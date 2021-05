Intervention de célébrités – The Financial Express

Les bâtons d’encens sont généralement vendus à Rs 10 pour un paquet de 14 bâtons ou Rs 50 pour un paquet de 80 bâtons.

Le marché de détail des bâtons d’encens, qui fait partie intégrante des rituels religieux quotidiens de nombreux ménages, vaut environ 7 000 crores de roupies en Inde, avec un TCAC de 15% d’année en année; en 2020, cependant, il est resté stagnant.

Le marché des bâtons d’encens compte une gamme d’acteurs – de Mangaldeep d’ITC, le plus ancien Cycle Pure Agarbathi, et Zed Black aux plus petits acteurs régionaux et maintenant même à Solimo d’Amazon. Dans un marché dominé par les concessionnaires et les détaillants, et par les produits qu’ils choisissent de vendre, comment les fabricants d’agarbatti peuvent-ils fidéliser leur marque?

Des malheurs sans marque

«Les agarbathies ont une pénétration de 82% en Inde; c’est plus que même les savons », affirme Arjun Ranga, PDG de N Ranga Rao & Sons, la société qui fabrique et commercialise Cycle Pure Agarbathi. L’activité de bâtons d’encens de la société génère un chiffre d’affaires d’environ Rs 1 000 crore par an. Ranga ajoute qu’innover sur les parfums, maintenir une qualité constante et posséder le réseau de distribution a permis à l’entreprise de bâtir une marque forte.

Étant donné qu’il s’agit d’un marché qui présente une barrière à l’entrée incroyablement faible, il existe plusieurs acteurs locaux non organisés qui produisent le même produit à un coût inférieur et en répercutent les avantages sur le détaillant. «Le détaillant est le roi et contrôle la vente de produits comme les bâtons d’encens. Ce sont généralement des produits «push». Seuls 30% des consommateurs demandent et achètent leur choix préféré de bâtonnets d’encens », déclare Ankit Agrawal, directeur et partenaire de MDPH, la société qui fabrique et commercialise Zed Black. Agrawal espère réaliser un chiffre d’affaires de Rs 800 crore d’ici 2022.

Les bâtons d’encens sont généralement vendus à Rs 10 pour un paquet de 14 bâtons ou Rs 50 pour un paquet de 80 bâtons. «Un ménage pourrait dépenser 100 à 120 roupies en agarbathies en un mois, si quatre bâtonnets par jour sont consommés», note Ranga.

Rappel de bâtiment

Les fabricants de bâtons d’encens comme Zed Black essaient d’inciter les détaillants à proposer leurs produits au consommateur. Cependant, cela seul ne suffit pas pour créer un rappel de marque; ergo, avenants de célébrités. Zed Black est approuvé par le joueur de cricket MS Dhoni, tandis que l’acteur Hrithik Roshan approuve sa sous-marque Manthan. Cycle Pure Agarbathi est approuvé par Saurav Ganguly et l’acteur sud-indien Ramesh Aravind. Dans le passé, l’acteur Amitabh Bachchan a approuvé la marque. La société possède également une équipe de Karnataka Premier League appelée Mysuru Warriors. Hema Malini est l’ambassadrice de la marque Moksh Agarbatti, tandis qu’Anupam Kher approuve HHM Pure, une marque de sambrani.

«Puisque la catégorie est liée à la religion et à la spiritualité, les marques ne peuvent rien faire de trop excentrique par la publicité. Par conséquent, il est naturel d’utiliser une célébrité pour obtenir une large reconnaissance et un attrait », déclare Anchit Chauhan, directeur – stratégie, Dentsu Webchutney.

Avec cela, cependant, vient également le défi des consommateurs d’associer la bonne marque à la bonne célébrité, selon les analystes. Les entreprises ajoutent donc plus de catégories de produits telles que les diffuseurs de roseaux, les sachets de parfum, les bâtons d’encens haut de gamme et les cônes d’encens. «Au fond, il n’y a pratiquement pas de différenciation des produits», déclare Priti Nair, fondateur de Curry Nation. «Les marques pourraient parler d’attributs de produits tels que« n’émet pas de vapeurs toxiques », mais la spiritualité domine toujours le message.»

Phool, une marque qui est entrée sur le marché dans le but de réutiliser les fleurs du temple jetées pour fabriquer des bâtons d’encens, s’est positionnée comme un produit de style de vie au lieu d’un produit destiné à être utilisé dans la salle de prière. Visant la génération Y, la marque fait de la publicité sur des plateformes comme Instagram.

Les entreprises traditionnelles considèrent ces choses comme un «gadget marketing». «Environ 2% des acheteurs de bâtons d’encens utilisent le produit à des fins non religieuses», souligne Ranga. Cependant, la plupart des marques ont sauté dans le train en marche de la “ fleur du temple ”. Cycle Pure Agarbathi et Zed Black ont ​​maintenant des sous-marques qui utilisent des fleurs de temple jetées pour fabriquer des bâtons d’encens.

