Interprètes vedettes du Grand Prix de Hongrie F1 2021

Esteban Ocon, Fernando Alonso et Pierre Gasly étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Hongrie. Voici pourquoi.

Étoiles

Esteban OconSe régalant du nouveau châssis qu’il a obtenu à Silverstone et sur l’un de ses circuits préférés, Ocon a surclassé Alonso de six centièmes de seconde. l’appel de l’équipe à passer aux slicks, ce qui lui a valu l’avance A creusé suffisamment d’écart sur Vettel dans le premier relais pour protéger son avance lorsque le pilote Aston Martin a eu un arrêt au stand légèrement lent a continué à résister à la pression de Vettel sur le reste de la course pour son première victoireFernando Alonso De justesse sur-qualifié par Ocon et a commencé une place derrière luiA terminé sixième après le redémarrage, est resté dehors plus tard que quiconque et a brièvement mené, et a gagné des places de Latifi et Tsunoda après son arrivée A brillamment résisté à la Mercedes considérablement plus rapide de Hamilton pendant plusieurs tours, aidant Ocon à la victoire comme il l’a faitCinquième au drapeau est devenu quatrième après la disqualification de VettelPierre GaslyLaissé Tsunoda bien derrière en qualifications n et a pris une superbe cinquième sur la grilleMal désavantage lors de la première collision dans le virage et est tombé à la 12e. Il a dépassé Schumacher et Latifi, puis a été dépassé par son coéquipier pour la sixième place sur la route, qui est devenu cinquième pour des pneus neufs à la fin et a remporté le point de bonus pour le tour le plus rapide

Luttants

Balade de Lance Stroll et Bottas ont ruiné plusieurs courses de pilotes. N’a pas réussi à atteindre la Q3 comme l’a fait son coéquipier, mais a été moins d’un dixième de seconde plus lent. place une pénalité sur la grille en tant que Bottas, qui semblait du côté clément même compte tenu des conditionsValtteri BottasAyant eu l’air solide à l’entraînement, il n’a pas été en mesure de surpasser Hamilton, mais a assuré que Mercedes occupait la première ligne. à Norris, et a déclenché un accident destructeur de quatre voitures qui lui a valu la même pénalité que StrollYuki Tsunoda. à l’accident en avant. Il est passé de la quatrième à la sixième place, puis a laissé passer son coéquipier. Deux virages à huit tours de chez lui ne lui ont pas coûté une place

Et le reste

Lewis HamiltonDans une forme généralement excellente sur l’une de ses pistes les plus solides, Bottas a surclassé Bottas de trois dixièmes de seconde pour la pole position. rester sur des pneus intermédiaires au redémarrage l’a laissé tomber jusqu’à la fin Est venu en vie sur des pneus durs, progressant rapidement dans le peloton A pris trop de temps pour trouver un moyen de contourner Alonso – s’il avait réussi à s’en sortir plus rapidement, la victoire aurait été pour Max Verstappen Verstappen s’est battu avec acharnement dans une voiture battue pour deux points. Étonnamment, il est passé des pneus à composé moyen aux pneus souples en Q2, bien que la pluie d’avant-course ait signifié que cela s’est avéré académique. DommagesA récupéré deux points (après la disqualification de Vettel) mais a perdu la tête du championnat face à HamiltonSergio PerezPresque six dixièmes de seconde de moins que son coéquipier en qualifications après avoir été incapable de terminer son dernier run en Q3Hit par Bottas incontrôlable au premier virage et à la retraiteLando NorrisA été le seul pilote McLaren à atteindre à nouveau la Q3, prenant la sixième place sur la grilleA fait une excellente escapade hors de la ligne de course et était sur le point de gagner des places au premier virage. , le Hungaroring s’est avéré un lieu plus difficile pour correspondre au rythme de Norris, et il était presque une demi-seconde plus lent lorsqu’il a abandonné en Q2, manquant t il a coupé mais sept centièmesA été touché par Leclerc (qui avait été touché par Stroll) au premier virage, subissant de lourds dommagesDit ses “pneus avaient disparu” à la fin de la course lorsqu’il a été dépassé par Verstappen et Raikkonen, le laissant tomber hors du pointsSebastian Vettel Un arrêt au stand lent a coûté à Vettel une chance de prendre la têteBeat Stroll en Q3Dit qu’il n’avait pas pris un très bon départ, mais qu’il était sorti du carnage du premier virage à la troisième place. s’est arrêté lorsqu’il a déclenché par inadvertance l’anti-calage de son moteur a poussé Ocon sur tout le chemin du retour, s’est approché du dépassement en chevauchant Giovinazzi, mais a dû se contenter de la deuxième a été disqualifié après que les commissaires n’ont pas pu prélever un échantillon d’un litre de carburant de sa voiture après la courseCharles LeclercDéçu de se qualifier septième, à moins d’un dixième de seconde de la quatrièmeA été encore moins impressionné lorsque Stroll est revenu de loin et l’a sorti de la course au premier virageCarlos Sainz JnrA filé dans une barrière en Q2, ce qu’il a imputé à une rafale de vent, et a commencé le 15eTir jusqu’à la cinquième place dans les premiers stades grâce au premier empilement de virageA gagné des places de Tsunoda et Latifi à travers les stands mais n’a pas pu garder Hamilton derrièreVet la disqualification de tel l’a promu sur le podium finalKimi Raikkonen Les qualifications de Raikkonen ont été meilleures que sa course pour une foisA produit l’une de ses meilleures performances de qualification des courses récentes, atteignant la Q2 et battant de justesse GiovinazziEst resté hors d’ennui au départ pour courir huitièmeN’est pas resté hors d’ennuis dans les stands, entrant en collision avec Mazepin et gagnant une pénalitéRan large au virage trois immédiatement après avoir rejoint la piste en slicks, perdre une place face à Alonso. La pénalité de temps l’a laissé tomber en dernier, mais il a dépassé Ricciardo pour ce qui s’est avéré être le dernier pointAntonio GiovinazziComme son coéquipier, Giovinazzi est également entré en collision avec un rival dans les stands , s’emmêlant avec Stroll pendant les entraînements A parié sur un passage aux pneus médium avant le départ initial, mais il s’est avéré trop humide et il est revenu aux intermédiaires A rejoint le reste du peloton (à l’exception de Hamilton) en faisant de même juste avant le redémarrage A cassé de manière significative la voie des stands à 80 km/h limite de vitesse – de 25,6 km/h – gagnant une pénalité d’arrêt de 10 secondes qui a ruiné sa courseMick SchumacherAs à Monaco, un gros accident i n entraînement final l’a empêché de participer aux qualifications. Il s’est racheté dans la course, faisant preuve d’une réelle verve alors qu’il a brièvement abandonné avec Verstappen et Hamilton, et a couru jusqu’à la huitième place. loin de son coéquipier à l’entraînement, mais aucune comparaison de qualification n’a été possible car Schumacher n’a pas participé. Williams a profité du chaos pour gagner des points Abasourdi non seulement de ne pas atteindre la Q3, mais d’abandonner en Q1 pour la première fois cette saison, manquant de 0,168 seconde la Q2 A gagné des places au départ en raison du crash Tentative audacieuse de dépasser la file d’attente au stand la sortie était en dehors des règles, mais son équipe à la réflexion rapide s’est assurée d’éviter un penalty. à un dixième de seconde de Russell dans l’une de ses meilleures performances de qualification de l’annéeA terminé troisième pendant 17 tours après la chute du premier tour et son passage aux slicks. ce qui lui a coûté une opportunité de gagner une place lorsque Tsunoda a filé

A toi

