Interventions personnalisées nécessaires pour l’atténuation de la pollution atmosphérique dans les villes non conformes

Par Anirban Banerjee et Priyavrat Bhati

Conformément aux preuves émergentes solides sur la façon dont la pollution atmosphérique affecte la santé humaine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans ses dernières directives, a recommandé des limites plus strictes pour tous les principaux polluants atmosphériques afin de protéger les populations du monde entier. Il indique également que près de 80 % des décès liés aux PM₂.₅, le polluant le plus dangereux pour la santé publique, pourraient être évités si les niveaux actuels de pollution atmosphérique étaient réduits à ceux proposés dans les directives mises à jour.

Bien qu’il ne soit pas possible d’adhérer à ces directives de l’OMS pour un pays en développement comme l’Inde, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre le problème de la pollution atmosphérique. Récemment, le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC) a lancé un portail « PRANA » (Portail pour la réglementation de la pollution atmosphérique dans les villes non conformes) dans le cadre du Programme national d’assainissement de l’air (NCAP), pour fournir des informations en temps réel. sur la manière dont certaines villes réduisent leurs niveaux de pollution atmosphérique, ainsi que des données historiques sur les étapes d’atténuation de la pollution atmosphérique atteintes depuis 2018.

Villes de non-accomplissement : problèmes uniques, solutions génériques

Le NCAP, en 2019, a identifié 122 villes (maintenant 132) qui avaient constamment enfreint les normes nationales de qualité de l’air pendant 3 à 5 ans. Celles-ci sont appelées villes « non atteintes » (NA). La liste des villes de NA est un mélange hétérogène de villes de toutes tailles et de tous types, des métros animés comme Delhi et Mumbai aux villes de niveau II comme Rishikesh et Gajaraula, et de petites villes comme Parwanoo et Baddi.

Étonnamment, malgré les différences marquées dans la géographie, la démographie et les profils socio-économiques de ces villes et la variance des activités anthropiques causant la pollution, les interventions pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans toutes les villes de l’AN sont largement similaires. Les plans d’assainissement de l’air (PAC) au niveau de la ville n’ont pas pris en compte les défis propres à une ville et, par conséquent, nécessitent des solutions personnalisées pour réduire efficacement la pollution.

Étant donné que les émissions des véhicules sont l’une des principales sources de génération de particules (PM) dans les zones urbaines de l’Inde, l’essentiel des mesures d’action dans tous les CAP soumis dans le cadre du NCAP concernent les transports et la poussière des routes, suivis d’interventions pour le secteur industriel. Cependant, les plans ont manqué les différences évidentes dans les systèmes de transport dans ces villes, ce qui a entraîné des faiblesses importantes dans les mesures prévues de contrôle de la pollution atmosphérique.

Adopter la distinction

Au lieu de copier des initiatives génériques pour le transport urbain vert, des interventions spécifiques fondées sur le caractère unique d’une ville – habitudes de transport, modes de transport disponibles, faisabilité d’une option plus propre – devraient être formulées pour lutter contre le problème.

Prenons deux villes de NA, Patna et Bangalore, qui ont des systèmes de transport très différents pour voir comment des stratégies ciblées peuvent être conçues pour de meilleurs résultats.

Patna et Bangalore

Patna, qui s’étend sur 250 km2, est une ville de rang II, tandis que Bengaluru est une métropole qui s’étend sur 800 km2.

Patna n’a qu’un système de transport en bus squelettique (principalement des bus privés). La plupart des besoins de transport sont satisfaits par des auto-rickshaws diesel, qui circulent généralement sur des itinéraires fixes. Les gens utilisent également des vélos et des transports non motorisés (vélo, cyclo-pousse, marche) pour se déplacer. La ville tire la plupart de ses émissions d’échappement de vieux bus, de pousse-pousse diesel et de véhicules privés.

En comparaison, Bengaluru dispose d’un système de transport par bus urbain bien établi, géré par la Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC), ainsi que d’un réseau ferroviaire de métro opérationnel et de lignes de chemin de fer de banlieue. Cependant, malgré les nombreuses options de transport public dans la ville, la propriété privée de véhicules (deux-roues ainsi que voitures) est élevée. En effet, les bus publics et le métro ne fournissent pas de « connectivité du dernier kilomètre » (pour atteindre la destination finale), un besoin qui est satisfait par les transports privés, les pousse-pousse automatiques à la demande et les agrégateurs de taxis. Ainsi, au cours d’une journée typique, environ 9 lakh de voitures diesel (collecteurs privés et taxis) sillonnent les routes de Bengaluru, contribuant fortement à la pollution de l’air.

Ce que Patna peut faire

Pour réduire la pollution de l’air provenant du secteur des transports, nos recherches montrent que Patna doit augmenter le pourcentage de personnes utilisant les transports publics (part modale des bus). Selon le plan d’action pour la qualité de l’air de Patna, la ville a besoin de 500 bus supplémentaires pour augmenter la part modale des transports publics à 40 %, contre 20 % actuellement. Comme Patna fait partie du projet de gazoduc Urja Ganga, un projet d’infrastructure de gazoduc de 2 655 km de long, le GNC peut être facilement fourni. Patna devrait donc opter pour des bus CNG plutôt que des bus électriques (e-bus) pour permettre une transition plus rapide vers des transports moins polluants. De plus, étant donné que la majeure partie de l’électricité produite dans l’est de l’Inde (y compris le Bihar) provient de centrales électriques au charbon, l’utilisation de l’électricité pour les bus électriques – si Patna opte pour eux plutôt que le GNC – intensifierait la pollution.

Cependant, le compromis est différent pour les pousse-pousse diesel déjà en service. L’incitation proposée de 40 000 INR par le gouvernement du Bihar pour remplacer ces pousse-pousse automatiques par des carburants plus propres devrait être accélérée en rendant la conversion obligatoire et en fixant un calendrier cible pour cela. La mise en œuvre stricte de l’interdiction des véhicules utilitaires de 15 ans sera une autre mesure efficace. Enfin, Patna devrait viser à maintenir sa part déjà élevée de mode de transport non motorisé.

Mesures que Bengaluru peut prendre

À Bengaluru, des études du Center for Study of Science, Technology and Policy estiment que la Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a besoin d’environ 2 000 nouveaux bus pour répondre à la demande des navetteurs urbains. Elle peut acheter 390 e-bus dans le cadre du programme FAME-II et de la mission Smart Cities. Opter pour un grand nombre de bus électriques, ainsi que la mise en œuvre rapide des phases 2 et 3 du projet de métro de Namma, et un système ferroviaire de banlieue à part entière peut réduire les émissions de PM2,5 du secteur des transports de 16% au cours des quatre prochaines années. années.

Pour réduire la pollution de l’air par les véhicules privés, il est essentiel de résoudre le problème de la connectivité du dernier kilomètre. Pour cela, une coopération interdépartementale pour le lancement de la connectivité du dernier kilomètre doit être envisagée de toute urgence. Bengaluru devrait adopter une stratégie comme celle de Delhi sur l’interdiction des véhicules anciens, ainsi que des taxes d’interdiction sur l’achat de véhicules diesel, pour réduire le nombre de véhicules polluants sur la route. Enfin, encourager les gens à utiliser les transports non motorisés en fournissant des couloirs cyclables dédiés et des trottoirs sûrs contribuera également à réduire la pollution de l’air.

La ligne de fond

Il est évident que les problèmes de pollution de l’air à travers l’Inde ne sont pas comparables, car chaque région a son propre ensemble de complexités. L’Inde ferait bien de concevoir des stratégies spécifiques à chaque ville pour atteindre les objectifs du NCAP et se rapprocher des niveaux révisés de qualité de l’air recommandés par l’OMS.

(Les auteurs travaillent dans le domaine du climat, de l’environnement et de la durabilité au Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), un groupe de réflexion basé sur la recherche.)

