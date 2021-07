Interprètes vedettes du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 · .

Fernando Alonso, Charles Leclerc et Pierre Gasly étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Grande-Bretagne. Voici pourquoi.

Étoiles

Fernando AlonsoN’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 de seulement deux centièmes de secondeA produit un joyau de départ en pneus tendres lors de la course de qualification au sprint, occupant six places pour terminer cinquième. Les pilotes McLaren l’ont ensuite dépassé et il a commencé le Grand Prix septième Incapable de contenir des voitures plus rapides comme la Ferrari de Sainz, Alonso a terminé septième, bien qu’il ait indiqué que l’équipe avait plus de rythme en mainCharles Leclerc Leclerc a failli remporter une victoire choc. Une autre belle performance de qualification l’a vu s’aligner quatrième sur la grille. Après une course sans incident à la même position samedi, il a dépassé Bottas au premier tour du grand prix et a hérité de la tête lorsque Hamilton et Verstappen se sont affrontés Leclerc a dû gérer un problème de moteur mineur alors que Hamilton respirait dans son cou, mais n’a jamais perdu la tête N’a pas eu le rythme pour contenir la Mercedes sur des pneus durs, et a raté l’attaque de Hamilton à CopsePierre Gasly n’était pas satisfait de l’équilibre de l’AlphaTauri dès le départ, en particulier sur les pneus tendres, et a déploré le manque d’opportunités de travailler sur les réglages avant de se qualifier sous le nouveau format. A failli atteindre la Q3, ratant la coupe de 0,053 seconde. parcours pour la neuvième place lorsqu’il a subi une crevaison, qu’il croyait être due à du gravier

Luttants

Sergio Perez C’était un week-end à oublier pour PerezPlus de six dixièmes de seconde plus lent que Verstappen en Q3A perdu deux places au départ de la course de qualification au sprint, puis a filé et a terminé dernierAprès avoir commencé le grand prix depuis les stands sur des pneus durs, Perez était en place à la 12e place au neuvième tour, mais de nouveaux gains sont venus lentement dans le «train DRS». Il a passé deux fois au stand et avait dépassé Raikkonen pour la 10e lorsque l’équipe l’a appelé pour installer des pneus tendres et prendre le point de bonus du tour le plus rapide à Hamilton. Cela lui a coûté un point au plus, et n’aurait sûrement pas été envisagé s’il avait été beaucoup plus haut

