Interprètes vedettes du Grand Prix du Qatar 2021 · .

Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Lance Stroll étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix du Qatar. Voici pourquoi.

Étoiles

Fernando Alonso a donné le ton tôt en se qualifiant cinquième – puis a été élevé à la troisième place sur la grille après des pénalités pour Verstappen et BottasA fait un excellent départ du côté propre de la piste pour prendre la deuxième place au premier tour, avant de s’installer à la troisième placeA exécuté avec succès un arrêt unique stratégie contre l’avis de Pirelli ; a couru 34 tours sur un jeu de pneus durs jusqu’à la fin alors que d’autres ont subi des défaillances de pneus dues à des contraintes latérales. AlpineLewis Hamilton La septième victoire d’Hamilton en 2021 a été sa performance exceptionnelle en qualifications, avec près d’une demi-seconde d’avance sur le peloton en Q3 alors qu’il décrochait la pole position. Clean airLance StrollBroke une séquence de trois courses consécutives de sorties en Q1, mais a toujours raté la Q3 en 12e A gagné deux positions dans le premier tour tandis que Vettel a eu du mal à sortir du premier virage course, et a été récompensé par une sixième place, meilleure de la saison

Luttants

Ricciardo n’a jamais semblé un prétendant aux pointsDaniel RicciardoN’a manqué la Q3 pour la deuxième fois seulement depuis la pause estivale en 14e. Il a perdu deux places dans le premier tour, puis a passé la majeure partie de la course en mode économie de carburant. modeste 12e – 32,8 secondes derrière son coéquipier Norris, qui a subi une crevaison avec huit tours à faire Nikita MazepinLes dommages subis lors des premiers essais lui ont coûté tous les deuxième et troisième essais, et le temps de piste qui l’accompagnaitSurqualifié par Schumacher de 2,452 secondes, comme on pouvait s’y attendre dans le dernier classement classé, deux tours plus loin et dans le même tour que Schumacher dans une course où la seule intrigue était sa stratégie à un arrêt moyenne à douce

