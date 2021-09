Interprètes vedettes du Grand Prix d’Italie 2021

Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo et Charles Leclerc étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix d’Italie. Voici pourquoi.

Étoiles

Valtteri BottasBattre Hamilton pour se qualifier le plus rapidement pour la course de qualification au sprint Course de qualification au sprint contrôlé pour prendre trois points avec la victoire après un coup manqué sur le pilote Red BullDaniel Ricciardo Rapport: Ricciardo exalté dit qu’il “n’a jamais perdu la foi” avant la victoire décisive de McLarenQualifié cinquième pour la course de qualification de sprint, à six millièmes de son coéquipier NorrisGagne de deux places à la troisième place au début de la course de qualification de sprint, finissant finalement deuxième sur la grilleA pris un autre bon départ dans la course pour dépasser VerstappenA été le premier de la paire de tête à se rendre au stand et semblait prêt à conserver sa position sur Verstappen avant le lent arrêt au stand du pilote Red Bull, allant quatre dixièmes plus vite dans le secteur intermédiaire lors de son tour de sortie. mais toujours qualifié huitième, à moins de cinq centièmes de seconde de son coéquipierAbandonné la deuxième séance d’entraînement après un vertige soudainA gagné une place en plus de l’abandon de Gasly dans la course de qualification au sprint pour s’assurer la cinquième place sur la grilleTenue deuxième au redémarrage mais n’a pas pu contenir Norris, Bottas et Perez dans des voitures plus rapidesPromu à la quatrième place par la pénalité de Perez

Luttants

Nikita MazepinQualifié 20e après être sorti de la piste lors de son tour le plus rapideS’est assuré la 17e place sur la grille lors de la course de qualification au sprint devant Kubica et SchumacherHit Schumacher en course avant d’abandonner sur une « panne de bloc d’alimentation »

