes plus lent que Verstappen sur le mouillé. le départ et les réparations rapides de Red Bull lui ont permis de revenir, sans que cela ait fait de différence. McLaren à ce jour avec la quatrième placeLance StrollUne pénalité de cinq places sur la grille de la Hongrie signifiait qu’il allait toujours avoir une position de départ compromiseLa fin de la Q2 en bas des temps était une surprise pour un pilote qui a eu des résultats décents par temps de pluie dans le passé. Cela l’a laissé en fond de grilleUne pénalité pour un changement d’aileron arrière pendant la course lui a permis de se classer en dernierSebastian VettelDans le top dix au cours des trois séances d’essaisSécurisé cinquième sur la grille, sa meilleure position de départ de la saison, un dixième d’un seconde loin de la deuxième rangée

Esteban Ocon Le vainqueur hongrois Ocon a été le seul pilote Alpine à atteindre la Q3Alpine a déclaré que sa voiture n’avait pas de bonnes performances avec les pneus intermédiaires, ce qui se reflétait dans ses résultats en qualifications.Ocon a au moins atteint la Q3, contrairement à son coéquipier, mais c’était la meilleure partie de quatre secondes plus lent que le vainqueur de la pole Fernando Alonso a compromis son échauffement des pneus avant son dernier run, terminant finalement la Q2 à une décevante 14e, huit dixièmes plus lent qu’OconCharles Leclerc. en Q3 en 11e position alors que les deux Ferrari n’ont pas réussi à atteindre la finale 10Carlos Sainz JnrA été sur-qualifié par Williams de Latifi car il n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3Pierre GaslyA pris un autre départ parmi les six premiers pour AlphaTauriYuki TsunodaCompte tenu des conditions, il n’était pas surprenant de voir Tsunoda chuter sorti au premier tour des qualifications, plus de deux secondes plus lent que son coéquipier Kimi Raikkonen Raikkonen, quadruple vainqueur de Spa, a connu un samedi difficile. Qualifié sur la ligne arrière, plus de deux secondes plus lent que son coéquipier Giovinazzi, et battu par Haas de Mick Schumacher. son coéquipier, mais s’est beaucoup rapproché de la coupe, le ratant d’un peu moins d’une demi-seconde vendrediLe plus lent de tous en qualifications, éliminé en 20eNicholas LatifiConfortablement qualifié pour la Q2 avec un tour assez bon pour la dixième place sur le mouilléIncapable d’égaler son coéquipier, mais a tout de même obtenu la meilleure position sur la grille de la saison avec la 10e

A toi

