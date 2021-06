Interprètes vedettes du Grand Prix de Styrie 2021

Max Verstappen, Lando Norris et George Russell étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Styrie. Voici pourquoi.

Étoiles

Lando Norris a commencé le week-end légèrement en retard lors des premiers essais avant que les changements de réglages n’apportent plus de confiance. A obtenu une quatrième meilleure saison en qualifications – troisième sur la grille après la pénalité de Bottas – après avoir régulièrement couru dans les cinq premiers. résister aux attaques de Perez et Bottas quand il est devenu clair que cela lui coûterait du tempsA conduit un reste de la course solitaire pour assurer la troisième cinquième place consécutive, menant à nouveau le milieu de terrain à domicileMax VerstappenPlus rapide lors des deux séances d’essais du vendrediA pris la pole de plus de deux dixièmes de son rival Hamilton Verstappen a laissé Hamilton derrière pour la quatrième victoire de 2021 A mené chaque tour de la course en s’éloignant régulièrement de Hamilton pour remporter la troisième victoire en quatre coursesGéré d’un problème mineur de frein électrique en se développant davantage dans la seconde moitié de la courseGeorge RussellS’est senti à l’aise dans la voiture à partir de vendredi entraînementJe viens de rater la première apparition de Williams en Q3 par huit millièmes de secondeRan confortablement en huitième position pour l’ouverture de 23 tours La perte de pression atmosphérique l’a contraint à l’abandon et a ruiné sa meilleure chance de marquer des points pour Williams jusqu’à présent

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Luttants

Esteban Ocon Alors qu’Ocon a abandonné en Q1, son coéquipier a atteint Q3Ran dans le top 10 à l’entraînement. l’essentiel du milieu de terrainDaniel RicciardoÉtait le deuxième pilote le plus rapide après la première journée d’entraînementMystifié par une perte de rythme spectaculaire entre vendredi et samediÉliminé 13e en Q2 après avoir évité de justesse la sortie en Q1, une demi-seconde plus lent que NorrisA bondi de quatre places à la neuvième au départ mais a tout perdu les places qu’il a gagnées avec un problème de bloc moteur le reléguant au 13e