Et le reste

Lewis Hamilton Rapport: Hamilton a ravi que les stewards “créent un précédent”, Verstappen “n’est pas tout à fait d’accord”Le plus rapide de chaque séance du vendredi – à l’exception de la Q3, où il a été battu de manière inattendue par son coéquipier Bottas. A perdu trois positions au début de la course de qualification au sprint et incapable de dépasser la McLaren de Norris en avant. place de Norris au premier tour, mais l’a perdu en tentant de dépasser Verstappen. Le rythme de Mercedes en qualifications, mais toujours satisfait de la troisième place, à trois dixièmes de Hamilton, a hérité de la pole position de Bottas après avoir dépassé Hamilton au départ, mais n’a pas pu rattraper l’autre Mercedes. N’a pas pu contenir la rapide McLaren de Ricciardo au début du grand prix lui plusieurs places et l’a laissé furieux contre son équipeA été jugé principalement à blâmer pour l’affrontement avec Hamilton et a donné un triple pénalité de grille pour la prochaine mancheSergio PerezA servi une fonction précieuse pour son coéquipier Verstappen, lui donnant un remorquage en Q2 et Q3A lutté pour un rythme relatif tout au long des qualifications, atteignant tout juste la Q3 et la neuvième qualification. tours pour passer l’Aston Martin en route vers la huitième place sur la grille A fait plus de progrès dans la course, mais était naïf de supposer qu’il serait autorisé à conserver sa position sur Leclerc après être sorti de la piste en combattant le pilote Ferrari, et a reçu un inévitable pénalitéLando Norris Norris est tombé derrière Ricciardo et a gardé Bottas en arrière. A blâmé une “petite erreur” en Q3 pour avoir raté la troisième place des qualifications. A gagné une place dans la course de qualification au sprint mais a été dépassé par son coéquipier Ricciardo. il s’est battu avec Hamilton a immédiatement repassé Leclerc au redémarrage pour reprendre la deuxième place A probablement été assez rapide pour défier Ricciardo mais a obéi aux instructions de McLaren pour que la paire conserve sa position et gère le rythme pour s’assurer que leurs rivaux ne puissent pas attaquerLance Stroll Frustré par le trafic en qualifications mais a pris la 12e place juste derrière son coéquipier VettelPassé par Perez lors de la course de qualification au sprint mais a utilisé des pneus tendres pour retenir Alonso et prendre la neuvième place sur la grille. drapeaux jaunesSebastian Vettel a raté la Q3 de trois centièmes de seconde à plat sur les deux pneus avant au début du sprint course de qualification, passant derrière Stroll et Alonso à la 12e place sur la grille A perdu des places à Ocon et Latifi au début du grand prix et a été poussé hors de la piste par Ocon plus tard dans la courseEsteban Ocon Rapport: Pourquoi le “précédent Leclerc” n’a pas épargné à Ocon une pénalité pour le choc de VettelA lutté pour le rythme vendredi, se qualifiant juste derrière son coéquipier Alonso en 14e Coincé derrière Vettel lors de la course de qualification au sprint et incapable de trouver un moyen de dépasser. Mais être obligé de faire la même chose à Latifi, qu’il avait dépassé bien avant le virage, semblait excessif. plus tôt) A dépassé Latifi après le redémarrage pour sauver un point pour le dixièmeFernando AlonsoDéçu de se qualifier 13e après avoir été bloqué en Q2 lui a coûté un deuxième tour de poussée Toujours qualifié devant son coéquipier OconA gagné deux places dans la course de qualification au sprint pour s’assurer la dixième place sur la grille Les abandons devant l’ont porté à huitième à l’arrivéeLeclerc, coéquipier qualifié de Carlos Sainz JnrOut, prendra la septième place en qualifications. Grave chute à Ascari lors des deuxièmes essais. Leclerc à mi-course commençait à nouveau à reculer devant son coéquipier lorsque le drapeau à damier est tombéPierre Gasly Le vainqueur de l’année dernière a eu un retour sans joie« Potentiel maximisé » de la voiture en qualifications pour assurer le sixième rythmeS’est écrasé hors de la course de qualification du sprint après avoir heurté Ricciardo dans le resserrement de la chicane Rettifilo, provoquant l’effondrement de son aileron avant à Curva Grande, le condamnant à partir de L’arrière de la grille Des problèmes techniques dans sa voiture réparée l’ont forcé à sortir tôt au changement d’aile avant A dépassé trois voitures après la reprise de la course de qualification au sprint pour prendre la 16e place sur la grille N’a pas pu prendre le départ de la course en raison d’un problème de freinageRobert KubicaÉliminé à la 19e place des qualifications après s’être plaint d’avoir été retardé par MazepinFermer à la chicane de Roggia après un contact avec Tsunoda en course de qualification de sprint, récupérant à la 18e grâce à Safety CarPassed par son coéquipier en récupération quatre tours de ho moiAntonio Giovinazzi Giovinazzi a gâché un résultat dont il avait grand besoin. Deuxième apparition consécutive en Q3 avec une dixième place en qualifications. accident dont il a eu la chance de se remettreA terminé 13e loin après un arrêt supplémentaire au standMick SchumacherCoéquipier hors-qualifié Mazepin ainsi que KubicaA perdu contre Mazepin au début de la course de qualification de sprint et a lutté avec des pneus surchauffés, finalement dépassé par KubicaSa course a été ruinée par Mazepin qui l’a mis en vrilleGeorge RussellDit que l’équipe “avait mis la voiture à l’envers” après les premiers essaisHeureux de se faufiler en Q2 après que le tour de Tsunoda ait été suppriméA perdu des positions au début de la course de qualification du sprint mais s’est battu pour revenir à la 15e place malgré un “sous-virage massif” causé par des dommages à aileron avantBénéficié de ceux qui l’ont précédé s’arrêtant devant la voiture de sécurité pour passer à la neuvième place à la res tarte pour son troisième score de points en quatre coursesNicholas LatifiPipped à une apparition en Q2 par son coéquipier RussellPassé et a retenu son coéquipier dans la course de qualification de sprint pour prendre la 13e place sur la grille, se qualifiant ainsi devant Russell pour la première fois. sa cause et a abandonné les points quand Ocon l’a dépassé au redémarrage

A toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici :

