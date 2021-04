Interscope et UMG Nashville annoncent leur partenariat avec Kacey Musgraves

Aujourd’hui Enregistrements Interscope et UMG Nashville a annoncé un partenariat unique en vertu duquel les deux labels publieront conjointement le nouvel album à venir d’un chanteur / compositeur primé à plusieurs Grammy Awards Kacey Musgraves. L’album devrait sortir plus tard cette année.

«Kacey est l’un des conteurs les plus puissants de la musique aujourd’hui, un véritable artiste d’albums qui crée de puissantes collections de chansons intemporelles», déclare John Janick, PDG d’Interscope Geffen A&M. «Nous sommes vraiment ravis de l’avoir dans notre famille Interscope Records et sommes impatients de travailler aux côtés de l’équipe UMG Nashville et de son manager Jason Owen pour livrer cet important projet à un public du monde entier.»

Le vice-président d’Interscope Geffen A&M, Steve Berman, a commenté: «L’approche unique de Kacey pour faire de la musique et sa présentation créative sans limites dans son ensemble sont innovantes et absolument passionnantes. Nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre famille Interscope.

Dans le cadre du nouvel accord de partenariat, les deux labels collaboreront ensemble sur le marketing, la promotion radio et le marketing international pour la sortie prochaine de Musgraves.

«Je n’ai jamais travaillé avec des personnes dont la portée culturelle est si vaste», déclare Mike Dungan, PDG et président d’UMG Nashville. «Cette artiste et sa musique ont prospéré dans tant d’environnements divers. Kacey, la musique et la carrière méritent la plus large base d’expérience et d’expertise. Nous discutons d’un type de partenariat inter-labels pour sa musique depuis quelques années maintenant et c’est la solution idéale. Nous sommes ravis de nous associer à nos amis d’Interscope sur le prochain chapitre de Kacey Musgraves. »

«La musique de Kacey n’a jamais eu de frontières», ajoute la présidente d’UMG Nashville, Cindy Mabe. «Son écriture intelligente, sa narration habile, son émotion vulnérable et réelle, et son esprit général« prenez-moi ou laissez-moi »se sont traduits par le genre, le temps, l’espace et la culture. Elle se connecte simplement. Alors que nous commençons à mettre en place sa nouvelle musique, il était logique de repousser à nouveau les limites pour atteindre plus de fans à travers le monde, tout en continuant à servir les fans qui sont ici depuis le début.

