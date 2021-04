Interview: Abhijit Avasthi, co-fondateur, Sideways Consulting

Les marques se rendent de plus en plus compte que les solutions pourraient résider dans un modèle commercial différent ou une plate-forme technologique qui atteint les mêmes objectifs différemment.

Depuis son lancement en 2015, Sideways Consulting a ajouté plusieurs start-up à sa clientèle. Son co-fondateur Abhijit Avasthi parle à Venkata Susmita Biswas d’être une “ agence créative de résolution de problèmes ” qui offre plus que des solutions publicitaires, l’impact potentiel de la deuxième vague de la pandémie sur l’entreprise et ce qui empêche les marques établies d’embaucher des indépendants. agences pour les grandes campagnes.

Par rapport à avril 2020, à quoi ressemblent les perspectives commerciales pour 2021?

En avril, lorsque nous sommes allés en lock-out, nous étions tous désemparés. Pour cette raison, nous avons vu des entreprises suspendre des campagnes et des projets de mise en rayon au cours des mois d’avril, mai et juin. Au cours de la dernière année, en tant que communauté, nous avons compris certains aspects de la pandémie et comment y faire face. Par conséquent, économiquement parlant, cette fois-ci, il y a moins de peur; le sentiment d’incertitude ne se reflète pas dans l’activité économique en général. La plupart des marques (actuelles et futures) souhaitent avoir une vision à long terme de leurs projets. Pour le moment, nous avons l’impression que nous pouvons mieux naviguer en 2021 qu’en 2020. Nous tournons toujours des films qui seront diffusés pendant l’IPL. Aucun de nos clients n’a encore suspendu ses projets.

Au cours de l’année écoulée, quelle part de votre travail a été consacrée à la publicité pure play, par rapport au conseil en technologie et aux autres services que vous proposez?

Nous sommes une entreprise créative de résolution de problèmes, et les solutions de marque et de communication ne représentent que la moitié de notre activité. Une grande partie de notre activité consiste à fournir des solutions technologiques, à développer des produits, à concevoir des modèles commerciaux, etc. Ainsi, notre entreprise n’a pas connu de changement majeur. Cependant, nous avons remarqué que de plus en plus de clients qui ont garé leur entreprise de communication publicitaire chez nous recherchent des solutions innovantes ne se limitant pas à la communication. Auparavant, on supposait que la publicité ou la communication de la marque était la meilleure solution à un problème commercial. Aujourd’hui, les marques se rendent de plus en plus compte que les solutions pourraient résider dans un modèle commercial différent ou une plate-forme technologique qui atteint les mêmes objectifs différemment.

Par exemple, nous aidons une entreprise de produits financiers à créer de nouveaux produits et une entreprise de marque de mode hors ligne dans le modèle D2C. Cette année, nous lançons également notre propre produit IP en collaboration avec Reliance Brands. Nous concevons des jouets et des jeux pour l’entreprise.

On pense que les grandes marques font appel à des agences indépendantes pour les petits projets et préfèrent les réseaux hérités pour les grandes campagnes. Quelle a été votre expérience?

D’une part, il est très encourageant que certaines des plus grandes marques indiennes aient travaillé avec nous sur des projets. Lorsqu’ils goûtent au succès, ils essaient de trouver des moyens de faire un travail plus innovant avec nous, même si l’agence enregistrée pourrait être une grande agence de réseau. D’un autre côté, il y a des clients qui ont bénéficié du travail que nous avons fait pour eux, mais qui sont sous la pression de leurs agences pour ne pas travailler avec d’autres agences. Les accords mondiaux restreignent également la liberté des clients à cet égard. Certaines entreprises traditionnelles, qu’il s’agisse de multinationales ou d’entreprises indiennes, cherchent à se rassurer en matière de sécurité et sont léthargiques à l’idée de quitter les agences avec lesquelles elles travaillent depuis des décennies. Les occasions de ce genre sont frustrantes.

Vous travaillez avec plusieurs marques de start-up. Craignez-vous qu’ils passent à autre chose lorsqu’ils grandissent?

L’écosystème des start-up s’épanouit sur des idées innovantes et nous avons été en mesure de construire une forte verticalité de start-up. Certains de nos clients en démarrage sont avec nous depuis plus de deux ans, et c’est parce qu’ils ont reçu plus que ce qu’ils auraient des agences existantes. En fait, il sera difficile pour les grandes agences de gérer les clients en démarrage en raison de leur faim et de leur désir de faire les choses différemment.

Sideways Consulting termine six ans cette année. Quels sont certains des domaines sur lesquels vous souhaitez vous concentrer?

Nous sommes une équipe de 40 membres comprenant des personnes qui remplissent des rôles d’agence de publicité traditionnels, des technologues, des concepteurs de produits et des ingénieurs. Environ 35% de notre équipe est composée de personnes qui ne sont pas issues d’un milieu publicitaire traditionnel. Les cinq premières années ont été une phase d’apprentissage lorsque nous avons travaillé avec des start-ups de renom comme cure.fit et Nykaa, et de grandes marques comme Pidilite, Marico et P&G. Nous avons de nombreuses opportunités avec les marques new-age. Compte tenu de mon expérience passée avec des marques comme Pulsar, Cadbury’s et Asian Paints, j’aimerais travailler davantage sur ces catégories. J’aimerais réinventer ces marques.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.