Interview Astroworld : Travis Scott « n’a pas entendu » les cris

Travis Scott dit qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans la foule lors de son meurtrier Astroworld Festival à Houston le mois dernier, et on lui a seulement dit que le spectacle serait arrêté après que l’invité Drake ait quitté la scène.

Le rappeur s’est assis pour une interview en tête-à-tête avec Charlamagne Tha God – sa première depuis la mort de 10 personnes après un écrasement de foule lors de son tournage en tête d’affiche le 5 novembre. Leur conversation a été publiée jeudi sur la chaîne YouTube de la personnalité de la radio.

« C’est comme une mer pour vous », a déclaré Scott à propos de la foule de 50 000 personnes devant lui ce soir-là. « Tu as des lumières, tu as du son, tu as de la pyro, tu as tes intra-auriculaires… tu as ton micro, tu as ta musique, tu as ton groupe. » Il a dit qu’il s’appuyait généralement sur « l’énergie des fans en tant que collectif, appel et réponse, et je n’ai tout simplement pas entendu cela ».

« Tout se ressemble un peu », a-t-il déclaré à Charlamagne, co-animateur de l’émission de radio syndiquée « The Breakfast Club ». Scott a déclaré qu’il n’avait entendu aucun des cris pour arrêter le spectacle et aider ceux qui avaient été emportés par le béguin.

La seule chose qu’on lui a dite pendant le tournage, a-t-il dit, était « juste après que les invités soient sortis de la scène, nous allons terminer le spectacle. Mais ce n’était pas une communication sur le pourquoi. C’est ce qui m’est venu [in-ear monitors]. «

Cette nuit-là, après un problème de contrôle de la foule plus tôt dans la soirée à la tente de marchandises, la police de Houston a déclaré un « événement faisant un grand nombre de victimes » environ 30 minutes après le début du tournage de Scott lorsque la foule a envahi la scène. Le rappeur a joué pendant 40 minutes de plus et a déclaré dans la nouvelle interview qu’il ne savait pas que des personnes étaient décédées quelques instants avant une conférence de presse.

Scott a déclaré dans une vidéo Instagram publiée le lendemain : « Je ne pourrais jamais imaginer la gravité de la situation. »

Charlamagne a demandé à Scott ce qu’il dirait directement à ceux qui ont perdu des êtres chers. De plus en plus ému, Scott a répondu qu’il voulait qu’ils sachent qu’ils faisaient tous partie de sa famille et qu’il serait là pour les aider à surmonter leur chagrin. De plus, il s’est engagé à trouver une solution pour garantir que ce genre de tragédie ne se reproduise pas à l’avenir.

« J’ai l’impression que c’est ce que nous devons comprendre. … A part ça », a-t-il dit avec un regard incrédule dans ses yeux, « le spectacle continue demain. »

Les personnes familières avec l’entreprise doivent « vraiment comprendre cela. Ne prends pas ça à la légère, tu sais ? Et agissez vraiment en conséquence », a déclaré Scott. « Et c’est l’une des choses principales qui est importante ; J’ai l’impression qu’ils doivent juste agir. Ça ne peut pas être, comme, quelque chose qui arrive juste et qui se retourne. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris au sérieux et traité au sérieux.

Scott fait face à au moins une douzaine de poursuites pour beaucoup d’argent de la part de ceux qui ont perdu des êtres chers lors du spectacle.

Drake, les promoteurs LiveNation et Scoremore, le livestreamer Apple, plusieurs sociétés de sécurité sous contrat et le fournisseur de services médicaux sous contrat sont également nommés dans les différentes poursuites. Au moins un cabinet d’avocats sollicite des membres pour un recours collectif, à la recherche de personnes blessées ou des familles de personnes décédées.

«C’était évitable. La foule a été autorisée à devenir trop dense et n’a pas été gérée correctement », a déclaré au Times un consultant en sécurité des concerts, Paul Wertheimer, le lendemain de la tragédie. « Les fans ont été victimes d’un environnement dans lequel ils ne pouvaient pas contrôler. »

Scott, quant à lui, a déclaré qu’il avait réussi à parler avec certaines des familles de personnes décédées, mais a déclaré qu’il souhaitait garder ces conversations privées. Plusieurs familles des victimes ont cependant refusé ses offres de prise en charge des frais funéraires.