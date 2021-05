Interview: Comment Wizards of the Coast prévoit de poursuivre la croissance explosive de Dungeons & Dragons

Le directeur de la franchise, Nathan Stewart, qualifie la popularité actuelle de Dungeons & Dragons du résultat «d’un plan élaboré depuis 40 ans». (Image des sorciers de la côte)

Dungeons & Dragons est plus populaire que jamais, et son éditeur Wizards of the Coast a annoncé plusieurs nouveaux projets afin de faire avancer les choses.

Cela comprend un long métrage de 2023; un partenariat avec le réseau câblé et de télévision numérique G4 relancé pour diffuser l’émission D&D Live de cet été; La première incursion de Wizards dans l’édition de jeux vidéo basés sur D&D; un événement spécial en l’honneur du personnage de signature le plus populaire de D&D; et bien sûr, plus de livres et de contenu pour D&D.

Fondée en 1990 par Peter Adkison, Wizards of the Coast a son siège social à Renton, Washington, avec des bureaux satellites à Bellevue. Son premier grand succès a été le jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering, qui a fait ses débuts en 1993. Wizards a ensuite acquis les droits de Dungeons & Dragons en achetant son propriétaire TSR pour 25 millions de dollars en 1997.

Wizards a annoncé mercredi matin que 2020 était la meilleure année jamais enregistrée pour D&D, confirmant en outre les chiffres de ventes rapportés en février. Selon les statistiques de Wizards, ils ont suivi plus de 50 millions de joueurs pour D&D dans le monde, avec une augmentation de 33% des ventes d’une année sur l’autre.

Le chaudron de tout de Tasha en 2020, un livre source de D&D publié en novembre, a établi un record pour la franchise en recevant plus de précommandes que tout autre livre de l’histoire du jeu.

Les donjons et dragons modernes font appel à un éventail étonnamment large de données démographiques, selon les données internes de Wizards of the Coast. (Image des sorciers de la côte)

Il est facile de supposer que le pic de popularité de D&D l’année dernière était dû à la pandémie COVID-19, qui a créé un boom des ventes pour tous les jeux de table et de société. La croissance remonte cependant aux pré-lockdowns; 2020 était en fait la septième année consécutive de croissance globale de D&D, et 2019 était la précédente année la plus rentable jamais enregistrée par D&D. Cette balle roule depuis un moment.

Nathan Stewart, responsable de la franchise pour Dungeons & Dragons. (Photo de Nathan Stewart)

«2019 a été l’aboutissement de plusieurs choses», a déclaré Nathan Stewart, responsable de la franchise pour D&D chez Wizards of the Coast, à .. «Ce n’était pas juste un an de fabrication. La 5e édition de D&D est sortie en 2014, et à elle seule, cela a été un changement majeur pour nous. L’une des grandes choses que les règles de la 5e édition ont fait est qu’elles l’ont rendue plus accessible aux fans de tous niveaux de compréhension. Cela a créé une base dans laquelle il était si facile d’accéder. »

Un autre facteur du succès récent de D&D a été l’augmentation au cours des dernières années de plusieurs émissions en streaming et podcasts populaires dédiés aux sessions D&D en direct, tels que Critical Role et Acquisitions Incorporated.

«Nous avons vu une explosion en 16, 17 et 18», a déclaré Stewart, «dans le nombre de streamers D&D, dans la croissance de Twitch et sur YouTube Live. Une des choses à ce sujet, que nous attribuons vraiment à notre croissance, est que cela aide à démystifier le jeu. »

«De l’extérieur, D&D ressemble à des maths», a-t-il ajouté. «Mais vous regardez les gens diffuser D&D en direct, et vous pensez: ‘C’est un groupe d’amis qui boivent de la bière et se font rire. Je ne savais pas qu’il y avait un jeu pour ça. Cela aide vraiment à le rendre plus accessible. Le jeu est une sorte de lubrifiant social.

La propre émission en streaming de Wizards, D&D Live, est prévue du 16 au 17 juillet, présentée comme un événement spécial de deux jours. Son programme comprend des interviews, une annonce spéciale sur les produits et une table ronde des Dungeon Masters, mais est centré sur quatre matchs en direct «étoilés». La programmation exacte des jeux de cette année n’a pas encore été annoncée au moment de la rédaction de cet article.

