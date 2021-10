Interprètes vedettes du Grand Prix de Turquie 2021

Mick Schumacher, Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Turquie. Voici pourquoi.

Étoiles

Mick SchumacherLa star des qualifications – a emmené son Haas en Q2 au mérite, battant une McLaren, obtenant son meilleur résultat en qualifications en carrière en 14e, et poursuivant son invincibilité contre MazepinToujours 15e à la fin du premier tour, il a été éliminé par Alonso et a pris du retard sur son coéquipierRattrapé Mazepin rapidement lors du premier relais et est revenu en tête à travers les arrêts aux standsA creusé un écart de plus de 20 secondes sur Mazepin avant de prendre le drapeau à damier en 19eValtteri Bottasa qualifié Max Verstappen de deux dixièmes de seconde pour prendre la pole position après La pénalité de grille de Hamilton a été appliquéeConduit confortablement pour les 37 premiers tours de la course après un départ sans fauteA sauté sur l’opportunité de reprendre la tête de Charles Leclerc après avoir piqué pour un nouvel ensemble d’intermédiairesA remporté sa première victoire depuis la Russie en 2020, avec un tour le plus rapide sur le dernier tour pour obtenir le point bonusUne performance de course sans faille après ses difficultés lors du Grand Prix de Turquie de l’année dernièreCarlos Sainz JnrA terminé neuvième en Q1, b supplantant Daniel Ricciardo pour passer en Q2 lors de son dernier tour lancé des qualifications A gagné une place de plus sur la grille, grâce au changement de moteur de Ricciardo A fait son chemin dans le top dix au 14e tour, avec seulement un peu d’aide des incidents devant lui Aurait facilement pu terminer supérieur à la huitième, sinon pour un arrêt au stand lent au tour 36A gagné 11 places, le plus grand nombre de pilotes

Luttants

Daniel Ricciardo Ricciardo n’avait pas l’air à l’aise dans des conditions humides n’a pas pu faire un tour net pendant la Q1 et n’a pas réussi à atteindre la Q2 pour la première fois depuis le Portugal, à moins d’un dixième sous la ligne de coupe à la 16e place A pris une pénalité sur la grille pour changer de moteur en course jour – mais n’était passé de la 20e à la 16e qu’après 20 toursA demandé à la radio de changer les pneus tôt en raison d’un manque d’adhérence à l’avant ; s’est arrêté au 21e tour et a chuté à la 18e place devant les deux pilotes Haas, tout en luttant pour accrocher les pneus arrière. Remonté à la 11e place avant que les pneus ne tombent à nouveau, le faisant chuter à la 13e place au drapeau à damier – son pire résultat depuis la StyrieNikita MazepinQualifié 2,8 secondes plus lent que son coéquipier Mick Schumacher, le plus lent du peloton en Q1, tout en partant à deux reprisesA pris de l’avance sur Schumacher au début de la course après que son coéquipier ait été heurté par Alonso, mais s’est retrouvé derrière Schumacher après que les deux pilotes se soient opposés pour de nouveaux pneus intermédiairesTerminé la course sans incident majeur, mais son rythme a chuté de façon spectaculaire dans les derniers tours alors qu’il franchissait le drapeau à damier en 20e position

