Interrupteur numérique Dying Light Platinum Edition interdit en Europe

Lecteurs allemands, veuillez détourner les yeux.Image : Techland

Dying Light: Platinum Edition a été lancé sur Nintendo Switch aujourd’hui, mais en raison d’une interdiction spécifique à l’Allemagne extrêmement particulière, la version numérique du jeu n’est pas disponible pour les joueurs d’Europe, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Quelques informations doivent être rassemblées pour donner un sens à cette situation étrange. Tout d’abord, vous devez savoir que jusqu’à tout récemment, l’Allemagne interdisait depuis longtemps les jeux vidéo violents qui étaient autrement vendus dans le monde entier. Deuxièmement, vous devez savoir que la base européenne de Nintendo est en Allemagne, c’est donc à partir de là que sont effectués tous les achats européens (et apparemment australiens et néo-zélandais).

Dying Light a été interdit en Allemagne en 2015, en raison de l’approche extrêmement draconienne du pays en matière de contenu sanglant dans les jeux. Cela a longtemps été un problème là-bas. Dans les années 80 et 90, pour sortir un jeu vidéo violent en Allemagne, les développeurs devaient prendre des mesures bizarres comme remplacer tout le sang rouge par des pixels verts. Lorsqu’un superbe article sur GI.biz est tombé en panne l’année dernière, tout cela était dû aux lois sur la protection de la jeunesse qui ont fait des évaluations de l’Allemagne l’une des plus strictes en dehors de la Chine.

Récemment, ces lois ont été assouplies. Même des jeux comme Wolfenstein ont été autorisés à sortir en Allemagne, où autrefois toute représentation de nazis torpillerait toute chance de vente. Mais la brutalité de Dying Light a été rattrapée avant ces changements, et le jeu n’a donc jamais été autorisé à sortir là-bas.

Nous voici maintenant aujourd’hui, la date de sortie de l’édition Platinum de Dying Light sur Switch. Cela s’est passé sans accroc en Amérique du Nord et en Asie, mais avec un contretemps surprenant et très important en Europe. Une déclaration publiée sur Reddit par les développeurs Techland explique, « en raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée ».

G/O Media peut toucher une commission

« Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande », poursuit le communiqué, ajoutant : « Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l’interdiction dès que possible. «

Si quoi que ce soit, il est surprenant que cela n’ait pas été un problème auparavant. Bien que le Switch n’ait pas tendance à accueillir de nombreux jeux violents, il devient moins anormal ces derniers temps. C’est certainement quelque chose que Nintendo va vouloir considérer, car son siège social européen n’est pas susceptible de déménager.

Heureusement, toute personne dans les régions affectées souhaitant jouer à Dying Light peut toujours obtenir une copie physique du jeu, à moins bien sûr de vivre en Allemagne. Même dans ce cas, comme le souligne TechRaptor, il est possible de créer un compte Nintendo américain depuis n’importe quel pays, puis de l’ajouter à votre Switch. C’est une solution de contournement maladroite, mais cela signifie que vous pouvez acheter dans le magasin américain et ainsi profiter de votre dénigrement illicite de zombies en catimini.