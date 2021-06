Mamma-Miya est une application iOS conçue « pour aider les mères occupées à se désencombrer, à rester organisées et à faire de la place pour ce qui compte pour elles ». (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Aashika Chittiappa a passé ses années universitaires dans des institutions de premier plan en Inde, en Allemagne et au Royaume-Uni, principalement axées sur la gestion d’entreprise, et enfin spécialisée dans la finance et le marketing. Elle a commencé sa carrière dans la finance chez Ernst & Young, puis s’est tournée vers le marketing sportif avec certaines des plus grandes propriétés et marques sportives au monde. Mais lorsqu’elle est devenue mère pour la première fois en 2015, et a décidé qu’elle avait – enfin – besoin d’une pause, elle s’est rendu compte qu’il y avait trop de lacunes, trop de difficultés dans son expérience auxquelles elle n’était pas préparée. Elle n’était pas seule. Presque toutes les mères avec lesquelles elle était en contact traversaient les mêmes hauts et bas. C’est à ce moment-là qu’elle a pris un appel pour ne pas reprendre une carrière régulière et démarrer Mamma-Miya.

Cela a commencé comme un petit groupe WhatsApp. Avec le temps, ce petit groupe WhatsApp s’est transformé en un très grand groupe Facebook, purement organique, se transformant en ce très bel espace ouvert où les mères soulevaient toutes sortes de problèmes et en parlaient.

Chittiappa et sa co-fondatrice de l’époque, Sarah Chandy, passeront les deux années suivantes à rencontrer et à interviewer des mères du monde entier, à essayer de comprendre leurs problèmes, de les faire correspondre aux leurs et de chercher des moyens de les résoudre. Ils parlaient aussi à des mères quinquagénaires et sexagénaires, qui semblaient « triées », avaient des carrières fabuleuses tout en prenant le temps de toutes les relations qui comptaient pour elles, de comprendre ce qu’elles faisaient pour se montrer « si pleinement » dans la vie.

Il s’agissait d’apporter la pleine conscience et l’intention et de fixer certains objectifs et de mieux planifier votre vie – tout cela deviendrait finalement l’étoile du Nord pour Mamma-Miya, une application iOS conçue “pour aider les mères occupées à se désencombrer, rester organisées et faire de la place pour ce qui compte pour eux », a déclaré Chittiappa à Financial Express Online.

L’intervention divine

Jusqu’au jour où Chandy a quitté l’entreprise pour des raisons personnelles et pendant un an et demi, “c’était presque comme si les choses s’arrêtaient brutalement”, parce que Chittiappa n’avait aucune formation en technologie. Il était difficile de trouver un remplaçant.

Elle a mis le profil du poste sur un site Web de premier plan qui encourage les femmes qui ont interrompu leur carrière à recommencer parce qu’elle a estimé que « vous devez être une mère ou comprendre complètement sa situation pour créer le bon type de produit, sinon ce serait purement théorique. Après avoir passé au crible une centaine de CV, elle est tombée par hasard sur le développeur iOS, Namrata Mayanil, et a été “juste époustouflée par le genre d’expérience qu’elle a eu”.

Il ne s’agissait pas seulement de son expérience en tant que vétéran d’Apple, mais de son système de valeurs et de sa vision pour l’entreprise – étant donné qu’elle est elle-même mère de deux enfants plus âgés que Chittiappa – cela ressemblait presque à une intervention divine qui, si elle n’avait pas rencontré elle à ce moment-là, elle ne savait pas combien de temps elle aurait pu tenir seule ce vaisseau de Mamma-Miya. La synchronicité du co-fondateur était incroyable, et il était clair dès le début qu’avec Mayanil à bord, “Mamma-Miya était en route quelque part.”

Aashika Chittiappa (à droite) et Namrata Mayanil (à gauche) sont co-fondatrices de Mamma-Miya. (Crédit photo : Apple)

La proposition unique de Mamma-Miya est qu’elle est purement numérique. C’est simple et facile à utiliser. C’est juste à l’orée de la productivité et du bien-être.

« Nous ne voulons pas être cet endroit où les mères passent un temps infini, mais nous voulons leur redonner du temps afin qu’elles puissent l’utiliser pour les choses qui comptent pour elles », dit Chittiappa, ajoutant « il s’agit vraiment de apporter plus de but et de paix à la vie de ces mères.

Souvent, il y a beaucoup de choses qui leur restent à l’esprit qui provoquent cette boucle, qui tourne sans fin et leur enlève beaucoup d’énergie et puis “vous avez tendance à manquer des choses, les choses ont tendance à glisser des mailles du filet”.

