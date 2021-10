Interprètes vedettes du Grand Prix des États-Unis 2021

Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix des États-Unis. Voici pourquoi.

Étoiles

Max VerstappenA pris la pole position malgré des gouttes de pluie tombant sur son dernier tourA pris un départ légèrement plus lent que Hamilton et lui a perdu la tête A poursuivi le pilote Mercedes de près tout au long du premier relais et a réalisé un superbe tour après avoir passé aux stands pour se mettre en position de prendre la têteGéré ses pneus avec précaution au cours d’un long dernier relais pour battre Hamilton au drapeau d’un peu plus d’une secondeLewis HamiltonQualifié deuxième, battant son coéquipier et séparant les Red BullsA profité de la deuxième place utile sur la grille pour prendre la tête au départLa Mercedes était clairement ‘ t un match pour le Red Bull sur le composé de pneus moyen et Verstappen l’a envahi dans le premier relais Après avoir perdu la tête contre Verstappen, il a épuisé ses pneus au cours des premiers relais pour attaquer à la fin de la course a réduit l’avance de Verstappen dans le dernier relais mais n’a pas pu tirer suffisamment tôt à portée du DRS pour attaquer avant le drapeau à damierCharles Leclerc La ferraille du milieu de terrain s’est rapidement estompée dans les rétroviseurs de Leclerc a surqualifié son coéquipier de près de deux dixièmes de seconde et a battu les deux McLaren Décisivement plus rapidement que les autres voitures de sa « catégorie », s’est éloigné confortablement et avait près de 25 secondes d’avance sur eux à la fin de la courseSebastian VettelHad une qualification solide, compte tenu de sa pénalité sur la grille – a placé le meilleur des pilotes en partant de l’arrière, tout en ayant le libre choix des pneus. du spin de Raikkonen pour remporter le dernier point, à seulement deux secondes de Tsunoda en neuvième

Luttants

Nikita Mazepin Nonobstant un arrêt supplémentaire, Mazepin était loin derrière Schumacher. Perdu contre son coéquipier en qualifications par trois dixièmes de seconde – l’un de ses plus petits écarts avec Schumacher a été retardé au début de la course en se faisant réparer un appui-tête desserré. A également souffert d’une sensation de brûlure au niveau des pieds de son cockpit pendant la courseA pris le drapeau à damier près d’une minute et demie derrière Schumacher après avoir effectué un arrêt supplémentaire au stand, ce qui, selon lui, a coûté 25 secondes supplémentaires. qualifications, le plaçant derrière Ferraris et son coéquipier. Dépassé Sainz à l’intérieur du virage 12 au départ, bien que le pilote Ferrari ait maintenu la position en partant Sainz a finalement cédé la place au huitième tour, mais a immédiatement dépassé Norris, qui n’a pas t semble remarquer son rival plongeant vers l’intérieur au virage 12Est venu en huitième, insatisfait de son travail de l’après-midi

