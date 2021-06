Interprètes vedettes du Grand Prix de France 2021 · .

George Russell, Fernando Alonso et Max Verstappen étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de France. Voici pourquoi.

Étoiles

George Russell a maintenu un record parfait en Q2 avec la 15e place sur la grille, capitalisant sur l’accident de Tsunoda. N’a pas démarré brillamment, prenant du retard sur Raikkonen, Stroll et Latifi, puis Tsunoda est passé au deuxième tour. Était 19e lorsqu’il est sorti des stands sur une série de durs au tour 17À partir de là, sans voitures de sécurité, il a effectué un tour assez rapide pour devancer plusieurs rivaux du milieu de terrain, plus Leclerc à deux arrêts, puis a repassé Tsunoda pour un excellent 12e. Il prenait du temps sur Sainz, 11e, à l’arrivéeMax Verstappen Verstappen a été tenace, voire sans fauteCrédité un changement de configuration lors des deuxièmes essais pour un virage de vitesse qui l’a vu ouvrir la voie pour le reste du week-endBattre Hamilton en pole de plus de deux dixièmes de secondeA perdu l’avance en s’enfuyant au virage deuxUndercut Hamilton dans fosses avec arrêt au stand et in-lap au tour rapideMade audacieuse stratégie à deux arrêts en dépassant Hamilton dans l’avant-dernier tour pour remporter la victoireFernando AlonsoA atteint le Q3 contrairement à son coéquipier Ocon et aligné neuvièmeA pris une place de Norris au départ, n’a pas pu garder la McLaren plus rapide derrière, mais a devancé les Ferrari pour la huitième place

Luttants

Charles Leclerc Caractéristique : Ferrari doute de pouvoir résoudre le problème de pneus derrière le désastreux GP de France cette annéeQualifié derrière son coéquipier et Gasly en septième après un sous-virage, il a pris la première place et a réussi à gagner des places en utilisant un dégagement. il ne devrait pas le faire – et a dû repartir des stands après les réparations. Il s’est classé 16e au début aux dépens des pilotes Haas et Williams. A terminé 13e, six places derrière son coéquipier, après que Russell l’a dépassé à trois tours de la maison

Et le reste

Lewis Hamilton n’a pas pu égaler le rythme ultime de Verstappen en qualifications mais était plus rapide que Bottas après l’avoir suivi à l’entraînement Hérité de la tête au départ après l’erreur de Verstappen A piqué deux tours plus tard que Verstappen et a perdu la tête Les pneus durs ont duré 33 tours jusqu’à la fin de la course mais n’ont pas pu résister charger VerstappenValtteri Bottas Reportage : Wolff est content que Bottas « ait exprimé son opinion » sur la stratégie à la radioA obtenu la troisième place sur la grille, à un peu plus d’un dixième d’Hamilton, a essayé de réduire Verstappen et a presque réussi. A demandé à l’équipe de passer à une stratégie à deux arrêts pour répondre à Verstappen, mais a été repoussée. usure sévère du pneu avantSergio PerezPrès d’une demi-seconde du temps de pole de son coéquipier mais assez bon pour assurer la quatrièmeLong relais d’ouverture sur les médiumsA pris et dépassé Bottas en difficulté dans les derniers toursA fait l’objet d’une enquête pour avoir dépassé le pilote Mercedes en dehors des limites de la piste au virage 10 mais aucune mesure priseLando NorrisQualifié huitième devant de son coéquipier RicciardoAvait supprimé le temps de Q2 pour les limites de la piste et a survécu à la peur après que l’équipe l’ait sous-alimenté. Estimant qu’il aurait pu être deux dixièmes plus rapide dans les positions Q3 Perdues au début en raison d’un changement de vitesse « rétrogradé »A effectué un long premier relais, puis a dépassé Ricciardo pour revendiquer la cinquième place Ricciardo a connu un meilleur week-end dans la McLarenScrapé en Q3 avec des pneus médium en dixième Seulement 0,13 seconde plus lent que son coéquipier Norris, et déçu de ne pas être plus haut sur la grilleA dépassé Norris au départ et a dépassé les Ferraris en déclinFinalement dépassé par Norris et a terminé derrière luiLance StrollÉliminé sans cérémonie de la Q1 après avoir supprimé le temps au tour pour ne pas avoir établi de temps avant le dernier drapeau rougeÀ partir du 19, il s’est frayé un chemin à travers le milieu de terrain en piste pour récupérer le dernier point pour le dixièmeSebastian VettelApris par le vent dans FP1 entraînant une rotation Beausset au début de la course A estimé que le temps perdu là-bas a nui à ses chances de terminer plus haut que neuvième après un long premier relaisEsteban Ocon Ocon n’a pas obtenu de résultat pour célébrer son nouveau contrat N’a pas réussi à atteindre la Q3, contrairement à son coéquipier Alonso A été dépassé par Vettel au deuxième tour A effectué un long premier relais et a été déçu que l’équipe ne l’ait pas dépassé Alonso lorsque l’occasion s’est présentée dans les points après son arrêt au standCarlos Sainz JnrOut a qualifié son coéquipier pour s’assurer une place sur la grille « le meilleur du repos »A quitté le circuit lors d’un tour de reconnaissanceA réalisé un premier relais plus long que son coéquipier et a pu s’arrêter malgré les problèmes de pneus de FerrariA perdu la dernière place aux points pour Stroll avec cinq tours à fairePierre Gasly a divisé les deux Ferrari avec la cinquième place dans le top six sur la grille en sept week-ends de course. Les temps au tour ont été supprimés deux fois pour des infractions au virage six. Les pilotes Romeo ont couru de longs premiers relais sur dur, Raikkonen est un mammouth de 33 tours. Il a rejoint avec seulement les pilotes Haas derrière lui, a trouvé la voiture bien meilleure r sur le composé moyen, mais sous le drapeau à damier, il n’a pu passer que LatifiAntonio Giovinazzi, hors-qualifié Raikkonen, atteignant la Q2 Trouvé que sa voiture était beaucoup moins compétitive dans les différentes conditions le jour de la courseA couru devant son coéquipier toute la journée dans la course sauf entre leurs arrêts au standMick Schumacher Ayant atteint la Q2, Schumacher n’a pas pu y participer. A atteint la Q2 pour la première fois mais au prix d’une chute à la fin de la Q1, après avoir réalisé un tour rapide en début de course, il est tombé 19e au premier tour sur les médiums, puis a été dépassé par Mazepin a quelques tours plus tard Passé aux durs au 15e tour et les a menés jusqu’au bout pour terminer 14 secondes devant son coéquipier Nikita MazepinSix dixièmes de Schumacher bien que ses tours de qualification aient été perturbés par des drapeaux rougesA suivi la stratégie opposée à son coéquipier, en partant sur les pneus durs , et les faisant durer jusqu’au tour 31Au moment où il est sorti, son coéquipier avait neuf secondes d’avance sur la routeNicholas LatifiA raté la Q2 de 0,002 sA soudainement trouvé le rythme dans les derniers tours, mais trop tard à ce moment-là