Et le reste

Valtteri BottasRapid vendredi, mais a glissé bien derrière Hamilton samedi après que son coéquipier se soit rapproché de sa configuration. terrible lancement hors de la grille, le laissant tomber à la 1e place, et a passé un peu trop de temps à essayer de dépasser Lance Stroll au goût de Toto Wolff. la fin des 32 toursRetraité d’une position sans points en raison de dommagesMax Verstappen Après un revers de pénalité, Verstappen est rapidement passé à la deuxième place Perdu sur un départ en première ligne pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes agités à la fin de la Q3 A gagné trois positions depuis la septième place sur la grille au premier tour, puis a rapidement contourné Gasly et Alonso pour s’installer en deuxième après seulement cinq toursAvait deux arrêts conventionnels, puis s’est arrêté pour la troisième fois pour obtenir le bonus du tour le plus rapide et limiter les dégâts de la victoire de Hamilton avec une deuxième place voiture de course solide et pneus moyens frais pour commencer la course, a gagné deux places dans le premier tour et a dépassé la quatrième place avant son premier arrêt au stand. chance à la troisième si ce n’est pour un retardataire Virtual Safety CarLando Norris Une crevaison a coûté à Norris des points forts. A atteint la Q3 lorsque son coéquipier n’a pas pu, s’est qualifié à une sixième place respectable et a commencé quatrième après des pénalités sur la grille. -stratégie difficile à un arrêt alors qu’Alonso a subi une défaillance de pneu avec moins de 10 tours à faire, le rétrogradant de la quatrième à la neuvième, laissant McLaren avec un écart presque insurmontable par rapport à Ferrari dans le championnat des constructeursEsteban Ocon a progressé en Q3 pour la première fois depuis Sotchi, et s’est qualifié neuvième A montré un peu de la magie du premier tour d’Alonso en gagnant trois places au premier tourUn effort fougueux pour essayer d’empêcher Perez de prendre la quatrième place, ce qui a aidé Alonso à obtenir son podium , et 10 points de plus dans le grand livre d’Alpine alors qu’ils s’éloignent d’AlphaTauriSebastian Vettel Vettel a perdu une place de départ dans le top 10. A atteint la Q3 pour la première fois depuis le Grand Prix de Belgique pluvieux, se qualifiant dixième. estimant que son départ lui a coûté un meilleur résultat compte tenu de sa stratégie de pneus et du résultat de son coéquipier 12 secondes devant luiCharles Leclerc a craqué son châssis en Q1, ce qui a conduit à une sortie précoce déroutante en Q2 et à une 13e place en position de départ. les points après un changement de châssis, en utilisant une stratégie à un seul arrêtA pris le «train Ocon» vers la fin de la course, a terminé huitième pour aider Ferrari à devancer McLaren dans le championnat des constructeursCarlos Sainz Jnr-qualifié Leclerc pour le troisième week-end consécutif et a commencé sixième avec les pneus à composés moyens préférés. Boxé par Norris dans le premier tour, a chuté à la septième place, puis à la huitième après avoir été dépassé par PerezRan hors du temps et de l’opportunité ies de passer Ocon et Stroll pour la cinquième, mais a pu consolider la septième après la crevaison de NorrisPierre Gasly Gasly s’attendait à beaucoup plus après le départ de la première ligne.Terminer quatrième à la fin des qualifications était déjà un excellent résultat, même après avoir provoqué un drapeau jaune qui a perturbé la fin de la Q3. ramer pour la première fois de sa carrière en F1 Le rythme a considérablement diminué après les premiers tours, et sa stratégie à deux arrêts comprenant un premier arrêt précoce plus deux relais avec des pneus médium n’a pas aidé les choses. Tsunoda A atteint la Q3 pour la quatrième course consécutive Premier arrêt au stand mal chronométré au neuvième tour, provoqué par une déchirure de la visière coincée dans son aileron arrière, l’a fait chuter bien en bas de l’ordreA conduit une course à deux arrêts propre mais anonyme, a terminé 13e, 22,7 secondes derrière GaslyKimi Raikkonen Raikkonen a bien commencé et a confortablement battu Giovinazzi N’a pas pu atteindre la Q2 comme il l’a fait à Mexico et à Sao Paulo, qualifié 16e A gagné quatre places dans le premier tour, alors que les Alfa Romeo ont continué à gagner des places hors de la ligne A terminé 14e, 28 secondes devant Giovinazzi, et à moins de trois secondes de Tsunoda lors de sa première et dernière course au QatarAntonio Giovinazzi a raté la Q2 pour la première fois en trois courses – les deux Alfa Romeo n’ont raté la Q2 que pour la cinquième fois cette saison. 15ème, en dehors des points et bien à la dérive de son coéquipierMick SchumacherS’est adapté au Qatar beaucoup plus rapidement que son coéquipier, et l’a surqualifié de plus de deux secondesA couru une course à un arrêt, passant des softs usagés aux mediums usésA gagné une position après la crevaison tardive de Russell pour terminer 16ème , empêchant Haas d’un résultat « deux derniers » Giovinazzi derrière ou à portée dans les derniers tours d’une course à un arrêt projetée A souffert d’une panne de pneu tardive qui l’a fait chuter à la 17e place, avant-dernier de tous les classés et derrière SchumacherNicholas Latifi Une série de victoires en qualifications se termine à un Grand Prix, qualifié 18e était derrière Russell mais pas trop ravi de voir sa demande d’échange de positions refusée, ce qui lui a valu d’être dépassé par Tsunoda et RaikkonenRace s’est terminé après 50 tours à la suite d’une autre défaillance du pneu avant gauche, sa voiture arrêtée a causé la seule voiture de sécurité virtuelle du journée

