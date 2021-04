Interview: Comment Gentle Giant a donné le doigt au punk

Phil, Derek et Ray Shulman, frères et sœurs prodigieusement talentueux, ont grandi dans la dure et classe ouvrière de Glasgow, mais n’ont fait leurs armes que lorsque leur père, un trompettiste de jazz, a déplacé la famille vers le sud à Portsmouth et a encouragé ses fils à jouer du R&B. Tous les multi-instrumentistes naturellement doués, les frères Shulman ont d’abord travaillé avec les tenues pop’n’soul locales The Howling Wolves et The Road Runners, mais après avoir signé à EMI, ils se sont transformés en Simon Dupree And The Big Sound, et ont brièvement goûté à la célébrité pop quand leur Les “Kites” classiques de mauvaise humeur et psychédélique ont fait le Top 10 du Royaume-Uni à la fin de 1967. En 1970, cependant, les Shulman avaient abandonné le psychédélisme et formé des rockers progressifs acclamés par la critique. Gentil géant avec ses collègues multi-instrumentistes Gary Green et Kerry Minnear. Une unité hautement virtuose, même selon les normes rigoureuses de prog, ils ont enregistré six LP éblouissants et éclectiques pour Vertigo, zigzaguant sauvagement des tendances classiques contemporaines de Acquiring The Taste, produit par Tony Visconti en 1971, au hard rock plus direct de The Power & The Glory de 1974. et l’entrevue de 1976.

Plusieurs remaniements du personnel (y compris le départ de Phil Shulman en 72) ont mis en péril les progrès du groupe au début des années 70, mais ils ont persisté et ont atteint leur apogée commerciale après avoir signé à Chrysalis pour Free Hand de 1975: une sortie raffinée aux saveurs de jazz-rock, qui s’est élevée à un meilleur classement de tous les temps dans le classement du n ° 48 sur le Billboard 200.

Un album concept sardonique

Comme la plupart des tenues de prog, Gentle Giant a senti le souffle chaud du punk sur leur cou en 1976, mais ils ont collé à leurs armes et, le 23 avril de la même année, ont publié Interview. Un album concept sardonique, il se moquait de l’état de l’industrie de la musique et décortiquait la façon dont la relation d’un groupe avec la presse rock pouvait soit aider, soit entraver sa carrière.

L’approche satirique du groupe s’est retournée contre lui à l’époque, car Interview a reçu des critiques mitigées et a calé au n ° 137 sur le Billboard 200 américain, mais rétrospectivement, il comprenait certaines de leurs musiques les plus durables et les plus accessibles. Avec un camée parlé de l’écrivain Sounds Phil Sutcliffe, le funk-rock changeant de forme de la chanson titre a ridiculisé le journalisme rock’n’roll cliché, tandis que le vif «Another Show» («Jetez la clé, perdez tous les jours») ) a peint un portrait vivant de la vie sur la route, évoquant «Here Comes Yet Another Day» de The Kinks.

Ailleurs, Interview a exploré d’autres territoires inconnus tels que le “Dreadlock Holiday” – le reggae blanc de “Give It Back” et l’éthéré, en grande partie a cappella “Design” avec goût, bien que “Empty City” et le complexe, sept minutes ” I Lost My Head »a rassuré tous les fans de longue date inquiets qui craignaient que leurs héros ne tombent amoureux des odyssées jazz-rock et des signatures temporelles incroyablement complexes.

Après l’entrevue, cependant, Gentle Giant s’est progressivement abandonné aux tendances changeantes. Chrysalis a gardé la foi en enregistrant The Missing Piece de 1977 et le soft rock de l’année suivante, Giant For A Day !, mais le groupe a succombé à l’inévitable et s’est séparé après avoir subi une nouvelle vague de réinvention pour Civilian des années 1980.

