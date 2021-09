Interprètes vedettes du Grand Prix de Russie 2021 · .

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jnr, Fernando Alonso et Lando Norris étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Russie. Voici pourquoi.

Étoiles

Charles LeclercA rejoint Verstappen sur la dernière ligne de la grille après une pénalité pour changement de moteurA pris le meilleur départ de tous, gagnant sept places au premier tourA effectué un long premier relais en pneus durs, chutant derrière Verstappen mais passant à la troisième placeRetiré de Vettel, Raikkonen, Ocon, Russell et Stroll après avoir été aux stands pour les pneus médiums, et prenait une seconde au tour de Verstappen lorsque la pluie est tombée. flagCarlos Sainz Jnr Sainz a décroché un autre podium pour FerrariSuperb effort de qualification a décroché la deuxième place sur la grille bien qu’il ait été l’un des premiers à terminer son tour alors que la pluie tombaitA pris la tête de la deuxième place insolite sur la grille à Sotchi, repoussant un embrayage de voitures à moteur Mercedes avec son Ferrari sans mise à niveauPitted tôt après que Russell l’ait rattrapé et dépasséPatiemment a remonté à la troisième place, puis s’est engagé tôt dans les pneus intermédiairesCela a porté ses fruits et lui a assuré de terminer sur le podiumFernando AlonsoCapitalisé lors d’une séance de qualification sous la pluie pour s’aligner sixième sur la grille Virage astucieux deux tactiques l’ont aidé à passer brièvement à la quatrième place. A couru un long premier relais et a dépassé Verstappen après avoir rejoint sur du caoutchouc frais. A dépassé l’autre Red Bull alors que la pluie commençait à tomber. Norris a passé un excellent week-end jusqu’aux six derniers tours. N’était pas le premier sur les slicks en Q3, mais était un « suiveur rapide » derrière Russell, et a réalisé un tour engagé pour prendre sa première pole position d’une demi-seconde a perdu l’avance sur Sainz au départ, comme il l’avait prédit, mais a ramené la Ferrari au-dessus du premier relais et l’a passé pour menerA prolongé son premier relais sur les médiums pour exécuter la stratégie préféréeAvait Hamilton à bout de bras lorsque la pluie a commencé à tomber Était loin d’être le seul pilote à prendre le mauvais appel sur pneus quand la pluie est tombée, ce qui lui a coûté cher après un week-end par ailleurs brillantA récupéré une place de Kimi Raikkonen dans le dernier tour

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Luttants

Nikita Mazepin Mazepin était loin du rythme de son coéquipier en qualifications Qualifié à 3,9 secondes de retard sur son coéquipier sur piste mouillée, affirmant qu’il n’avait pas réussi à mettre ses pneus en température la fin du premier tourAprès le passage de plusieurs voitures plus rapides, il a tenu Latifi à distance jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Giovinazzi, qui l’a dépassé. On lui a montré le drapeau de conduite antisportive pour un geste trop agressif contre Tsunoda. passé voiture après voiture jusqu’à ce que le mouvement de Giovinazzi autour de l’extérieur du virage 13 le laisse en dernierAprès avoir dépassé Schumacher, un arrêt au stand précoce pour pneus durs l’a encore laissé dernier.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Et le reste