Mamma-Miya aide à créer un pont transparent où ils peuvent « juste jeter cette pensée et la sortir et bouger dans la vie » grâce à un concept appelé « vidage du cerveau » sans y mettre de calendrier, y revenir quand bon leur semble. Un autre concept appelé « chapeaux » permet aux mères de voir leur vie à travers les différents chapeaux qu’elles portent.

“En tant que mère, il est très important pour moi de pouvoir équilibrer mon temps et mon esprit et de pouvoir rendre justice à tous les différents rôles que j’ai.”

Un coup de magie

Un beau jour de 2020, alors même que «l’équipe de deux mamans» avait une de ces discussions sur la feuille de route du produit, Mayanil a reçu un e-mail improbable. Chittiappa l’appelle “un coup de magie de l’univers”. C’était un courrier d’Apple.

Le fabricant d’iPhone avait vraiment aimé leur travail et voulait se connecter pour savoir comment ils pourraient aider à améliorer Mamma-Miya et le transmettre à beaucoup d’autres personnes qui en auraient peut-être besoin. Cela ferait partie de Entrepreneur Camp, une initiative d’Apple pour célébrer et encourager les femmes fondatrices et développeurs à créer la « prochaine génération d’applications de pointe » grâce à des conseils personnalisés au niveau du code, au mentorat et aux idées des meilleurs ingénieurs et dirigeants. Les équipes sélectionnées reçoivent également un an d’adhésion au programme Apple Developer, l’assistance d’un représentant Apple Developer pendant au moins un an et l’accès au réseau des anciens d’Apple Entrepreneur Camp en plus d’être invitées à Cupertino pour la WWDC gratuitement (c’est se passe pratiquement cette année à la suite d’une pandémie mondiale).

« Si vous regardez le produit que nous avons proposé à Apple et le produit que nous avons aujourd’hui, entre l’App Accelerator et l’Entrepreneur Camp, c’est presque un produit méconnaissable, non seulement en termes de technologie, mais même en termes de l’emballage et la conceptualisation. Il a tellement évolué après notre association avec Apple », a déclaré Chittiappa.

L’une des choses qui l’ont vraiment émue a été une session de Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. Il s’agissait de créer plus d’espace mental pour l’environnement dans la vie quotidienne, quelque chose qui les a inspirés à inclure un “chapeau environnemental” dans l’application. Une multitude d’autres sessions de démonstration de produits ont quant à elles aidé à articuler leur quoi/qui/pourquoi en moins de trois minutes, ce qui est plus facile à dire qu’à faire, selon Chittiappa.

Mayanil dit que le contact avec les évangélistes du design chez Apple a contribué à apporter de la qualité et de la valeur à l’application en plus de ce qu’elle appelle “la simplicité Apple”. Ensemble, ils ont apporté l’intégration de Siri et les widgets iOS à Mamma-Miya sur iPhone et iPad alors même que des travaux sont en cours pour y implémenter un cadre d’apprentissage automatique pour le rendre plus intelligent (dans un sens très inclusif et utile).

Certaines des discussions les plus passionnantes que l’équipe a eues avec Apple portent sur une nouvelle section appelée “informations” qui aiderait les mères “à prendre de meilleures décisions à l’avenir en se basant sur la façon dont elles le font dans le présent”. La fonctionnalité devrait être déployée dans les prochains mois.

“Sans l’aide et l’inspiration d’Apple tout au long du processus, je pense que nous n’aurions peut-être jamais été en mesure de l’articuler et de le visualiser si joliment.”

Ce qui est remarquable – et inspirant – c’est que Mamma-Miya s’est développée « de manière totalement organique » jusqu’à présent sans aucune dépense marketing.

« Nous avons encore de très petits nombres, mais la réponse a été constante au cours des dernières années et 80 à 85 % de nos utilisateurs viennent de l’extérieur de l’Inde, principalement des États-Unis, suivis de l’Australie, du Royaume-Uni et de grandes parties de l’Europe. »

Les co-fondateurs ne sont pas tellement préoccupés par les chiffres cependant. Ils sont vraiment concentrés sur la résolution d’un problème – pour aider les mères à s’épanouir, plutôt que de simplement survivre tout au long de leur parcours de maternité – et “la croissance viendra lorsque nous aurons complètement réussi le marché des produits”.

Lire aussi | L’histoire de Wysa : Comment une startup indienne a construit un chatbot de santé mentale pour le monde

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.