Et le reste

Max Verstappen Verstappen a ouvert la voie à Red Bull, Perez a impressionné en course. Une fois de plus, son coéquipier a surpassé son coéquipier Perez de plus d’une demi-seconde en Q3, mais a raté de peu la pole position de Bottas après avoir admis qu’il avait fait une erreur avec le déploiement de sa batterie. a effectivement couru deuxième pendant toute la courseLe seul problème en course est venu sous la forme d’un souci technique mineur concernant son affichage de changement de vitesse et son volantLa deuxième place l’a éloigné de six points de Lewis Hamilton pour la tête du championnat des pilotes avec six courses restantesSergio PerezA récupéré d’une vrille en qualifications pour s’aligner sixième sur la grille, sa meilleure position de départ depuis la fin de la trêve estivale. quatrièmeSuperbe duel pour la quatrième place avec Hamilton, qui a vu une belle démonstration de freinages tardifs de Perez pour regagner une position qu’il semblait perdre Avait beaucoup d’adhérence dans son deuxième set d’intermédiaires au tour 51, où il a dépassé Leclerc au virage 12 pour s’assurer la troisième place. A fait un retour bien mérité sur le podium, son premier depuis la France. le départ et, comme beaucoup d’autres pilotes, a trouvé plus d’adhérence une fois que les pneus intermédiaires ont été usés dans une certaine mesure. super au moment où Leclerc a concédé la tête à Bottas au 47e tour, moment auquel Ferrari l’a amené pour du caoutchouc frais. Pas de pole pour Hamilton malgré les qualifications en tête A présenté une vitesse suprême tout au long du week-end qui a précédé la course – en tête des deux séances du vendredi et des trois phases des qualifications rythme de course supérieur pendant les étapes intermédiaires de la course, même avec des pneus intermédiaires usés, et s’est battu avec acharnement avec Perez. sur la pistePierre GaslyA terminé toutes les phases de qualification dans le top cinq, en route vers une quatrième place sur la grille Est entré dans le premier virage entre Perez et Alonso, a pris contact avec Alonso et a écopé d’une pénalité de cinq secondes. lors de son arrêt au stand, occupant la sixième place derrière Hamilton et LeclercA rebondi de deux résultats consécutifs sans score pour revenir dans les points en sixièmeLando NorrisLe plus fort des pilotes McLaren tout au long des essais et en qualifications, où il s’est qualifié huitième et a commencé septièmeA maximisé le nombre de points disponibles dans une McLaren connue pour lutter dans les virages longs et à vitesse moyenne qui prolifèrent la plupart du temps à Istanbul Circuit du parc s’est progressivement rapproché de Gasly vers la fin de la course, se contentant finalement de la septième position Lance Stroll Stroll a mieux résisté à une piste humide qu’il ne l’a fait à Sotchi. Il a de nouveau atteint la Q3 à Istanbul, mais a été loin de son impressionnante pole position de l’année dernière avec la neuvième place. Bien commencé, n’a pas offert beaucoup de résistance contre Hamilton qui était en mouvement du 11ème, et a occupé la huitième place pendant une grande partie de la course est tombé à la dixième place après un lent arrêt au stand pour une deuxième série d’intermédiaires, mais a finalement dépassé un Esteban Ocon en difficulté pour regagner la neuvième place à la finEsteban OconAprès de bons résultats aux essais, n’a pas réussi à faire la coupe pour Q3 après avoir glissé large lors de sa dernière manche et avoir dû reculer pour éviter son coéquipier, qui le laissait passerA vu une opportunité de se battre pour des points – après avoir théorisé que cela aurait pu fonctionner l’année dernière sur l’ancienne surface de la piste, lui et son équipe se sont engagés à courir toute la course sur un seul train de pneus intermédiairesAlors que Leclerc et Hamilton ont finalement croisé leurs mains stratégiques, Ocon est resté engagé après avoir grimpé à la huitième place. Finalement ses pneus g ave vers la fin, perdant plusieurs secondes par tour – dépassé par Stroll pour la neuvième place, et de justesse Giovinazzi pour la dixièmeAntonio Giovinazzi Les points ont échappé de justesse à GiovinazziQualifié devant Raikkonen une nouvelle fois, s’alignant 16e sur la grille. Ocon avec ses pneus usés pour la position finale dans les points A pris près de cinq secondes à Ocon dans le dernier tour et a poursuivi l’Alpine à travers la ligne d’arrivée, manquant de peu le point finalKimi RaikkonenA terminé à 1,048 secondes de retard sur Giovinazzi en Q1, le deuxième pilote le plus lent dans le peloton devant seulement MazepinDe 17e sur la grille, a gagné quatre positions dans le premier tour grâce en partie aux incidents d’Alonso et LatifiA suivi Giovinazzi alors que les deux Alfa Romeo ont dépassé Ricciardo avec moins de deux tours à faire ; consolidant la 12e place pour RaikkonenYuki TsunodaTrouvé la confiance nécessaire dans des conditions mitigées pour passer en Q3 pour la première fois depuis l’AutricheA eu un duel animé avec Lewis Hamilton pendant plusieurs tours, concédant finalement sa position au champion en titre au huitième tour, mais déclarant ensuite qu’il avait pris un beaucoup de ses pneus en faisant ainsi A chuté des positions de points après un tête-à-queue au tour 22. Dépassé par Raikkonen et est tombé à la 14e place avant son arrêt au stand, qui est devenu sa position finale finale, son cinquième non-score consécutifGeorge Russell A atteint la Q2 pour la 15e fois cette année, et a réalisé un tour décent avec une place en Q3 en vue jusqu’à ce qu’il soit large au dernier virage lors de sa dernière tentative. Pas son meilleur tour d’ouverture, passant de la 13e sur la grille à la 14e derrière Raikkonen et finalement, à la 15e comme Sainz est passé de la ligne finale A passé une grande partie de la course devant Alonso, repoussant même le double champion du monde pour consolider la 15e placeFernando Alonso Sondage : Gasly aurait-il dû être pénalisé pour un accrochage au premier virage avec Alonso ?Très rapide dans toutes les phases de qualification, passant près d’une seconde complète plus vite qu’Ocon en Q2 – ce qui lui a permis de gagner sa meilleure position sur la grille de l’année. tourN’a reçu aucune sympathie pour sa collision non forcée avec Schumacher au deuxième tour, ce qui a finalement entraîné une pénalité de cinq secondes. sa 16e place est son pire résultat depuis l’EspagneNicholas LatifiN’a pas pu trouver les trois dixièmes supplémentaires nécessaires pour passer en Q2 pour la cinquième fois cette saisonA payé le prix d’un premier tour non forcé, le laissant tomber tout au fond du terrainA dépassé les deux Les pilotes Haas en piste, puis ont gagné une position bonus lorsque le pari des pneus slicks de Vettel s’est retourné contre lui massivement. d’une secondeAvec le séchage de la piste, Vettel et son équipe ont profité de l’occasion pour passer aux pneus slicks au tour 36 dans l’espoir qu’une ligne sèche se forme sur la pisteCette ligne sèche ne s’est jamais formée, et au lieu de déferler à travers le champ, il a glissé son chemin vers la 18e place en un seul tour Le rythme de la course s’est stabilisé après être revenu aux intermédiaires, même si cela n’aura été qu’une petite consolation d’avoir terminé 18e après avoir couru dans le poin ts pendant plus de la moitié de la course

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

Grand Prix de Turquie 2021