Et le reste

Valtteri Bottas s’est qualifié quatrième, n’ayant pas réussi à minimiser l’impact de sa pénalité de cinq places sur la grille. A commencé le Grand Prix neuvième, est tombé derrière Tsunoda et a reçu l’ordre de laisser passer Gasly après avoir raté le premier virage. A dépassé Tsunoda après leurs arrêts aux stands et a pris Sainz avec deux tours à faire pour la sixième place, mais 78 secondes derrière son coéquipier Sergio Perez Unwell Perez a joué son rôle dans la tactique de course de Red Bull A été le plus rapide après les premiers runs en Q3, mais est tombé à la troisième place, blâmant la pluie qui a commencé à tomber à la fin de la session. système conçu pour une course punitive Est resté assez près de Hamilton pour jouer un rôle stratégiquement utile dans le premier relais, mais a reculé dans le second car il a dû utiliser des médiums tandis que les autres ont couru dur A terminé sur le podium, bien qu’à plus de 40 secondes de son coéquipierDaniel Ricciardo a surqualifié son coéquipier de huit centièmes de seconde mais n’a pas réussi à devancer les Ferrari. « sale » – en défenseA pris la cinquième place, bien derrière l’autre Ferrari de LeclercLance Strollest sorti en Q1, blâmant le timing de son tourA été mis en vrille au premier virage par Latifi au départ Élu pour ne pas être au stand pour les réparations de l’aileron avant en raison de la perte de temps potentielle, il a utilisé des pneus moyens au milieu du relais, comme son coéquipier, et a dépassé Raikkonen pour la 12e place dans le dernier tour. Esteban Ocon. avec un remorquage a perdu deux places au départ et a endommagé son aileron avant, ce qui l’a forcé à rentrer aux stands plus tôt. Il terminait 17e lorsqu’il a abandonné dans la seconde moitié de la course avec un problème de voiture non spécifié. qui a pris des pénalités sur la grille si le temps au tour de Russell n’avait pas été supprimé Se plaint à nouveau que d’autres pilotes ont gagné des positions en sortant au premier virage au départ A gagné trois places au départ A été furieux d’avoir été dépassé par Raikkonen au 16e tour Est parti lui-même en dépassant Giovinazzi et a dû rendre cette place a dépassé Giovinazzi mais le pilote d’Alfa Romeo est parti pour garder sa place et a dû la rendreRetraité avec une défaillance de l’aileron arrièreCarlos Sainz Jnr Rapport: le contact « sale » avec Sainz n’était pas délibéré, dit RicciardoRegrett d’avoir été contraint de démarrer en pneus tendres après ne pas avoir réussi à passer la Q2 sur les médiums Qualifié derrière Leclerc mais a battu les deux McLaren. Il s’est correctement rendu compte qu’il devait laisser passer Norris, mais a fait signe à Ricciardo de passer par erreur. , sans succès, pour dépasser l’autre McLaren, prenant la septième placePierre GaslyAlphaTauri n’était pas rapide lors des essais, mais les deux voitures se sont qualifiées en Q3Gasly avant son coéquipier et ont sans doute fait le meilleur travail qu’il pouvait faire, étant donné le rythme relatif de l’AlphaTauri par rapport aux voitures devant et Q3 secouant dans l’ordre de l’équipeA perdu des places au profit de son coéquipier et de Bottas au départ, bien que le pilote Mercedes ait dû abandonner la placeS’étant qualifié et commencé sur des médiums, était furieux d’être laissé derrière son coéquipier alors que ses pneus tendres se détachaient Sa course n’a pas Cela n’a pas duré longtemps après le ravitaillement de Tsunoda – il a abandonné car un problème de suspension l’a mis à l’écart. Qualifié le plus lent du top dix, à huit dixièmes de seconde de son coéquipier A dépassé Gasly au départ et a tenu Bottas derrière A couru deux relais sur le pneu dur pour s’assurer la neuvième place, deux secondes devant VettelKimi Raikkonen Un spin tardif a mis fin aux espoirs de points de Raikkonen.Out en Q1 et plus lent que les deux Williams – tandis que son coéquipier les a battusA fait un autre de ses bons départs habituels, gagnant trois placesAvait les quatre roues hors de la piste lorsqu’il a dépassé Alonso au 16e tour mais a été autorisé à garder le position, au grand dam d’Alonso A devancé son coéquipier, mais un spin tardif avec des pneus durs de 21 tours l’a fait chuter à la 12e place avant d’être dépassé par StrollAntonio Giovinazzi. ont été plus lents que Russell, si le temps au tour du pilote Williams avait été autorisé. Passé à la 11e place au départ mais s’est arrêté tôt pour une autre série de médiumsLaisse son coéquipier passer et a été dépassé par Vettel, mais a regagné une place lorsque Raikkonen a filé à la fin, terminant 11e pour la deuxième course consécutiveMick SchumacherA surqualifié son coéquipier comme d’habitudeA plongé l’intérieur du premier virage au départ à la consternation de Latifi, qui l’a blâmé pour son emmêlement avec StrollJ’ai joué par inadvertance d un rôle dans la lutte pour la tête en retardant d’abord Verstappen dans l’avant-dernier tour, puis en lui faisant bénéficier du DRS, bien qu’il se soit conformé aux signaux du drapeau bleu Terminé loin devant son coéquipier George Russell Russell s’est bien échappé de l’arrière de la grille A atteint la Q2, qui était aussi loin qu’il voulait progresser pour préserver le libre choix des pneus pour son départ de l’arrière de la grille. de ceux avec des pénalités sur la grilleA pris un départ formidable, gagnant six places pour courir 14eA terminé dans cette position mais n’a pas pu garder les pilotes Aston Martin derrière luiNicholas LatifiEst de nouveau sorti en Q1, près de trois dixièmes de seconde plus lent que son coéquipier, qui était capable d’atteindre Q2 L’enchevêtrement du premier virage avec Stroll était un incident de course, bien qu’il l’ait laissé 19e et qu’il ait dû faire un arrêt au stand précoce. une minute derrière Russell

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

