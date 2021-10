Interview : Ashish Shah, cofondateur et directeur de l’exploitation, Pepperfry

À partir des 103 actuels, Pepperfry prévoit d’atteindre la barre des 200 studios d’ici mars 2022.

Pepperfry, dit Ashish Shah, a un objectif fixé : devenir une entreprise à « forte croissance ». Il parle à Vaishnavi Gupta de l’augmentation constante du nombre de magasins expérientiels de la marque de meubles, de l’expansion vers de nouveaux marchés et catégories et de l’amélioration de ses capacités technologiques.

Pepperfry semble s’être fixé un objectif ambitieux de croissance des ventes. La rentabilité n’est-elle plus une priorité ?

Nous étions proches de la rentabilité vers août 2020. Nous avons vu une reprise de l’activité sortir de la première vague de Covid-19, de juin 2020 à février 2021, avant que la deuxième vague ne frappe. Nous avons vu la rentabilité de près au cours des derniers un an et demi et, par conséquent, résoudre ce problème n’est plus un grand objectif. Nous avons divisé par deux nos pertes deux années de suite. L’objectif cette année et au-delà est de s’assurer que nous devenons une entreprise à forte croissance. Avant la pandémie, nous atteignions une croissance des ventes de 45 à 50 % d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Nous visons désormais plus de 50 à 60 % en glissement annuel pour les années à venir.

Avec votre introduction en bourse sur les cartes, quelle va être la stratégie commerciale ?

Avant l’introduction en bourse, nous nous concentrons sur la construction de nos huit marques de distributeur D2C, dont six marques de maison de meubles, une marque de maison de matelas et notre marque de maison modulaire. Ceux-ci contribuent actuellement à 50 % de notre activité.

Le deuxième objectif est d’obtenir une part de marché importante sur le marché du meuble modulaire, qui représente une opportunité de 7 milliards de dollars. En septembre, nous nous sommes lancés dans cette activité, en nous concentrant principalement sur les cuisines modulaires, les armoires et les unités de divertissement. Cette offre est disponible sur des marchés comme Mumbai, Bengaluru, Hyderabad et Chennai via les studios modulaires exclusifs Pepperfry.

Quel rôle jouera le offline dans votre stratégie retail ?

À partir des 103 actuels, nous prévoyons d’atteindre la barre des 200 studios d’ici mars 2022. Nous ciblerons l’Inde du Nord – des endroits comme Manali, Leh et Chandigarh, et l’ouest de l’UP.

En juin de cette année, nous avons lancé un programme de franchisés à faible investissement — les franchisés peuvent investir Rs 15 lakh et recevoir 15 % de la vente totale. Depuis, nous avons ouvert 20 studios par mois et franchi la barre des 100 magasins en septembre. Ces nouveaux studios ont été lancés dans des villes de niveau I, II et III, comme Aizawl, Raipur, Imphal et Bhopal.

Quel type d’améliorations technologiques Pepperfry a-t-il apportées au cours de la dernière année ?

Nous avons doublé la taille de notre équipe produit et technique cette année. Nous avons ouvert un centre technologique à Bangalore en avril 2021. L’un des objectifs est d’améliorer notre catalogue en proposant une expérience de réalité augmentée « à voir dans votre chambre ». Ceci est en phase bêta et peut être expérimenté sur quelques produits déjà sur l’application mobile Pepperfry. Nous ferons également une incursion dans la réalité virtuelle (VR) qui permettra aux clients d’utiliser un kit VR pour expérimenter virtuellement les produits dans leurs chambres et prendre une décision d’achat éclairée. Dans un premier temps, nous convertissons notre catalogue en modèles 3D et lançons notre première salle de réalité virtuelle dans le studio Indiranagar pour les clients de Bengaluru d’ici le milieu de l’année prochaine.

Quels changements significatifs avez-vous observés dans la façon dont les clients achètent des meubles ?

Au plus fort de la pandémie, les gens passaient beaucoup de temps chez eux et devaient installer leurs petits bureaux à domicile. Pour cette raison, nous avons observé une augmentation de la demande de tables d’étude, de chaises, etc. Les tables à manger et les canapés ont également bien fonctionné pendant cette période, car les gens ont commencé à passer beaucoup de temps devant la télévision. La gamme WFH a contribué à 20% de notre activité totale pendant le verrouillage, et elle continuera de le faire.

Le deuxième changement majeur que nous avons observé était qu’auparavant, les gens avaient l’habitude d’appeler des menuisiers pour meubler leurs maisons ; mais avec la pandémie, ils n’ont pas la confiance nécessaire pour le faire. Les consommateurs préfèrent désormais acheter des meubles prêts à l’emploi, et cela aide notre entreprise.

Comment vous préparez-vous pour les fêtes de fin d’année ?

Nous avons élargi notre portefeuille de produits en lançant une gamme de meubles Japandi, qui se compose de chaises, bancs et tables. Nous proposons également prochainement une gamme de meubles scandinaves. Nous avons renforcé notre réseau de distribution en ouvrant six centres de distribution au cours des quatre derniers mois. Au cours des trois prochains mois, quatre autres seront lancés.

Nous travaillons également au lancement d’une option « Acheter maintenant, payer plus tard » sur notre site Web avant Diwali. De plus, nous allons introduire une nouvelle fonctionnalité « échange de meubles ». Nous voulons doubler nos ventes ce trimestre.

