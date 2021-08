INTERVIEW: Covid-19 a déplacé l’accent de la réalisation matérialiste à la réalisation expérientielle, déclare Aditya Kilachand, fondateur et PDG d’Avas Wellness

Aujourd’hui, le luxe est synonyme de bien-être et de vie saine, a déclaré Aditya.

Soulignant qu’Avas Wellness n’est pas seulement une offre de luxe haut de gamme pour quelques personnes averties, son fondateur et PDG Aditya Kilachand a déclaré que le projet situé au milieu des lieux idylliques d’Alibaug visait à renforcer le concept d’une communauté de bien-être durable. S’adressant à Rishi Ranjan Kala, il a souligné que le projet vise à fusionner les concepts traditionnels et modernes de vie holistique qui sont personnalisés pour refléter les goûts et les préférences de chacun. Extraits édités :

Covid-19 a modifié les perceptions sur la possession d’une maison. Les acheteurs de maison, en particulier dans le segment du luxe, explorent aujourd’hui des logements offrant une expérience de vie holistique. Comment le projet Avas Wellness Living correspond-il à ceux-ci ?

Avas Living est construit sur le concept de fusion du développement du luxe avec le bien-être holistique. Nous créons une communauté de bien-être unique en son genre à Alibaug qui aura un nombre limité de villas ainsi qu’un centre de bien-être et un spa ultramodernes qui se concentreront sur le rajeunissement, la désintoxication et la relaxation. Chez Avas, nous voulons que le bien-être soit amusant et avons conçu des pistes cyclables, des itinéraires de randonnée organisés en plus d’avoir un centre de fitness, un studio de yoga et de Pilates et un café végétalien pour s’assurer qu’il est facile d’intégrer le bien-être au quotidien. Surtout lorsque tous les membres de la communauté sont unis dans leur vision d’une santé optimale.

Comment le projet a-t-il été conceptualisé et combien d’investisseurs en font partie ?

J’ai investi dans Alibaugh bien avant la pandémie avec la vision de créer une communauté de luxe. J’ai travaillé en étroite collaboration avec un de mes amis d’école et sa banque d’investissement à New York pour formuler la stratégie et n’ai approché que très peu de personnes pour investir dans le projet. Je suis heureux d’avoir des partenaires à Adar (Poonawala) et Gaurav (Kapur), ainsi qu’une équipe fantastique de personnes avec qui je travaille chez Avas qui partagent ma passion et sont alignées sur la plus grande vision.

Des hébergements comme Avas renforcent la tendance croissante des résidences secondaires voire des résidences secondaires. Quel est votre point de vue à ce sujet et pensez-vous qu’une telle tendance aiderait votre projet ?

La pandémie a déplacé l’attention de la réalisation matérialiste vers la réalisation expérientielle et cela est évident dans la demande croissante de résidences secondaires. Aujourd’hui, le luxe est synonyme de bien-être et de vie saine, que vous ne pouvez malheureusement obtenir qu’en dehors de la ville et loin des facteurs de stress quotidiens. Alors, les gens veulent investir dans des résidences secondaires où ils vont se détendre et se ressourcer.

Quelles ont été les raisons du choix d’Alibaug pour le projet de bien-être de luxe haut de gamme ? En outre, existe-t-il d’autres zones autour de Mumbai qui, selon vous, ont un potentiel similaire ?

J’ai passé une grande partie de mon enfance dans notre maison familiale à Alibaugh et cela me tient à cœur. Mais outre la familiarité, Alibaugh a la facilité de connectivité depuis Mumbai – 20 minutes en hors-bord et 60 minutes en RORO. Je l’ai déjà dit, Alibaugh sera la destination en Inde d’ici cinq ans.

Proposer des solutions de bien-être est au cœur de votre projet. Pourriez-vous partager certaines caractéristiques importantes liées au bien-être dans votre projet ?

Tout chez Avas est axé sur le bien-être, depuis la conception biophilique des villas qui vous permet de réinitialiser votre rythme circadien, à l’application mobile Avas qui lit les données de votre appareil de fitness personnalisé pour créer des programmes sur mesure pour vous et vous propose des suggestions sur nutrition, heures de sommeil et plus encore. L’application convertit également la villa en une maison intelligente vous permettant de contrôler les lumières, la musique, la température et même la qualité de l’eau et de l’air. J’aime la façon dont nous avons intégré la technologie au bien-être pour donner des informations plus holistiques et basées sur les données.

Avas est une offre de luxe haut de gamme, mais quel type d’acheteurs recherchez-vous pour le projet ?

Le genre qui croit en la philosophie Avas du bien-être expansif et qui recherche une expérience personnalisée avec des résultats mesurables. Je cherche à créer une communauté.

Le cabinet d’architectes SAOTA a conçu Avas Living et son spa et centre de bien-être à la pointe de la technologie. Pouvez-vous partager avec nous les principaux points forts du spa ?

Le centre de bien-être et le spa sont vraiment uniques, depuis leur conception immergée dans la nature jusqu’aux soins proposés. Le spa mêlera la sagesse de l’Ayurveda à la modernité des thérapies européennes, soutenue par une biométrie personnalisée basée sur les données pour vous aider à vous désintoxiquer, à vous angoisser et à lâcher prise. Le centre de bien-être disposera également d’un bar à jus, d’un restaurant, d’un studio pour les cours collectifs et bien plus encore. Ma partie préférée du spa est la salle des merveilles.

