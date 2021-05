Interview: Ashwin Suresh, fondateur, Pocket Aces

Alors que les marchés régionaux ont accès à Internet et à l’éducation, ils commencent à consommer du contenu en anglais, dit Suresh

La société de divertissement numérique Pocket Aces, connue pour ses chaînes YouTube FilterCopy et Dice Media, s’est lancée dans le contenu informatif et d’animation l’année dernière. Ashwin Suresh parle à Venkata Susmita Biswas du potentiel de la diffusion de jeux en direct et des raisons pour lesquelles Pocket Aces n’a pas encore rejoint le train de contenu régional.

Dans quelle mesure la production a-t-elle été touchée par l’imposition de nouveaux verrouillages? À quoi ressemble votre pipeline de contenu 2021?

Nous avons été en mesure de suivre le volume et la production de contenu depuis que nous avons retravaillé une grande partie de nos processus de production pour pouvoir filmer à distance.

Nous avons construit un pipeline de contenu avec une certaine marge de manœuvre et de contingence. Nous avons 15 émissions de longue durée alignées pour l’année à la fois sur Dice Media et Gobble. Le verrouillage le plus récent n’est pas bon du point de vue de la sortie. Mais, comme nous avions tourné du contenu par nous-mêmes avant le verrouillage, nous constatons qu’il existe des conditions très favorables sur le marché, car les gens sont prêts à payer pour le contenu.

Nous voulons en savoir plus sur d’autres verticales. Nous avons lancé le contenu informatif sous Nutshell et l’animation sous Jambo l’année dernière. Au cours des deux prochaines années, nous créerons davantage de chaînes de ce type. Nous créons des séries Web et des émissions de long format pour les OTT et nous-mêmes. L’année dernière, nous avons fait un ou deux spectacles OTT; cette année, nous allons en faire 12. Nous explorons également l’espace audio.

Les rapports de l’industrie affirment que le contenu régional est le moteur de la croissance des plates-formes de streaming vidéo. Allez-vous emprunter cette voie?

Je n’ai jamais pensé que le contenu régional allait changer la donne du point de vue de la monétisation. En outre, à mesure que les marchés régionaux ont accès à Internet et à l’éducation, ils commencent à consommer du contenu en anglais. Je regarde cela favorablement. Cette année, nous allons refaire certains de nos contenus dans les langues régionales. Nous allons développer du contenu original en telugu et potentiellement en marathi aussi. Il y a certainement un intérêt à explorer les marchés régionaux, mais ce n’est pas un moteur de croissance pure et simple. Cela est vrai non seulement pour nous, mais pour la plupart des plates-formes à moins que la plate-forme ne soit dédiée à une langue particulière, comme dans le cas d’Aha! ou Hoichoi.

Selon une étude EY-FICCI, le jeu en ligne a augmenté de 18% en 2020. Comment Loco s’est-il débrouillé?

Loco a des utilisateurs actifs qui passent plus de 60 minutes par jour sur l’application. Du côté de l’audience, l’accès à la diffusion en direct n’est plus un défi. Environ 400 à 500 millions d’Indiens ont accès à Internet et du matériel raisonnablement bon est disponible à des prix abordables. Du côté de l’offre, c’est plus difficile car il faut du matériel supplémentaire pour diffuser en direct.

Loco Studio permet aux gens de diffuser leur gameplay en direct. Environ 20% des utilisateurs sont qualifiés avec de grandes bases de fans et presque tous utilisent du matériel supplémentaire. Les autres, qui ne génèrent que 20% des vues, n’utilisent pas de matériel supplémentaire. Maintenir les flux en direct pendant de longues périodes n’est pas facile sur les téléphones mobiles à bas prix.

Nous diffuserons tout ce que les consommateurs veulent regarder. Avant que Among Us ne fasse fureur, nous ne le diffusions pas, car il n’y avait pas beaucoup de demande. Nous nous concentrons également sur des jeux comme Call of Duty Mobile ou Free Fire dont nous savons qu’ils ont un grand marché.

Du point de vue des revenus, la publicité a un grand potentiel en raison du temps que les utilisateurs passent sur la plate-forme. L’autre source de revenus importante est les transactions via l’application. Nous avons une économie intégrée aux applications basée sur la monnaie virtuelle et la monnaie réelle, ce qui donne aux gens une chance de récompenser leurs streamers ou de payer pour certaines fonctionnalités et privilèges.

Vous avez récemment ajouté un nouveau secteur d’activité – Clout – pour la gestion des talents. Qu’est-ce qui a provoqué cela?

Nous ne cherchions pas activement à nous lancer dans cette activité. Lorsque notre contenu a commencé à créer des stars, la première étant Mithila Palkar, ils se sont posés plusieurs questions sur les offres et les offres. C’est en 2018 que nous avons décidé de commencer à gérer certains de nos talents – de la négociation des contrats à la création de nouveaux travaux. Nous avons constaté que Pocket Aces est unique car nous sommes un fournisseur de services numériques et des producteurs de contenu numérique pour lesquels nous employons également des talents. Depuis l’année dernière, la monétisation a considérablement augmenté par influenceur ainsi que sur la base du P&L global.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.