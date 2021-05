Intervenants Tebas et Ceferin lors de l’événement des ligues européennes sur Superliga

26/05/2021 à 19:33 CEST

Sport.es

L’annonce du lancement de la Super ligue et ses conséquences sera le premier sujet de débat ce jeudi à la Plateforme de conseil aux clubs (CAP), organisé par les Ligues européennes (EPFL), qui présentera les premiers discours des présidents de la Liga, Javier Tebas, et UEFA, Aleksander céférine.

L’agenda de la session, qui combinera le face-à-face et le mode à distance, comprend un débat sur les actions et les réformes de gouvernance qui doit être adoptée pour éviter la répétition de situations telles que celle générée par le Super ligue, et sur les questions liées au développement des clubs et des compétitions professionnelles.

Lui aussi modèle de distribution financière pour le cycle 2021-2024 des compétitions de clubs de l’UEFA, la structure des compétitions internationales de clubs à partir de 2024, le calendrier des matches internationaux et les aspects de la réglementation des transferts.

Organisé par l’EPFL, une association qui représente 37 ligues professionnelles en Europe, et avec LaLiga comme hôte, l’événement réunira des représentants des groupes de supporters et du syndicat ; et il comportera également des interventions de chefs de la Ligue anglaise, Richard Maîtres, la ligue italienne, Serviteur Luigi, le secrétaire général du FIFPRO, Jonas Baer Hoffmann, et l’association des fans européens, Ronan Evain.