Et le reste

Lewis Hamilton Hamilton a été considéré comme le principal responsable de l’accident de Verstappen. Pôle sécurisé pour les qualifications au sprint de moins d’un dixième Perte d’avance en qualification de sprint et pole à Verstappen lors de la course pour tourner un. , envoyant son rival dans les barrières et économisant une pénalité de 10 secondes Avait un bon rythme sur des pneus durs et après avoir été agité devant Bottas, il a rattrapé et dépassé Leclerc pour la première fois – à Copse – avec trois tours à faire Valtteri BottasA aidé son coéquipier à prendre la pole de qualification de sprint en fournissant un remorquageA pris un pari avec des pneus tendres en qualifications de sprint mais n’a pas pu troubler les leadersA perdu des places à chacun des départs dimanche – à Leclerc initialement et Norris plus tardA récupéré une place de Norris après le lent arrêt au stand du pilote McLarenLaissez rapidement Hamilton passer sur ordre, et a remporté la troisième place derrière LeclercMax VerstappenGrille de première ligne sécurisée pour les qualifications de sprint battue en pole A pris la tête de Course de qualification de sprint sur course pour tourner une pole position pour le grand prixA été aussi intransigeant que jamais dans son combat du premier tour avec Hamilton, qui s’est terminé avec le Red Bull dans les barrièresLando Norris L’arrêt au stand lent a coûté une place à NorrisA fait son excellent travail habituel en qualifications pour prendre la sixième place, qui est devenue cinquième sur la grille après la vrille de la course de sprint de PerezA gagné une place lorsque Verstappen s’est écrasé et a dépassé Bottas au redémarrage pour se classer troisième. il n’a pas pu garder Hamilton derrière, prenant la quatrième placeDaniel RicciardoMalgré son retour en Q3, et à seulement deux millièmes de seconde de son coéquipier, Ricciardo était quelque peu déçu après les qualifications, notant que moins d’un dixième de seconde l’aurait mis quatrième sur la grilleA dépassé Alonso dans la course de qualification au sprint, comme son coéquipier, pour la sixième sur la grilleN’a pas pu suivre le rythme de ses coéquipiers et a reculéAurait terminé derrière Sainz sans le lent arrêt au stand du pilote FerrariLance Stroll Stroll a bien couru après de mauvaises qualifications A été plus d’une demi-seconde plus lent que Vettel en Q2 et n’a pas réussi à atteindre les 10 derniers départs. A pris deux excellents départs, gagnant trois places chacun, pour terminer huitième. à l’arrière du peloton après avoir filé au redémarrage du grand prix A fait peu de progrès à partir de là et a pris sa retraite de la 18e place avec des problèmes de refroidissement à une douzaine de tours de la maisonEsteban Ocon avait l’air beaucoup plus heureux après un changement de châssis et à moins d’un dixième de seconde d’Alonso en qualifications, bien qu’aucun n’ait atteint la Q3A commencé la course de qualification de sprint sur des softs, comme son coéquipier, bien que ses progrès n’aient pas été aussi spectaculaires. Il est tombé à la 10e place au premier tour du grand prix mais a repassé Raikkonen au redémarrage pour la neuvième. A pris le drapeau à damier dans le même place, à seulement quatre secondes de son coéquipier Carlos Sainz Jnr Sainz a bien rebondi après deux revers était à moins de deux dixièmes de seconde de son coéquipier en qualifications, bien que la paire ait été séparée de cinq places sur la grille est tombé à la 16e place au début de la course de qualification de sprint après avoir pris un coup de George Russell, mais a récupéré pour prendre la 11e place sur la grille, que la pénalité de Russell s’est transformée en 10e A gagné deux autres places au début du grand prix Était sur le point de sauter Ricciardo mais a subi un arrêt au stand très lent qui l’a confiné à la sixième place au drapeauYuki Tsunoda A abandonné en Q1 pour la cinquième fois en 10 courses, se plaignant que le temps perdu au pont-bascule compromettait son tour de préparation et le mettait dans la circulationA perdu plus de terrain dans la course de qualification au sprint mais a pu dépasser Latifi pour retrouver sa position de départ d’origine A travaillé son chemin par les Williams et Alfa Romeo en la course à la 11ème placeKimi Raikkonen Un enchevêtrement tardif avec Perez a gâché la journée de RaikkonenA fait sa sortie de plus en plus routinière en Q1, et était presque une demi-seconde plus lent que Giovinazzi. en 11e position lorsqu’il s’est mêlé à Perez et est sorti de la discorde pour les pointsAntonio Giovinazzi a atteint la Q2 bien que la voiture n’ait clairement pas été assez rapide pour atteindre la finale 10. Contrairement à son coéquipier, Giovinazzi a utilisé des pneus moyens lors des qualifications de sprint et a chuté derrière Raikkonen dans la course dimanche l’a déplacé jusqu’à la 11e place avant d’être dépassé par Gasly et Perez, le laissant terminer 13eMick SchumacherN’est pas un prétendant à la Q2, bien qu’il ait à nouveau confortablement surqualifié Mazepin.Emmêlé avec Mazepin au début de la course de qualification du sprint mais a terminé devant luiTemporairement a tenu la 15e place du grand prix jusqu’à ce que les voitures les plus rapides soient passées A été dépassé par Mazepin après leurs arrêts aux stands et a terminé la course sur son coéquipier ‘ s tailNikita MazepinAprès avoir terminé derrière son coéquipier vendredi et samedi, il a fait demi-tour dimanche pour prendre l’avantage, a déclaré que son mouvement sur Schumacher était “probablement mon meilleur dépassement au cours des trois dernières années” George Russell Russell était « Mr Friday » pour changerA produit plus d’héroïsme de qualification, entraînant cette fois sa Williams à une place sur la quatrième ligne de la grille Enchevêtré avec Sainz alors que le pilote Ferrari tentait de le dépasser au début de la course de qualification au sprint, et a reçu une pénalité de trois places sur la grille a perdu du terrain dans la course, mais était convaincu que même sans ses points de pénalité n’aurait pas été possibleNicholas Latifi a été alarmé de découvrir qu’il perdait plus de six dixièmes de seconde dans les lignes droites en qualifications. Son équipe a attribué cela à un angle d’aile plus raide et à un vent de face intempestif. Il a déclaré qu’il n’avait pris de bons départs lors d’aucune de ses tentatives dimanche. A fait un arrêt au stand tôt pour se protéger de Vettel, qui a fonctionné, et est rentré à la maison six secondes derrière son coéquipier

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