Lewis Hamilton Hamilton a gaspillé son tir à la pole mais a fait amende honorable dimanche a perdu une chance évidente de pole position en heurtant le mur dans les stands et en filant lors de son tour suivant avec des pneus froids. septième A pris Alonso mais n’a pas pu passer la rapide McLaren de Ricciardo, même lorsqu’il a perdu DRSCa fermé rapidement sur le leader Norris après être entré dans l’air libre et l’a fait pression alors que la pluie commençait à tomber. Il l’a retardé au début, mais sa décision finale de passer aux intermédiaires a gagné lui la courseValtteri Bottas Il avait l’air bien à l’entraînement sur une piste où il se passe toujours bien, mais les qualifications ont été compromises par l’erreur de son coéquipier. de progrès qu’il a pu faire à Monza et a laissé la porte ouverte à Verstappen. Il l’a pris et a remporté la cinquième place Max Verstappen Verstappen reculait lorsque la pluie s’est abattue sur la pénalité de changement de moteur et la chute de la grille de Monza signifiait qu’il était parti 20e. A pris un départ prudent, prenant le deuxième virage, et était 17e à la fin du premier tour. et évitant une collision avec Leclerc Au 22e tour, il était cinquième et une série de tours les plus rapides l’a amené à moins de trois secondes d’Hamilton. Alonso l’a rétrogradé à la septième place et Leclerc se rapprochait rapidement lorsque la pluie est arrivée. Le passage aux intermédiaires lorsque la pluie est tombée l’a porté à la deuxième place, limitant les dommages causés par Hamilton à ses chances de championnat. pénalité A conservé sa position au départ et a poursuivi Hamilton pendant le premier relais. A perdu environ cinq secondes avec un autre arrêt au stand Red Bull lent. A dépassé Ricciardo alors qu’il regagnait la troisième place. l’héroïsme de son pote en qualifications mais aligné cinquième A conservé cette place au départ après avoir repassé AlonsoRose à la deuxième place lorsque d’autres se sont arrêtés mais ont perdu 12 secondes de Norris avant de s’arrêter. Le passage décisif aux intermédiaires lui a valu la quatrième place à la fin Lance Stroll Stroll s’est bien qualifié mais l’a perdu en course. A atteint la Q3, contrairement à son coéquipier, qu’il était deux dixièmes de seconde plus rapide qu’il a pris un excellent départ pour grimper de trois places à la quatrième. lui a coûté des places à de nombreux autres pilotes A lutté mal quand la pluie est arrivée: A filé, a frappé son coéquipier (deux fois) et Gasly, écopant d’une pénalité pour ce dernier, bien que cela n’ait pas affecté sa position finale de 11eSebastian VettelA raté la coupe pour la Q3 en cinq centièmes de secondeA été dépassé par Raikkonen au départ et a passé le premier relais derrière l’Alfa RomeoPitted plus tard que son coéquipier et a dépassé Giovinazzi, Raikkonen et OconEst resté en retard sur les slicks mais a finalement dû prendre des intermédiaires, tombant à la 12e Esteban OconFitted slicks aussi tard en Q3 pour avoir deux runs sur softs, le laissant 1,6 seconde plus lent que son coéquipier A maintenu sa position au départ avant un arrêt au stand précoce qui l’a fait chuter à la 17e Malgré ses pneus usés, il a essayé d’éviter pi ting pour les intermédiaires, qui lui a coûté cher, lui laissant 14ePierre Gasly Ce fut un week-end d’opportunités manquées pour Gasly. Il a été très rapide en qualifications mais a perdu du temps derrière Russell en Q2, puis l’équipe l’a laissé de côté avec des pneus usés et il a raté la coupe d’un dixième de seconde a perdu trois places au départ mais a regagné une position de MazepinA effectué un long premier relais, abandonnant ses pneus durs au 32e tour. A regretté la décision de rester sur les slicks, ce qui lui a coûté une chance de terminer dans les points. bien hors des points quand il a plu, mais a fait un appel au bon moment pour les intermédiaires qui l’ont placé septième Norris est venu dans le dernier tour, laissant Raikkonen huitième, son meilleur résultat de la saison sorti en Q1 en raison d’un problème avec ses freins Abandonné pour durer dans le premier tour avant de dépasser Tsunoda. les communications ont complètement échoué. Il a dépassé Schumacher, Latifi et Mazepin lors d’un premier relais de 36 tours sur des durs. conditions humides A pris du retard sur son coéquipier au départ et était dernier au quatrième tour. A couru un premier relais beaucoup plus long que Mazepin, puis l’a dépassé au tour 30 au virage 13 Abandon au tour suivant avec un problème hydrauliqueGeorge Russell Russell a réalisé une autre excellente performance en qualifications A été le premier pilote à passer aux pneus slicks sur une piste sèche en qualifications, ce qui a porté ses fruits puisqu’il a remporté une autre position de départ remarquable avec la troisième place au départ mais est tombé dans le peloton lorsqu’il a été amené en tant que réaction à Stroll piquant derrière Il était remonté à la 10e place lorsque la pluie a frappé, et y a terminé après être passé aux intermédiaires, menant Stroll à la maisonNicholas LatifiA pris une pénalité de changement de moteur et n’a donc pas établi de temps en Q2 N’a pas pu dépasser Mazepin au départ, est tombé derrière Giovinazzi et a piqué Après avoir sauté devant les pilotes Haas, il a devancé Tsunoda jusqu’à ce que la pluie vienne, puis a filé dans une barrière et a dû abandonner

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

Grand Prix de Russie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Russie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :