Interprètes vedettes du Grand Prix F1 des Pays-Bas 2021

Max Verstappen, Pierre Gasly et Antonio Giovinazzi étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix des Pays-Bas. Voici pourquoi.

Étoiles

Max VerstappenA pris la pole malgré le DRS et les problèmes de changement de vitesse qui lui ont fait perdre du tempsA maintenu son avance au départ et s’est éloigné rapidement de Hamilton Assez rapide pour garder une longueur d’avance sur Hamilton malgré le pilote Mercedes qui s’est arrêté devant lui à deux reprisesA gardé son sang-froid quand il a dû revenir Bottas et a toujours eu un peu plus de rythme en cas de besoinPierre Gasly Toujours plus rapide que son coéquipier Tsunoda et Red Bull’s Perez vendredi et samedi Gasly a montré un rythme superbe à ZandvoortA assuré un départ en deuxième ligne après un tour de Q3 « à la limite » pour s’asseoir devant les deux FerrariA maintenu sa place au départ et a effectué un arrêt au stand plus tôt que les pilotes Ferrari pour sécuriser sa positionMélangé une vitesse élevée avec une bonne gestion des pneus dans le deuxième relais et n’a jamais été menacé par Leclerc. l’a laissé tomber des points

Luttants

Nikita Mazepin Mazepin a perdu son sang-froid lors des qualifications A causé des drapeaux rouges avec un spin d’entraînementLivid chez son coéquipier Schumacher pour l’avoir dépassé avant leur dernier run Enquête, puis a été autorisé à gêner Vettel à la fin de la Q1, mais s’est qualifié en dernier sur la grille A fait un écart à Schumacher lorsque son coéquipier a tenté de le dépasser au début A pris sa retraite avec une panne hydrauliqueSebastian VettelN’a réussi que six tours lors des premiers essais avant de s’arrêter avec une panne de groupe motopropulseurAvait son dernier tour en Q1 ruiné par la circulation dans le dernier secteur, éliminé en 17eA fait un arrêt au stand tôt mais a filé au virage trois

Et le reste

Lewis Hamilton a perdu presque toute une session de course après un problème de groupe motopropulseur lors des deuxièmes essais. Un superbe dernier tour en qualifications ne lui a laissé que 38 millièmes de pole position. été un peu plus chanceux avec la façon dont le trafic a atterri pour lui parfoisValtteri Bottas Mercedes a déployé Bottas de manière stratégique a augmenté la charge de travail de Mercedes après l’arrêt de la voiture de Hamilton vendredi Aligné à trois dixièmes derrière son coéquipier A reculé dans le premier relais, mais a effectué un long premier relais qui s’est avéré tactiquement utile pour son équipe Probablement n’aurait pas pu raisonnablement retenir Verstappen plus longtemps qu’il n’a fait le tour le plus rapide lorsque son équipe lui a dit de ne pas le faire, et bien qu’il ait laissé amplement l’occasion à Hamilton de le battre, un drapeau jaune intempestif l’aurait rendu très impopulaire auprès de l’équipe trafic tout en essayant d’établir un temps tardif. Parti des stands après que l’équipe ait profité de l’occasion pour installer une nouvelle unité de puissance. ramassant des dégâts en passant Norris, il a attrapé et dépassé Ocon pour la huitième place avant la finLando NorrisKnocked sorti de la Q2 en 13e position après que des drapeaux rouges l’aient empêché de courir la dernière foisA couru le premier relais le plus long de tous, sur les pneus médium, pour sauter Russell et StrollAprès que Ricciardo l’ait fait signe, il a essayé de dépasser Perez mais a perdu la position après avoir pris contactDaniel RicciardoA terminé sixième en Q2 mais n’a pas pu égaler son tour en Q3, prenant la dixième place sur la grilleA gagné une place de Giovinazzi au départ mais a dû laisser passer Norris et Perez l’a poussé hors des pointsSenti l’appel pour laisser passer Norris “n’a pas été exécuté parfaitement”Lance StrollA eu un week-end sans incident, se qualifiant et terminant 12e, passant une grande partie de sa course coincé derrière WilliamsEsteban Ocon de Russell Ocon a terminé derrière son coéquipier qu’il a qualifié d'”extrêmement lent”. Alonso et est resté derrière lui Estimé que le timing des drapeaux bleus a contribué à lui faire perdre la huitième place à Perez avec trois tours à faireFernando AlonsoUn premier tour fougueux l’a vu dépasser Ocon et Giovinazzi a beaucoup géré son rythme dans le premier relais, puis a couru plus longtemps que plusieurs de ses poursuivantsAdmis il a eu la chance de ne pas tomber en essayant de dépasser SainzA pris le pilote Ferrari pour la cinquième place dans le dernier tourCharles LeclercGasly lui a refusé une place en deuxième ligne par moins de cinq centièmes de secondeSenti qu’il avait le rythme pour terminer devant Gasly mais n’a pas pu réviser le pilote AlphaTauri et a récupéré le cinquième Carlos Sainz Jnr Ferrari avait un travail de réparation après l’accident d’entraînement de SainzA eu la chance de participer aux qualifications après s’être écrasé à Hugenholtz lors des troisièmes essais, endommageant l’arrière de sa voitureDit qu’il n’avait pas apprécié la course et n’avait pas de rythme dans la voiture, admettant qu’il manquait de confiancePerdu la sixième place à Alonso lors de la tournée finaleYuki Tsunoda aurait pu se passer de perdre encore plus de temps aux essais, cette fois à cause d’un problème de moteur. jusqu’à ce que plus de problèmes d’unité de puissance l’éteignentRobert Kubica Le retour inattendu de Kubica s’est déroulé aussi bien qu’il a pu. Appelé au pied levé samedi matin en remplacement de Kimi Raikkonen. A réussi à éviter la dernière ligne de la grille malgré seulement 28 tours de course avant les qualifications. de l’autre Williams l’a promu au 15e était satisfait de sa performance sur “probablement la piste la plus difficile physiquement” après son retour inattenduMick SchumacherMick Schumacher a qualifié Mazepin comme d’habitude, au mécontentement évident de son coéquipier A subi des dommages à l’aile avant en essayant de repasser Mazepin au deuxième tourTerminé un lointain 18e après avoir dû raccourcir son relais en pneus durs plus court qu’il ne le voulaitGeorge RussellLes deux pilotes Williams se sont écrasés en Q2, la voiture semblant une poignée. deuxième manche de Q2 compromise par un drapeau rouge causé par son coéquipier RussellPuis s’est écrasé au virage huit lui lui-même, entraînant des réparations qui l’obligent à repartir des stands. Dépassé les pilotes Haas et devance Kubica pendant un certain temps, avant que le pilote Alfa Romeo ne reprenne sa place à la fin

A toi

