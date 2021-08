Intertextile, Yarn Expo retardée en raison de nouveaux problèmes de variante de virus – WWD

SHANGHAI–Les éditions d’automne de Yarn Expo, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Intertextile Shanghai Home Textiles, qui devaient avoir lieu fin août, ont été reportées du 9 au 11 octobre afin de prévenir une nouvelle épidémie potentielle de COVID-19 à Shanghai. .

« Pour nous conformer aux directives gouvernementales en matière de confinement de la pandémie et à la suite de discussions avec nos parties prenantes, nous avons pris la décision de reporter les foires par rapport à leur calendrier initial d’août », a déclaré Wendy Wen, directrice générale principale de Messe Frankfurt. « Pour laisser à nos exposants et acheteurs le plus de temps possible pour anticiper, nous avons déjà confirmé de nouvelles dates avec le parc des expositions pour les trois salons simultanés : du 9 au 11 octobre.

« Je tiens à remercier les participants des trois salons pour leur compréhension et leur soutien continu alors que nous continuons à opérer en des temps incertains. Nous restons déterminés à fournir une plate-forme commerciale internationale de qualité pour trois secteurs pour la saison d’approvisionnement automne/hiver, et nos fournisseurs étrangers pourront toujours participer via notre programme d’exposition hybride s’ils ne peuvent pas être à Shanghai en personne.

Un certain nombre d’événements à travers la ville ont également été reportés ou ont ajouté de nouvelles mesures de santé afin de continuer. Les centres commerciaux et les immeubles de bureaux de la ville ont également intensifié les contrôles de température et de code de la santé.

Shanghai a signalé un cas local cette semaine et la ville voisine de Nanjing connaît un groupe de cas de variante Delta. La variante Delta a été trouvée dans au moins 14 provinces de Chine. Mardi, Wuhan, la ville dans laquelle le virus est apparu pour la première fois, a annoncé qu’elle testerait à nouveau l’ensemble de ses 11 millions d’habitants après la découverte de sept cas lundi.

La Chine, qui s’est fortement appuyée sur une stratégie de quarantaine et de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus, s’efforce désormais de vacciner sa population. À ce jour, 223 millions de ses 1,4 milliard d’habitants sont entièrement vaccinés. Cependant, les vaccins chinois tels que Sinovac et Sinopharm, qui reposent sur une technologie plus ancienne, se sont avérés moins efficaces contre le COVID-19 que les vaccins à ARNm et seraient encore moins efficaces contre les variantes virales les plus contagieuses.

Les groupes nationaux Fosun Pharma et BioNTech, qui s’associent à Pfizer dans d’autres pays, sont en phase finale d’approbation pour produire un vaccin à ARNm pour la Chine. Le président de Fosun, Wu Yifang, a déclaré le mois dernier lors d’une assemblée des actionnaires que la production d’essai nationale commencerait d’ici la fin août, selon le média chinois Caixin.