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Et le reste

Lewis Hamilton Le rythme d’Hamilton s’est effondré vers la fin de son deuxième relais Heureux avec l’équilibre de la voiture à l’entraînement. Battu à la deuxième place des qualifications par Bottas, mais a hérité du départ en première ligne après la pénalité d’un coéquipier Coincé avec Verstappen dans le premier relais avant de perdre progressivement le contact en deuxième. pour le tour le plus rapide dans les phases finalesValtteri BottasUne rotation bizarre de la voie des stands lors des deuxièmes essais lui a valu d’être ancré à trois places sur la grille – son erreur la plus importante du week-end, sans laquelle il aurait été un concurrent “vedette” cinquième après la pénalitéA dépassé Norris pour la quatrième place dans le premier relais et est resté suffisamment près de Perez pour passer en troisième position lorsque le pilote Red Bull a fait un lent arrêt au standA retenu Perez dans les derniers tours malgré des pneus usés, mais près d’une demi-minute de retard sur son coéquipier Hamilton avant son deuxième arrêtSergio Perez a filé lors des premiers essais tout en essayant de peaufiner ses réglagesA été contraint d’utiliser un deuxième train de pneus pour sécuriser le passage à travers Q1, compromettant ses tentatives en Q3 Déçu de ne réussir qu’à la cinquième place des qualifications, qui est devenu quatrième après la pénalité de Bottas A plongé devant Norris pour prendre la troisième place de la course, mais a perdu la place face à Bottas après un lent arrêtApporté pour un deuxième arrêt dans le but de dépasser Bottas et l’a rattrapé dans le dernier tour mais n’a jamais semblé susceptible de le dépasserLance Stroll La huitième place pour Stroll a été le fruit d’un week-end solide. Toujours dans le top 10 tout au long des trois séances d’essais et de qualifications A atteint la Q3 et a obtenu la 10e place sur la grille Un départ solide pour grimper à la sixième place au premier tour Perdu face à des Ferrari plus rapides mais a franchi la ligne à la huitième place pour soulignent un week-end solideSebastian VettelA lutté pour le rythme global sur tout le tour en qualificationsÉliminé en Q2, deux dixièmes de seconde plus lent que son coéquipier StrollEn difficulté pour l’adhérence dans le trafic et ne pouvait gérer que 12e troisième week-end consécutif pour prendre la neuvième place, qui est devenue la huitième sur la grille. Passé à la septième place au départ avant de passer tout le deuxième relais à courir après la huit placeCharles Leclerc Gasly a payé un prix plus élevé pour l’erreur maladroite de Leclerc au premier tour. Lutté avec les performances d’un seul tour à l’entraînement, ne pouvait se classer que septième sur la grille, bien qu’il soit très satisfait de son tour le plus rapide en Q3. Transformé en Gasly au départ, crevant le pneu de son rival et cassant son aileron avant, l’obligeant à se battre S’est frayé un chemin vers le haut du peloton tout en renouant le contact avec Raikkonen et AlonsoA terminé à une septième place « douce-amère » après une série de passes dans la seconde moitié de la courseCarlos Sainz JnrSpun deux fois lors des essais du vendredi tout en testant les changements de configuration passe en Q3, ratant le cut d’un peu plus d’un dixième de seconde et partant 12e sur la grille A profité d’un long premier relais pour dépasser quatre rivaux pour se hisser à la sixième place Aurait pu attaquer Norris pour la cinquième place s’il n’avait pas été coincé derrière – de tous – Hamilton, qui l’avait doubléPierre GaslyPlein de confiance dans sa voiture vendredi après avoir couru dans le top sixPerdu un temps précieux en piste lors des deuxièmes essais avec le problème MGU-K em A progressé avec succès jusqu’en Q3 en utilisant un seul train de pneus en route vers un autre créneau de grille de troisième rangéeForcé à l’abandon après l’ouverture d’une crevaison causée par Leclerc au cours d’un week-end qui avait un potentiel de “star” clair La pénalité de samedi a compromis le dimanche de Tsunoda. Lutté avec l’équilibre à long terme à l’entraînement A atteint la Q3 mais a perdu trois positions sur la grille après avoir entravé Bottas – les commissaires ont jugé que son équipe était en faute mais que Tsunoda aurait dû être au courant que la Mercedes l’avait rattrapé A pris le dernier point en dixième après “le plus constant week-end jusqu’à présent”Kimi RaikkonenLe pire résultat de qualification de la saison l’a vu éliminé en Q1 après avoir échoué à boucler un “bon” tour de son propre aveu A gagné cinq places au départ alors que le carnage se déroulait devant lui au virage trois A dépassé le Vettel en déclin avec trois tours à faire pour terminer une place en dehors des pointsAntonio GiovinazziRan au milieu de l’ordre à l’entraînementA atteint la Q2, contrairement à son coéquipier Raikkonen, mais n’a pu gérer que la 15e place sur la grilleLancé en tête-à-queue au premier tour par Gasly endommagé mais récupéré pour terminer 15eMick Schumacher Schumacher a dépassé Mazepin en piste Qualifié 19e, 0,151 seconde plus vite que Mazepin a dit qu’il avait “choisi la mauvaise ligne” au virage trois au début, perdant du temps. confiance dans la voiture après avoir augmenté l’angle de son aileron avant Qualifié à l’arrière de la grille derrière son coéquipier Schumacher Passé aux pneus durs bien avant son coéquipier A rencontré une dégradation, a été dépassé par Schumacher et a perdu plus de temps à cause des drapeaux bleus lorsqu’il a été à nouveau doublé, terminant sur 40 secondes derrièreNicholas LatifiChanceux d’être sorti indemne d’une vrille à grande vitesse dans le virage six en deuxième séance d’essais Frustré de n’avoir obtenu que la 16e place sur la grille pour le troisième week-end de course consécutif, après avoir simplement échoué à passer en Q2 par moins de cinq centièmes de secondeRattrapé dans le tour trois mêlée au départ, le laissant tomber au 19e après crevaisonGagne 54 secondes sur Mazepin après le départ pour le dépasser et finir 17ème

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :