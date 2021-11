Interprètes vedettes du Grand Prix F1 de Mexico 2021

Pierre Gasly, Max Verstappen, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Mexico. Voici pourquoi.

Étoiles

Pierre Gasly a fait bon accueil à son optimisme de pouvoir performer à haute altitude à Mexico, se qualifiant cinquième comme le « meilleur du reste » dans son AlphaTauri à moteur Honda. , et Perez devant lui sur la pisteAvait plus qu’assez de rythme en main pour garder le tandem Ferrari de Leclerc et Sainz à distance au cours de la course – terminant 17 secondes devant Leclerc à la finA clôturé un « week-end parfait » avec un quatrième place et douze points pour amener AlphaTauri au niveau d’Alpine dans le championnat des constructeurs.Max Verstappen a dirigé les deuxièmes essais et était favori pour remporter la pole position, mais perdre une partie de son aileron arrière à la fin des essais la grille après avoir été rattrapé par l’incident de Perez et Tsunoda à la fin de la Q3 t freinant pour passer devant la Mercedes au premier virage pour prendre la tête A submergé tous les challengers potentiels par son rythme du début à la fin, remportant sa neuvième victoire de la saison, se rapprochant du championnat à chaque week-end qui passaitKimi Raikkonen Raikkonen a de nouveau couru dans les points A reçu des réprimandes pour une erreur de limites de piste lors des essais et une violation des règles d’entrée aux stands après que la Q1 a été signalée au rouge. après l’application des pénalités sur la grille de Tsunoda et NorrisAprès avoir perdu du terrain au départ en grande partie à cause d’autres personnes autour de lui, il s’est hissé dans le top 10 avec une relative facilité. à deux chiffresSebastian VettelBénéficié des pénalités de grille de Tsunoda et Norris pour commencer neuvième – avec un choix de pneus libre – après avoir manqué de 0,273 seconde d’arriver à Q3Ran solidement dans le top 10 pendant la majeure partie de la course après avoir évité l’accident du premier tourEncouragé qu’il ne tombe pas derrière le duo Ferrari de Sainz et Leclerc autant qu’avantEst reparti avec une septième place, marquant son meilleur résultat dans une gran complète d prix depuis qu’il a terminé deuxième en Azerbaïdjan

Luttants

Balade de Lance Stroll a subi un revers avec un crash en qualifications. Il devait déjà partir de l’arrière de la grille en raison de changements d’éléments du groupe motopropulseur, puis s’est écrasé au cours du premier trimestre après être entré dans la poussière à Peraltada, ce qui a entraîné un travail de réparation pendant la nuit. tenter de dépasser Ricciardo sur la bonne voie, bien qu’il ait fait une passe assez forte sur Russell sans maux de tête Flatté de terminer 14e, un tour derrière Vettel, et n’a jamais semblé être un facteur pour casser les points à n’importe quelle étape de la course

Et le reste

Lewis Hamilton a travaillé sur des problèmes d’équilibre tout au long du week-end, jusqu’à ce qu’il soit bon en qualifications – alors qu’il remportait la deuxième place dans un lock-out de la première rangée de Mercedes A fait un lancement assez bon pour dépasser son coéquipier Bottas – mais était par Verstappen à l’extérieur risquant de céder la deuxième place à Perez après s’être arrêté devant les Red Bulls, mais a pu gagner des positions sur la piste avec une solide séquence de premiers tours et maintenir la deuxième place Avait juste assez en main pour garder Perez à distance dans le dernier tour de la course, terminant à la deuxième place – perdant sept autres points contre Verstappen au championnat avec quatre courses à disputer. au début de la Q3Swarmed par Verstappen et Hamilton au départ, puis botté au premier virage par Ricciardo au début d’une escarmouche tant redoutée dans le premier virage dans le pelotonPasser plusieurs tours après la collision coincée derrière Ricciardo en piste n’aurait certainement pas été agréable, mais pas aussi douloureux qu’un arrêt au stand lent au tour 42 causé par des problèmes avec la roue avant gauchePrendre le bonus du tour le plus rapide avec un record du parcours n’était guère un réconfort pour un 15e place résultat, deux tours de tête, un week-end qui avait tellement plus à offrirSergio Perez Perez a pourchassé Hamilton mais a dû se contenter de la troisième place. Le plus rapide lors des derniers essais, mais s’est qualifié quatrième après être sorti de la piste derrière Yuki Tsunoda dans une zone de freinage, ce qui est devenu le sujet de discussion le plus chaud de la journée après les qualifications. long sur son premier relais, lui donnant la chance de commencer son deuxième relais avec des pneus plus frais que Hamilton devant luiFermé la marge à Hamilton, tour après tour, jusqu’à ce qu’il soit à portée du DRS de Hamilton avec dix tours restantsUn dernier souffle pour obtenir passé Hamilton n’a pas tout à fait fonctionné – mais Perez a eu l’honneur d’être le premier pilote mexicain à monter sur le podium de son grand prix à domicile. pénalité de grille pour les changements d’éléments de l’unité de puissanceMême encore, il est arrivé en Q3 sur les pneus composés moyens – une grande déclaration d’intention après que McLaren est entré dans le week-end avec prudence quant à ses perspectives de succès gh le peloton après le premier tour, dans le top 10 en moins de 20 tours, et jusqu’à la septième au moment où il s’est arrêté pour des pneus neufs. pointDaniel Ricciardo Sondage : Ricciardo aurait-il dû être pénalisé pour une collision au premier tour avec Bottas ?A fait de grandes améliorations au cours du week-end pour passer en Q3 – avec l’aide du sillage fourni par NorrisMight a pu se qualifier sixième si ce n’est pour une erreur au complexe Foro Sol lors de son dernier tour en Q3 premier virage après l’enfermement, chanceux de ne pas encourir de pénalité pour son rôle dans l’incidentA eu un accrochage maladroit avec Stroll peu de temps après, et à part rester devant Bottas pendant une grande partie de la course, n’a pas réussi à gagner du terrain significatif en route vers un 12e place L’apparition d’Esteban OconQ2 a été une surprise, surtout après qu’il a été confirmé qu’il prendrait une pénalité de retour sur la grille pour les changements d’élément de l’unité de puissance. tour d’ouverture a fait preuve d’un niveau d’esprit de combat alors qu’il a fait de bons dépassements au début de la course sur des pneus tendres et a gagné six places du début à la fin en 13e g optimiste quant aux améliorations apportées au cours du week-end – même s’il n’y avait aucun point à montrer pour celaFernando AlonsoAvait la vitesse pour passer à la Q2 avant que la Q1 ne soit signalée, puis n’a pas pu faire un tour assez rapide après la reprise de la session, résultant dans une élimination en Q1 pour la première fois depuis MonacoRemerciant et chanceux de ne pas être victime de l’incident du premier virage – ni d’être dépassé au-delà des limites de la piste au premier virage car il craignait d’entrer dans le week-endA maximisé les opportunités disponibles après avoir commencé sur un nouveau train de pneus moyens, les gérant sur plus d’une demi-distance. Du 12e sur la grille, il a terminé neuvième, son meilleur résultat en cinq visites à Mexico pour sa carrière – bien plus que ce à quoi on pouvait s’attendre d’Alpine à MexicoCharles Leclerc Rapport: Ferrari loue «l’esprit d’équipe» des pilotes après avoir changé de place deux foisDéçu après les qualifications, terminant huitième et dernier des coureurs de Q3 qui n’étaient pas assurés de commencer à l’arrière – même s’il était à moins d’un dixième de Sainz. et fait pression sur Gasly dans une stratégie à deux arrêts Est tombé lors de son passage sur les pneus durs et a échangé des places avec Sainz avec au tour 59Retour à la cinquième place à la fin n’était pas nécessairement représentatif de la performance de course de LeclercCarlos Sainz JnrA maximisé son résultat en Q3 en se qualifiant sixième, bien qu’un quart de seconde derrière GaslyRan derrière Leclerc pour la première partie de la course, optant pour son premier relais long sur les pneus moyens et le faisant fonctionner avec une gestion avisée des pneus A poussé fort sur son deuxième relais, et a obtenu sa demande rempli pour échanger sa place avec Leclerc dans le but de chasser Gasly pour la quatrième place en fin de course. Lorsqu’il n’a pas pu se rapprocher de l’AlphaTauri devant lui, il a concédé 6,4 secondes d’avance sur Leclerc o a laissé son coéquipier revenir, terminant sixième après « l’une de mes meilleures courses de la saison ». vraie course de gloire……mais a ensuite été présenté comme le gars de la chute pour l’échec de Red Bull à remporter la pole position après que Tsunoda soit sorti de la piste pour laisser passer Verstappen et Perez, seulement pour que Perez ait dérapé derrière lui devant VerstappenEn fin de compte, sa course a pris fin au deuxième virage après avoir heurté l’arrière de l’Alpine d’Ocon et s’être écraséAntonio Giovinazzi Après avoir grimpé à la sixième place, Giovinazzi a terminé hors des points A eu une chance de passer en Q3, mais a bloqué les arrières lors d’un tour chaud en Q2, entraînant une vrille et un léger contact avec les barrières N’a pas perdu sa progression vers l’avant dans le premier tour , atteignant la septième place dans le premier relais de la course, devant Vettel et Ricciardo. Une décision douteuse du mur des stands de s’arrêter au 17e tour l’a fait sortir des points, et 54 tours sur un train de pneus durs était tout simplement trop demander à la finAvec son avenir en F1 semblant de plus en plus sombre au fil des semaines, il avait besoin d’un meilleur résultat qu’un autre 11e, mais le résultat final était en grande partie dû à un faux pas stratégiqueMick SchumacherSplit les deux Williams en FP3, indiquant un potentiel pour un mineur bouleversé en qualifications A trois quarts de seconde d’un autre placement choc en Q2, et ne s’inquiétait pas des plaintes de l’autre côté du garage Haas. Rattrapé dans le virage un en mêlée au départ, a trébuché sur Ocon et a pris sa retraite avec des dégâtsNikita Mazepin A obtenu à moins d’une demi-seconde du meilleur temps de Schumacher à la fin de la Q1, mais était au centre de plus de troubles au sein de l’équipe après que sa demande de devancer son coéquipier a été refusée. un bon départ et une bonne position devant Norris et OconPuis a chuté dans l’ordre après un arrêt lent, a brûlé ses pneus trop rapidement et a de nouveau été le dernier de tous les pilotes classés – trois tours de retard au 18e George Russell est arrivé en Q2 malgré son équipe devant changer deux boîtes de vitesses et un moteur dans les 24 heures suivant le début des qualifications, ainsi que le rythme terne de la Williams FW43B tout au long des essais. course sans son tube de boissons, qu’il a accidentellement retiré dans le premier tour est sorti du top dix après une série de dépassements assistés par le DRS alors que les luttes de Williams en altitude reprenaient; s’est effondré à la 16e place à la finNicholas LatifiA eu une chance décente de passer en Q2, mais n’a pas eu la vitesse à la fin de la Q1 pour avancerSauvegarder pour un bref échange avec Stroll, a couru une course aussi anonyme que possible – terminant 17e et 15 secondes derrière Russell en piste