À titre de comparaison, D&D Live de l’année dernière a présenté des sessions avec des acteurs de A Game of Thrones et Stranger Things; une partie d’aventures complète de lutteurs de la WWE, dont Xavier Woods et Alexa Bliss; et une table pleine de comédiens jouant à D&D au profit de l’organisation caritative Comic Relief.

Wizards a également annoncé au début du mois son partenariat avec la chaîne câblée / numérique G4 axée sur les jeux pour diffuser D&D Live cette année à la télévision. Les termes du partenariat incluent également quatre nouvelles mini-séries de jeux en direct, dont la distribution et les détails ne sont toujours pas divulgués, qui seront diffusées sur G4 cet automne.

Brian Terwilliger, vice-président de la programmation et de la stratégie créative chez G4. Selon le communiqué de presse initial, il n’est que 12e niveau. (Photo G4)

«Cela avait tout simplement trop de sens», a déclaré Brian Terwilliger, vice-président de la programmation et de la stratégie créative chez G4. «Nous sommes tous des nerds. Quand je supervisais le producteur de «Attack of the Show», nous avions un jeu hebdomadaire de D&D. Il s’agit simplement de prendre les choses que nous aimons et de les mettre en valeur. C’était vraiment facile de convaincre tout le monde de se rallier. »

Wizards publie également le mois prochain Dungeons & Dragons: Dark Alliance, une renaissance du spin-off D&D hack-and-slash qui permet aux joueurs de jouer les rôles du personnage de signature de D&D Drizzt Do’Urden et de ses compagnons compagnons de la salle. . Bien que les jeux vidéo D&D ne soient pas nouveaux, Dark Alliance est le début de Wizards en tant qu’éditeur de jeux vidéo.

Dark Alliance devrait faire ses débuts le 22 juin sur PlayStation 4/5, Xbox Series X, Xbox One, PC et, plus tôt cette semaine, le Xbox Game Pass.

Drizzt est également au centre d’un événement que Wizards a annoncé jeudi, appelé Summer of Drizzt. Marqué comme une «célébration estivale de tout ce qui concerne Drizzt Do’Urden», cela marque des mois inhabituellement occupés pour le personnage.

En plus de son tour jouable dans Dark Alliance, il y a un nouveau roman de Drizzt, Starlight Enclave, à venir le 3 août, et Drizzt fera ses débuts à Magic: The Gathering le 23 juillet lorsqu’il apparaîtra dans Adventures in the Forgotten Realms.

Ce nouvel ensemble est le premier croisement officiel entre D&D et Magic, et présente une série de cartes basées sur plusieurs objets, monstres et personnages classiques de D&D. Naturellement, Drizzt est sur la couverture de la boîte.

En guise d’introduction à l’été de Drizzt, Wizards a publié un nouveau court métrage d’animation, «Sleep Sound», raconté par Benedict Cumberbatch (Avengers: Endgame) et écrit par le créateur de Drizzt, RA Salvatore. Le court-métrage est destiné à présenter aux nouveaux fans Drizzt en tant que personnage, en tant que récit accéléré de ses origines et de ses aventures jusqu’à présent.

En ce qui concerne D&D lui-même, Wizards continue de libérer des ressources pour le jeu de table, avec des promesses de nouvelles annonces sur table à D&D Live en juillet. Il a lancé mardi un nouveau livre source, le Guide de Van Richten de 256 pages sur Ravenloft, qui revisite et révise le décor d’horreur gothique de D&D en 1983 pour la 5e édition.

Avec les jeux vidéo, le jeu en direct, son contrat télévisé et le prochain long métrage, Stewart dit que le plan de Wizards pour D&D est de continuer à élargir le public du jeu, ainsi que son accessibilité internationale. Le plan à long terme est d’amener D&D à de nouveaux fans du monde entier.

«Trouver de nouveaux médiums et rencontrer les enfants là où ils sont est la clé», a déclaré Stewart. «Partout où vous pouvez imaginer une expérience D&D, nous essayons de trouver les meilleurs partenaires pour l’amener sur ces plates-formes. Il n’y a rien d’autre sur la table quand il s’agit de ce qui donnerait naturellement vie au monde de D&D. »