Interview : Anusha Shetty, présidente et chef de la direction du groupe, Grey Group

En 2018, Gray Group, propriété de WPP, a acquis une participation majoritaire dans l’agence de marketing social et numérique Autumn Worldwide. En 2020, Anusha Shetty, co-fondatrice de Autumn Worldwide, a été nommée présidente-directrice générale du groupe en Inde. Elle parle à Venkata Susmita Biswas de l’intégration de capacités numériques dans une ancienne agence, de la reprise de l’activité publicitaire, etc.

Quel type d’expertise Autumn Worldwide a-t-il apporté à Grey ?

Le pouvoir de création de marque et de réflexion pour les marques était détenu par les agences principales. Lorsque le monde entier a commencé à passer au numérique, ce sont les agences numériques indépendantes qui ont accéléré l’apprentissage et la création de connaissances, et donc créé de la valeur pour les clients. C’est une décision stratégique pour les grandes agences d’acquérir des agences spécialisées dans le numérique, car le consommateur est passé au numérique.

Par conséquent, il n’y avait aucune raison pour que les agences qui soutiennent les marques qui ciblent ce consommateur, qui avaient convergé de tous les supports, soient plus fragmentées. Si les marques ont vraiment besoin de bénéficier des agences, elles ont besoin d’une agence unique qui comprend tous les points de contact des médias. De plus, un tout nouvel ensemble d’options médiatiques s’est ouvert pour les marques. Le contenu se manifeste très différemment sur ces derniers. Les spécialisations et les compétences sur le fonctionnement du contenu dans le monde numérique sont parvenues plus rapidement aux entreprises numériques indépendantes qu’aux agences principales. Nous ajoutons des compétences en matière de données et de connaissances, de commerce électronique et de produits et solutions liés à la technologie.

En tant qu’ancienne agence de publicité, comment avez-vous fait pour intégrer une jeune agence numérique ?

La première étape a été d’acquérir la spécialisation numérique ; par la suite, nous avons travaillé comme deux P&L distincts pendant deux ans. Au cours de ces deux années, nous avons testé quelques modèles. En janvier 2020, nous avons lancé une agence qui pense comme une agence principale et exécute comme une agence numérique.

La vision n’est pas de développer toutes sortes de capacités et d’avoir plusieurs équipes travaillant avec les clients. Nous cherchons plutôt à créer des professionnels qui comprennent les multiples points de contact des médias, qui feront partie d’une seule équipe qui fournira ces solutions intégrées. Par exemple, un responsable de la planification, de la création ou du service client peut gérer les deux paysages. Nous avons testé les modèles de modèles intégrés sur quelques clients comme Raymond pour identifier les domaines sur lesquels nous devons travailler et renforcer.

Je crois que c’est l’avenir, car c’est à ce moment-là que les clients obtiendront véritablement la valeur totale d’une agence. Nous avons accumulé beaucoup de comptes intégrés, et ce nombre augmente régulièrement. Au cours des derniers un an et demi, environ 50 % de nos nouveaux contrats commerciaux ont été des mandats intégrés.

La préférence pour le travail par projet s’est-elle accélérée pendant la pandémie ?

Au cours de la dernière année, nous avons vu beaucoup de travail basé sur des projets. Les marques réduisaient leurs dépenses marketing, mais se rendaient également compte qu’elles devaient continuer à communiquer avec leurs consommateurs. Beaucoup de clients qui ne voulaient pas s’engager sur un mandat mais qui disposaient d’un budget important pour un projet ont poursuivi leurs projets, en particulier pendant la période des fêtes. Un bon nombre de clients ont également revu leur association avec nous et renouvelé leurs mandats. Environ 80% de nos clients sont sur une base d’acompte. Les marques new age bien financées recherchent des associations sur le long terme pour avoir une communication cohérente, alors que nous recevons des projets de lancement de produits, ou toute nouvelle initiative que les marques souhaitent promouvoir. Tout travail où une hypothèse doit être testée est celui où nous voyons du travail à court terme.

Le quantum de travail est-il revenu aux niveaux d’avant Covid ? Quand estimez-vous qu’une récupération complète se produira ?

L’activité publicitaire a commencé à se redresser pendant la période des fêtes 2020, avant de chuter dans les premiers mois de 2021. On assiste cette année à une hausse de l’activité pour les fêtes de fin d’année. En fait, nous avons déjà enregistré une croissance des affaires en 2021 par rapport à 2020. À l’approche de 2022, je ne m’attends pas à une énorme fluctuation des affaires ; la relance de notre activité sera conséquente. Cependant, il pourrait ne pas atteindre rapidement les niveaux de 2019.

Qu’est-ce que la fusion Grey-AKQA a signifié pour le secteur des agences en Inde ?

AKQA est une centrale technologique qui assiste des clients dans toutes les régions du monde, y compris l’Inde. La fusion avec Autumn Worldwide a déjà permis à Gray Group de se renforcer dans les solutions technologiques. AKQA nous rend d’autant plus puissants en termes de capacités technologiques.

