Interscope Preps ‘Cher Evan Hansen : (Bande originale du film)’

Le 24 septembre, Interscope Records sortira Cher Evan Hansen : (Bande originale du film). L’album de 16 pistes présente de nouveaux enregistrements par la distribution de films de chansons bien-aimées du phénomène Broadway primé par Tony avec de la musique et des paroles de l’équipe d’auteurs-compositeurs primée aux Oscars, Grammy et Tony de Benj Pasek et Justin Paul (La La Land, The Greatest Forain). Dear Evan Hansen d’Universal Pictures sort dans les salles du pays le 24 septembre.

Pour annoncer l’arrivée de l’album, Universal Pictures et Interscope Records ont publié aujourd’hui de nouvelles interprétations des hymnes emblématiques du film “Waving Through A Window” et “You Will Be Found” interprétés par Tony, Grammy et Emmy gagnant Ben Platt, qui a créé le rôle de Evan Hansen à Broadway et reprend le rôle du film.

La bande originale comprend également deux nouvelles chansons écrites pour le film par Benj Pasek et Justin Paul : « A Little Closer » interprété par Colton Ryan et « The Anonymous Ones » interprété par Amandla Stenberg, qui a co-écrit les paroles et la musique avec Pasek et Paul. .

À propos de l’album, Ben Platt a commenté : « C’était si spécial de revisiter ces chansons significatives qui ont été une si grande partie de ma vie au cours des dernières années, et je suis plus qu’excité que tout le monde entende la vision de cette incroyable distribution sur le matériel, en particulier les deux nouveaux ajouts fantastiques ! Les fans du magnifique Original Broadway Cast Album vont adorer écouter tous les favoris de cette bande originale.

Dear Evan Hansen a ouvert ses portes à Broadway en décembre 2016 et est devenu un phénomène déterminant pour la génération, remportant six Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale et celui du meilleur acteur dans une comédie musicale pour Ben Platt. L’album du casting de la série allait gagner un Grammy.

Maintenant, dans le film, Ben Platt revient dans le rôle d’Evan Hansen, un lycéen anxieux et isolé qui cherche à comprendre et à appartenir au milieu du chaos et de la cruauté de l’ère des médias sociaux.

Précommande Cher Evan Hansen : (Bande originale du film)

Cher Evan Hansen : (Bande originale du film)

Agitant à travers une fenêtre – Ben Platt & Dear Evan Hansen Choir

Pour toujours – Ben Platt

Cordialement moi – Colton Ryan, Ben Platt & Nik Dodani

Requiem – Kaitlyn Dever, Danny Pino & Amy Adams

Si je pouvais lui dire – Ben Platt & Kaitlyn Dever

Les Anonymes – Amandla Stenberg

Vous serez trouvé – Ben Platt, Amandla Stenberg, Liz Kate, DeMarius Copes, Isaac Powell, Hadiya Eshe, Kaitlyn Dever & Dear Evan Hansen Choir

Seulement nous – Kaitlyn Dever & Ben Platt

Les mots échouent – ​​Ben Platt

Si grand/si petit – Julianne Moore

Un peu plus près – Colton Ryan

